¿Quieres ayudar a Venezuela? Esta hamburguesa de un chef mexicano podría ser el comienzo

Por Marisol Jimenez, CNN en Español

“Hola, soy Eduardo García del restaurante Máximo. Hemos estado muy enfocados en el fútbol, pero no nos olvidemos de Venezuela”.

El mensaje es breve, casi casual. Pero detrás de esa invitación hay una historia larga, áspera y profundamente humana. Eduardo “Lalo” García no habla desde la distancia, lo hace desde la memoria.

Nació en una ranchería en las montañas del estado de Guanajuato, México, donde, como en muchas comunidades, el futuro tenía una sola dirección: migrar al norte. Su infancia no transcurrió en aulas, sino en campos agrícolas de Florida, Georgia, Ohio, Michigan.

Décadas después, convertido en uno de los chefs más influyentes de México. García lanza una invitación urgente y distinta: ayudar a quienes hoy enfrentan una emergencia que vuelve a sentirse inmediata.

“Este domingo aquí en Máximo vamos a hacer paquetes de hamburguesas deliciosas para recaudar fondos para Save the Children, para que ustedes también puedan apoyar”, convocó el chef en sus redes sociales. “Nuestros hermanos venezolanos nos necesitan”.

Su llamado llegó en un momento especialmente crítico. El miércoles 24 de junio dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela, dejando edificios colapsados y a miles de familias fuera de sus hogares.

En los primeros días de julio, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estimó que alrededor de 680.000 niñas y niños venezolanos enfrentarán un contexto de necesidad a raíz de los sismos. Hasta el momento, la tragedia ha dejado casi 3.000 personas fallecidas, más de 16.000 heridas y más de 16.000 que quedaron sin hogar.

“Todo lo que un niño no reciba hoy en nutrición y estabilidad pone en riesgo su desarrollo futuro”, advierte Begoña Laviña Soriano, directora de Alianzas y Marketing de Save the Children México.

Tras los sismos, explica, las necesidades más inmediatas son básicas y urgentes: techo, comida, agua, atención médica. Pero también hay riesgos menos visibles. En medio del caos, algunos niños pueden perder el contacto con sus familias o quedar expuestos a situaciones de abuso y explotación.

Frente a la inseguridad alimentaria que ya golpeaba a los hogares venezolanos, la organización no tuvo que empezar de cero porque ya estaba presente en el terreno desde 2018. Hoy, su respuesta se articula junto a organizaciones locales para identificar rápidamente a las familias más afectadas.

Pero hay otra capa, más silenciosa. “Siempre hay un componente de acompañamiento psicosocial para niñas y niños”, explica a CNN en Español. “No solo es cubrir necesidades básicas. Es ayudarles a procesar el entorno en el que están creciendo”.

En medio de la precariedad, se crean espacios seguros donde los menores pueden jugar, hablar y recuperar cierta normalidad. Porque una crisis prolongada no solo desgasta la economía, también desordena la infancia.

La vida de García no siguió un camino lineal. Llegó a la cocina casi por accidente: empezó como lavaplatos en Atlanta. De ahí pasó a preparar ensaladas, luego a una cocina profesional donde descubrió un mundo desconocido, marcado por chefs formados en Europa, técnicas precisas y una disciplina extrema. Trabajaba sin parar.

Pero incluso entonces, su motivación no era la vocación, sino la supervivencia. “Cuando vivía en Estados Unidos de ilegal no me sentía humano”, dice. Hoy, al ver crisis como la de Venezuela, esa memoria sigue presente.

“Estamos viendo la capacidad del mundo de segregar a la gente… a veces la ven como ganado”, reflexiona. “Y luego vienen estas tragedias, como los sismos, y la gente no está preparada. Siempre es la gente común la que termina perdiendo”.

Para él, la respuesta está en lo colectivo. “Imagínate si esto lo hiciera el 10% de la población. Uno solo parece poco, pero si se suman más, cambia todo”, dice. “Si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo pueden hacer todos los restauranteros del mundo?”.

