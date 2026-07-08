Apple anuncia una inversión de US$ 30.000 millones para diseñar chips Broadcom fabricados en EE.UU.

Por Chris Isidore, CNN

Apple anunció un acuerdo de US$ 30.000 millones para diseñar chips fabricados en Estados Unidos por Broadcom. Esto forma parte del intento de Apple de diversificar el origen de sus componentes y apoyar la producción nacional de chips, un objetivo que comparte el presidente Donald Trump.

Broadcom fabrica chips de conectividad inalámbrica que permiten a los dispositivos conectarse a Wi-Fi, redes celulares y Bluetooth.

No se trata de los codiciados chips de memoria y almacenamiento, cuyo precio se ha disparado durante el auge de la IA y que ha obligado a Apple a subir los precios. Sin embargo, los aranceles también han incrementado los precios para Apple en miles de millones de dólares trimestrales, lo que ha llevado a la compañía a buscar la relocalización de parte de la fabricación de sus componentes.

Además de apoyar la fabricación de chips en Estados Unidos, Apple (AAPL) considera necesario diversificar su cadena de suministro, reduciendo su dependencia de los fabricantes de chips taiwaneses, de los que depende para la producción de los procesadores de sus iPhones, iPads y ordenadores Mac.

El mes pasado, Trump anunció un acuerdo de US$ 9 mil millones entre Apple e Intel para la compra de chips fabricados en Estados Unidos, en los que el gobierno federal ya había invertido US$ 8,9 mil millones.

El acuerdo con Broadcom permitirá la producción de 15 millones de chips en Estados Unidos y autorizará a Broadcom (AVGO) a invertir US$ 1,5 mil millones para expandir y modernizar sus instalaciones de fabricación en Fort Collins, Colorado. Esto forma parte del compromiso que Apple anunció en agosto de invertir US$ 600 mil millones como parte de su “Programa de Manufactura Estadounidense”, cuyo objetivo, según la compañía, es repatriar aún más su cadena de suministro y su manufactura avanzada a Estados Unidos.

“Apple y Broadcom tienen una larga trayectoria juntas, y esta nueva fase de nuestra alianza refuerza nuestro compromiso con la manufactura y la innovación estadounidenses”, declaró el CEO de Apple, Tim Cook, en un comunicado.

En junio, Cook declaró al Wall Street Journal que el aumento de precios de sus productos es “inevitable” debido al incremento de los costos de los chips de memoria y almacenamiento, impulsado por el auge de la inteligencia artificial.

“Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes aumentos que se nos están trasladando, y hemos intentado proteger a nuestros clientes de estos aumentos, pero la situación se ha vuelto insostenible”, declaró Cook al periódico.

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Con información de Jordan Valinsky, de CNN.