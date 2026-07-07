Se produjo una explosión cerca del hotel de Macron en Damasco, mientras él se reunía con su homólogo sirio

Por Mostafa Salem, Sana Noor Haq y Pierre Bairin

El martes se produjo una explosión cerca del hotel Four Seasons de Damasco, donde el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había pasado la noche antes de una reunión con su homólogo sirio, informaron medios locales y franceses.

Marcon resultó ileso y ya se encontraba en el Palacio Presidencial cuando ocurrieron las explosiones, según informó el Palacio del Elíseo en un comunicado. La cadena francesa BFMTV, afiliada de CNN, indicó que Marcon se hospedaba en el hotel Four Seasons.

Según la agencia estatal de noticias siria SANA, se registraron dos explosiones en Damasco. Al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro policías.

Una explosión se produjo junto al hotel Four Seasons, en pleno centro de la capital, y otra junto al cercano Ministerio de Turismo, según declaró a CNN un funcionario sirio bajo condición de anonimato. El hotel es frecuentado por visitantes extranjeros en Siria, entre ellos diplomáticos, trabajadores de ONG y periodistas.

Según SANA, ambos artefactos explosivos fueron fabricados “de forma rudimentaria”. El primero fue colocado dentro de un vehículo estacionado al costado de la carretera, mientras que el segundo fue colocado dentro de un contenedor de basura, informó la agencia de noticias.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los implicados, añadió SANA.

“Nada puede sofocar la aspiración de las mujeres y los hombres sirios a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida”, dijo Macron en una publicación en X poco después de las explosiones, en la que no las mencionaba explícitamente.

Las dos explosiones ocurridas la madrugada del martes tuvieron lugar menos de una semana después de que nueve personas murieran y otras 22 resultaran heridas en un ataque separado en la capital siria, según el Ministerio de Salud de Siria.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque, que fue condenado por los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Jordania.

Macron es el primer líder occidental en realizar una visita oficial a Siria desde la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024. Es apenas el tercer jefe de Estado en visitar Siria en ese período, después del emir de Qatar y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El presidente Ahmed al-Sharaa ensalzó la “nueva Siria” al recibir a Macron con una fastuosa recepción en el Palacio Presidencial de Damasco el martes. Describió un país “que ha decidido resurgir y abrir el camino a quienes desean construir un futuro junto a él”.

El líder sirio destacó las oportunidades de colaboración estratégica, empresarial y comercial durante una reunión entre delegaciones francesas y sirias, que incluyó a directivos de los sectores energético y naviero.

“Siria tiene una ubicación estratégica que conecta el Mediterráneo con el golfo Pérsico e Iraq, y se encuentra a tan solo unas horas por mar de Marsella”, declaró Al-Sharaa en la mesa redonda. Tras la crisis del estrecho de Ormuz, el mundo comprendió la importancia de contar con corredores seguros y estables en esta zona.

Según la agencia SANA, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, firmaron una serie de acuerdos de cooperación económica.

Los presidentes de Francia y Siria alcanzaron este acuerdo en Damasco antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, la capital turca, a la que ambos tienen previsto asistir. Al-Shaibani se reunirá con el presidente Donald Trump en el marco de la conferencia, según informó la Casa Blanca el domingo.

Eyad Kourdi y Sarah Tamimi, de CNN, contribuyeron con este reportaje.

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