Con esa convicción, García extendió un reclamo directo a su propio gremio: “Yo amo a todos mis amigos chefs, les quiero muchísimo a todos los restauranteros, pero yo siento que todos ellos deberían de unirse a esta causa. No estamos hablando de todos los días; con dos cenas que hagas al año en todo el país, esos son cientos de millones de pesos que la fundación no tiene y que necesita”.

Con esa idea, llevó la acción a lo inmediato. Este domingo 5 de julio, Máximo abrió de forma extraordinaria para vender paquetes especiales de hamburguesas (su versión Wagyu) y destinar todo lo recaudado a los programas infantiles de Save the Children en Venezuela. La jornada también incluyó pedidos a través de Rappi y donaciones en línea.

La respuesta fue rápida. Desde las 10 de la mañana, la afluencia creció de forma constante en el restaurante, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. En cuestión de horas, se vendieron alrededor de 400 hamburguesas, según confirmó el propio García a CNN en Español.

“A pesar de que somos como un puntito, seguimos aferrados porque queremos que más gente se sume”, explica el chef sobre la importancia de mantener el movimiento. “Si los que empezamos nos bajamos, de por sí muy poca gente quiere devotar su tiempo a hacer este tipo de ayudas humanitarias. Si uno se baja, pues menos”.

“Lalo facilita que la gente tome acción”, explica Begoña Laviña. “Convierte algo que disfrutas comer en una forma directa de ayudar”.

La funcionaria también subraya que esta no es una acción aislada. “Llevamos alrededor de cuatro años trabajando con él. Todo lo que convoca Lalo tiene mucho éxito porque nace de una conexión genuina con la causa. En emergencias, él es de los primeros en responder. Nos busca, nos propone iniciativas, y además logra sumar a otros chefs y aliados”.

Para millones de venezolanos fuera del país, la crisis se procesa a través del filtro de la distancia, los mensajes intermitentes y la incertidumbre. En ese contexto, este tipo de esfuerzos busca romper la parálisis y ofrecer un canal directo de participación. Sin embargo, en toda catástrofe internacional emerge la misma interrogante: ¿los recursos realmente llegan a su destino?

García traslada esa inquietud a la responsabilidad del donante, enfatizando la necesidad de romper el ruido de las plataformas digitales mediante la verificación. “Hoy con tanta información por todas partes, la gente se tiene que educar para ver cuáles son las fundaciones que de verdad sí ayudan”, advierte el chef, señalando como referentes de transparencia el despliegue de Save the Children o la respuesta en cocina de World Central Kitchen, liderada por el chef José Andrés.

La validez del mecanismo en el terreno la confirma la propia organización. “Tenemos más de 100 años trabajando en emergencias”, apunta Begoña Laviña. “Sabemos cómo hacer que los recursos lleguen a donde tienen que llegar”.

De acuerdo con la institución, la prioridad inmediata del financiamiento humanitario se concentra en el suministro de agua, alimentos y atención médica básica, para posteriormente activar los programas de permanencia escolar y contención psicosocial. Porque la vulnerabilidad de un niño no termina cuando deja de ser noticia.

Iniciativas globales y locales se han activado sobre el terreno para proveer soporte inmediato. Si quieres apoyar a las víctimas y familias afectadas por los terremotos en Venezuela, puedes hacerlo a través de las siguientes plataformas verificadas:

Y aunque la jornada del domingo en el restaurante ya terminó, los canales de ayuda continúan abiertos en línea.

Detrás de la hamburguesa de Máximo y Save The Children hay más que una receta. Hay una historia de migración, de pérdida y de reconstrucción. Pero, sobre todo, hay una urgencia humanitaria que se resume en las palabras del propio Lalo García: “Cuando alguien lo pierde todo, un plato de comida puede ser la oportunidad para volver a comenzar”.

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