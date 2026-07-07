Las 5 cosas que debes saber este 7 de julio

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De la Espriella derogará los mecanismos de la política de “paz total”. España elimina a Portugal y CR7 se despide de las Copas del Mundo. La red eléctrica de Cuba sufre un nuevo colapso. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Bélgica se impuso a EE.UU. con una goleada 4-1 y avanzó a cuartos de final. La eliminación del país anfitrión este lunes ocurre tras la controvertida decisión de la FIFA de suspender una sanción de tarjeta roja impuesta al jugador estadounidense Folarin Balogun, una medida que le permitió jugar contra Bélgica en Seattle. El presidente de EE.UU. Donald Trump admitió que llamó al presidente de la FIFA para que se revisara la sanción, y fue este reconocimiento el que generó una tormenta política que sacudió el mundo del fútbol por lo insólita e improcedente: la especulación de interferencia en la Copa del Mundo.

España venció a Portugal por 1-0 con un gol de Mikel Merino en las postrimerías del partido y le puso punto final a la carrera de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que derogará desde el próximo 7 de agosto los principales mecanismos de la política de “paz total” del Gobierno saliente de Gustavo Petro y dispondrá reactivar todas las órdenes de captura vigentes contra integrantes de grupos armados ilegales.

Con un panorama desolador para miles de personas que quedaron sin un techo en Venezuela por los terremotos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que habrá soluciones habitacionales antes de fin de año, una promesa que para analistas consultados por CNN no tiene fundamentos por los desafíos de la economía del país.

La red eléctrica de Cuba sufrió un colapso, informó este lunes el Ministerio de Energía del Gobierno en redes sociales, cuando la isla continúa sufriendo una crisis energética agravada por el bloqueo petrolero estadounidense.

¿Cómo obtuvo Folarin Balogun la ciudadanía estadounidense?

A. Se casó con una estadounidense

B. Pagó la visa de inversionista después de tener residencia permanente

C. Nació en EE.UU. porque su madre embarazada no pudo viajar de regreso a Londres

D. Inmigró a Estados Unidos cuando era niño y se naturalizó ciudadano

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Balogun es ciudadano por nacimiento. Nació en Brooklyn porque su madre, embarazada de siete meses, no pudo abordar un vuelo de regreso a Londres.

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