Buscaban a una niña de 12 años bajo un edificio derrumbado en Venezuela. Al quitar los escombros, vieron una enorme sonrisa

Por Osmary Hernández y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Durante 32 horas, Fabiana Blanco permaneció atrapada bajo toneladas de concreto y acero. Cuando finalmente un rescatista logró abrir un estrecho conducto entre los escombros, lo primero que apareció fue el rostro de la niña de 12 años. Sonreía.

—¿Cómo estás, Fabi? —preguntó el rescatista.

—Bien —respondió ella.

El intercambio, grabado en video, duró apenas unos segundos, pero condensó el alivio de una búsqueda contrarreloj que mantenía en vilo a su familia desde el 24 de junio, cuando dos potentes terremotos sacudieron el norte de Venezuela con apenas segundos de diferencia.

Fabiana se encontraba en el apartamento de su familia, en un edificio de Caraballeda, en el estado costero de La Guaira, cuando comenzó la sacudida.

Un video de las cámaras exteriores del edificio muestra el instante del desastre. Los vecinos que alcanzan a salir corren desesperados hacia la calle mientras el suelo sigue moviéndose. Algunos pierden el equilibrio y caen. Segundos después, frente a ellos, se ve como el edificio ubicado al otro lado de la calle se derrumba y una inmensa nube gris de polvo envuelve el panorama.

Dentro del edificio, el derrumbe dejó a Fabiana atrapada en un reducido espacio entre los escombros, lo que los rescatistas suelen llamar un “triángulo de vida” y evitó que el peso de la estructura la aplastara por completo.

Sin embargo, llegar hasta ella resultó complejo. Cuenta que sus rescatistas le dijeron que las réplicas continuaban, las alertas obligaban a suspender momentáneamente las labores y la enorme cantidad de escombros impedía utilizar maquinaria pesada sin poner en riesgo su vida.

Cuando los equipos finalmente establecieron contacto, el rescatista le preguntó cómo se encontraba físicamente.

—¿Las piernas? ¿Los brazos los mueve?

—Bien —contestó ella.

El hombre le explicó que ya estaban muy cerca.

—Mira qué tan cerca estamos ahora. Nada más vernos un dedo… vernos completo.

Fabiana levantó una mano por el estrecho espacio, intentando alcanzarlo.

Días después del rescate, todavía recuperándose de sus lesiones, Fabiana recordó aquellas 32 horas en una entrevista con CNN.

“La verdad que volví a nacer”, dijo. “Me siento diferente, me siento renovada, con un brillo y un milagro, una esperanza que yo ni imaginaba que iba a florecer en mí”.

Aunque sufrió fracturas en dos dedos del pie derecho, una profunda herida en la pierna y múltiples rasguños, asegura que el mayor desafío fue mantenerse inmóvil en una posición extremadamente incómoda.

Contó que quedó con una pierna doblada y la otra extendida, mientras el techo de su apartamento —y el piso del nivel superior— descansaban apenas sobre su espalda. Para poder acomodarse boca arriba tuvo que arrastrarse lentamente entre los escombros, provocándose heridas adicionales.

Aun así, dice que nunca perdió la calma.

“Nunca me agobié, nunca me puse nerviosa ni ansiosa”, recordó. “Eso es lo que todavía me mantiene en shock, porque soy una niña de esas que se pone nerviosa”.

Durante el encierro pensó en su madre, en sus amigos, en su casa, que ya intuía destruida. Ella atribuye esa serenidad a su fe.

“Pensaba en todo, pensaba en mis amigos, en mi familia, en mi mamá. En mi hogar, que ya estaba destruido (…) Lo que me ayudó a mantenerme tranquila durante tantas horas y estar ahí fue Dios”, dijo.

Cuando finalmente salió de los escombros, las imágenes de la niña sonriendo mientras era trasladada por los rescatistas se convirtieron en uno de los símbolos de esperanza en medio de la tragedia.

Ella explica que aquella sonrisa no fue porque no sintiera dolor.

“Yo no sentía nada en mi cuerpo, era la adrenalina que tenía”, contó. “Salgo con una sonrisa radiante porque fue Dios que mandó a sus ángeles para darme fuerzas para poder sacarme de ahí”.

Ahora vive temporalmente en la casa de su abuela, también en La Guaira. Dice que todavía tiene algunos traumas: durante las primeras noches no quería dormir boca arriba porque esa era la posición en la que permaneció atrapada bajo los escombros.

A pesar de todo, cuando habla del futuro lo hace con ilusión. Sueña con ser actriz o, quizás, escritora.

“(Me) veo grabando una película, una serie, o si no, sentada en una silla, en una mesa con la iluminación y escribiendo un diario, un libro, porque quiero ser actriz. Sino escritora”, dijo.

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