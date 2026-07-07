Jugadores de EE.UU. se despiden del Mundial sabiendo que inspiraron a una nación a creer que algún día podrían ganarlo todo

Análisis por David Close, CNN

Ataviada con un traje rojo, blanco y azul completo y luciendo una peluca falsa con estrellas y rayas, cubierta de pies a cabeza de patriotismo, una aficionada al fútbol estadounidense saltaba por Stadium Place Street, justo afuera del Lumen Field , declarando a todo volumen: “¡Nuestros espíritus son ganadores!”.

Esto ocurrió dos horas después de que el equipo al que apoya sin reservas, la selección masculina de Estados Unidos (USMNT), sufriera una contundente derrota por 4-1 ante una selección belga que guardaba rencor contra el equipo estadounidense y la FIFA .

No era la única que cantaba sobre cómo las últimas tres semanas y media, incluso en la derrota, le habían traído alegría.

Hubo una cantidad notable de aficionados estadounidenses que abandonaron la sede de los octavos de final no con la cabeza baja, sino con la frente en alto, y muchos continuaron coreando el conocido cántico de “¡USA!” que se escucha en cada partido de la selección estadounidense.

El centrocampista defensivo del equipo, Tyler Adams, que jugó 72 minutos el lunes y participó en cuatro de los cinco partidos que disputó Estados Unidos en este torneo, se mostró impasible tras el revés y declaró a Coy Wire de CNN Sports : “Creo que el objetivo era inspirar a la gente”.

“Quiero decir, el apoyo fue increíble. Creo que nuestra reacción inicial como equipo fue que, en ese momento, los habíamos decepcionado, pero creo que, en general, la gente se sintió atraída por el equipo porque éramos cercanos, representábamos exactamente lo que era Estados Unidos.”

Estados Unidos y este equipo reflejaban la diversidad étnica y cultural que caracteriza al país. Y a pesar de la eliminación poco gloriosa de este Mundial, los 26 jugadores pueden llevarse consigo el recuerdo de cómo inspiraron a un país a creer que llegar a cuartos de final —o incluso avanzar un poco más— era posible.

“Creo que, más que nada, ha unido a la nación, no solo a la nación, sino al mundo entero, y tener a tanta gente diferente aquí”, dijo a CNN Sports un aficionado que sostenía dos banderas estadounidenses. “Para mí, es un verdadero orgullo ser estadounidense por primera vez en mucho tiempo”.

Tras la derrota, el capitán Tim Ream entró en la zona de prensa, convertido en una sombra de lo que fue: un hombre que había pasado los días anteriores liderando con orgullo al equipo a lo largo de este torneo, jugando en cuatro partidos de Estados Unidos en esta Copa del Mundo.

“Había chicos y chicas que estaban mirando y se sentían inspirados, y con razón, porque este viaje con este grupo ha sido increíble”, dijo Ream.

El pasado viernes, parecía estar disfrutando al máximo, con una sonrisa de oreja a oreja mientras observaba a su entrenador argentino, Mauricio Pochettino, realizar el lanzamiento ceremonial de honor en el partido de los Marineros de Seattle. Últimamente, el entrenador había estado recibiendo elogios; ganar tiene ese efecto. Sus tres victorias en la Copa del Mundo son la mayor cantidad lograda por cualquier entrenador de la selección masculina de Estados Unidos.

Pochettino, quien anteriormente había dicho ser “200% argentino”, se ha dejado llevar por el optimismo desbordante que surgió tras la victoria del equipo en dos de los tres partidos de la fase de grupos y en un encuentro de eliminatoria directa que preparó el escenario para el partido de octavos de final aquí en Seattle.

El entrenador se ha hecho algo famoso por sus discursos motivacionales y frases pegadizas que demostraban cómo el sudamericano se estaba asimilando al espíritu estadounidense.

Durante un partido amistoso contra Australia en 2025, Pochettino, decepcionado por la garra de Estados Unidos, reprendió a sus jugadores en el descanso: “¡Somos estadounidenses y no nos dejamos pisotear!”.

Pero no solo estaba buscando la confrontación; estaba inculcando la convicción de que el equipo podía “tocar la luna” llegando más lejos que cualquier otro equipo estadounidense en una Copa del Mundo.

No ocultó la posibilidad de ganar el campeonato cuando reveló la lista de 26 jugadores en mayo. “Siempre hablamos con los jugadores. ¿Por qué no nosotros? Creo que es muy importante creer”.

Y después de que el equipo que dirigía fuera claramente superado en el Lumen Field el lunes por la noche, Pochettino se mantuvo optimista.

“Me siento muy orgulloso. Fue una experiencia increíble juntos y enorgullecemos a todo el país”, declaró a la cadena Fox, que presentó el programa, después de que su equipo pareciera inferior durante toda la competición. “Y esto es solo el principio”.

Pronto se sabrá si el técnico de 54 años seguirá al frente de la selección estadounidense, ya que su contrato expira tras la finalización del Mundial.

Antes de la contundente derrota a manos de una selección belga que ocupa el noveno puesto en el ranking y que ahora acumula 18 partidos invicta, el ambiente era más distendido, con jugadores y cuerpo técnico relajándose con cachorros y perros en el centro de entrenamiento del equipo en la Universidad de Washington.

Fue entonces cuando Ream reconoció lo singular que había sido esta trayectoria: representar a su país en una Copa del Mundo en un momento en que el condado celebraba el 4 de julio y su 250 aniversario.

“Obviamente, es doblemente especial porque es durante la Copa del Mundo y triplemente especial porque es aquí en los Estados Unidos”, dijo Ream el viernes. “Lo hemos dicho como grupo, con todos nuestros diferentes orígenes, donde todos crecimos, es una verdadera representación de lo que es Estados Unidos”.

“Es un crisol de gentes, de personalidades, de caracteres, y como dije, es una representación perfecta de lo que son los Estados Unidos y de lo que tratan.”

La decepción por cómo terminó todo no debería eclipsar los momentos de alegría que este equipo brindó, uniendo a la gente como nunca antes y revitalizando a una afición estadounidense ansiosa por presenciar un partido de cuartos de final o más en el escenario más importante del mundo. Pero los estadounidenses, como todas las demás naciones, quieren ganar y el futuro, aunque prometedor, aún es incierto.

“Obviamente, es difícil juzgar el torneo en general ahora mismo, después de una derrota”, dijo Adams. “Pero creo que, en general, hubo aspectos positivos que podemos rescatar”.

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