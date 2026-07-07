El senador Mitch McConnell cumple tres semanas hospitalizado sin que se conozca la causa de su ingreso

Por Ellis Kim y Ted Barrett, CNN

El senador de Estados Unidos Mitch McConnell permanece hospitalizado desde hace tres semanas y aún no está claro por qué fue ingresado ni cuál es su estado de salud.

Los asesores del republicano por Kentucky han protegido con firmeza, tanto en público como en privado, la información sobre su condición durante la hospitalización.

Pese a las solicitudes de novedades por parte de CNN, la oficina de McConnell no ha revelado el motivo médico de su hospitalización ni ha ofrecido detalles específicos sobre su estado de salud más allá de señalar la semana pasada que “continúa mejorando” y que “trabaja de cerca con su equipo en asuntos relacionados con Kentucky y el Senado”.

Esto es lo que sabemos sobre la salud de McConnell:

El exlíder de la mayoría del Senado, de 84 años, fue ingresado en un hospital la mañana del domingo 14 de junio.

Su portavoz, David Popp, dijo entonces en un comunicado: “El senador McConnell fue ingresado al hospital esta mañana. Está recibiendo una atención médica excelente”.

La oficina de McConnell emitió su comunicado más reciente el 2 de julio, en el que indicó que el senador seguía hospitalizado.

Un portavoz señaló: “El senador McConnell agradece las numerosas muestras de apoyo que ha recibido mientras continúa recuperándose en el hospital. El senador sigue mejorando y trabaja estrechamente con su equipo en asuntos relacionados con Kentucky y el Senado mientras la Cámara alta está en receso”.

Desde entonces, ante nuevas consultas, su equipo ha remitido a ese mismo comunicado del 2 de julio.

Todavía no está claro qué motivó su ingreso al hospital.

A comienzos de este mes, la periodista independiente Desiree Townsend compartió en X un audio de los servicios de emergencia en el que se indicaba que personal de emergencia acudió a la residencia de McConnell en Washington por una persona “inconsciente” el mismo día en que fue hospitalizado.

En el audio, el operador indica que la llamada corresponde a un “paro cardíaco” y se escucha a un paramédico decir: “Se está realizando reanimación cardiopulmonar”.

El nombre de McConnell no aparece en la grabación, pero la dirección a la que acudieron los paramédicos corresponde a su residencia. CNN no ha podido confirmar los detalles descritos por los operadores y el personal médico en ese audio.

Consultado entonces sobre la grabación, un portavoz de McConnell dijo que mantendrían informados a los periodistas sobre la condición del senador.

El principal comentarista político de CNN Scott Jennings publicó este martes en X que habló con McConnell más temprano ese día sobre una amplia variedad de temas.

“Esta mañana hablé con mi viejo amigo Mitch McConnell, el senador de mayor antigüedad por Kentucky. Sigue recuperándose en el hospital”, escribió Jennings.

“Hablamos durante casi 20 minutos sobre IRÁN, UCRANIA, la evolución de la situación en MAINE, mi visita a la Biblioteca Presidencial TR e incluso un poco sobre la historia del Senado. Le dije que esperamos verlo de regreso en el trabajo lo antes posible”.

Líderes del Partido Republicano también han afirmado que han hablado con McConnell desde que fue hospitalizado.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el jefe de disciplina de la bancada republicana en el Senado, John Barrasso, dijeron al día siguiente de la hospitalización que conversaron con McConnell después de su ingreso.

Ambos dijeron a CNN ese lunes que McConnell quería regresar al Senado. Thune afirmó a CNN que “sonaba bien”.

“Quiere volver, pero dejaré que su equipo determine cuándo”, dijo Thune. “Está claramente al tanto de lo que ocurre. Sigue de cerca el trabajo que estamos haciendo esta semana”.

Ni Thune ni Barrasso ofrecieron detalles sobre las causas de la hospitalización.

McConnell sobrevivió a la poliomielitis durante la infancia. Además, ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años.

McConnell se ha perdido varias votaciones de alto perfil en el Senado durante su hospitalización, entre ellas la aprobación de un importante proyecto de ley para mejorar el acceso a la vivienda y votaciones destinadas a limitar la capacidad del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Irán. Trump aún no ha promulgado el proyecto de ley sobre vivienda, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado. Se espera que se convierta en ley si el presidente no ejerce su poder de veto.

Además, el Senado ha permanecido en receso durante parte de la hospitalización de McConnell. Los senadores trabajan en sus respectivos estados desde el 29 de junio y no regresarán a Washington hasta el 13 de julio.

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