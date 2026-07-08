CNN verifica: las afirmaciones falsas de Trump en su conferencia de prensa de la OTAN

Por Daniel Dale, CNN

El presidente Donald Trump hizo otra serie de afirmaciones falsas en una conferencia de prensa este miércoles durante la cumbre de la OTAN en Ankara.

Sus comentarios incluyeron algunas de las falsedades desacreditadas desde hace tiempo que dijo a la prensa mientras se reunía con el presidente de Turquía el martes. A continuación, una verificación de hechos de algunas de sus declaraciones de este miércoles.

Trump repitió su frecuente afirmación falsa de que “tenemos US$ 19,2 billones” invertidos en Estados Unidos en apenas “un año” de su actual presidencia.

Esa cifra es ficticia, como señalamos cuando hizo la misma afirmación el martes y en numerosas ocasiones anteriores.

Cuando Trump lo dijo este miércoles, el propio sitio web de la Casa Blanca afirmaba que se hubo “US$ 10,6 billones” en “anuncios importantes de inversión” durante este mandato, no US$ 19,2 billones, e incluso esa cifra de la Casa Blanca era una gran exageración de la inversión real. Una revisión detallada de CNN en octubre encontró que la Casa Blanca estaba contabilizando billones de dólares en vagos compromisos de inversión —compromisos que se referían a “comercio bilateral” o “intercambio económico” más que a inversión en Estados Unidos— y declaraciones imprecisas que ni siquiera llegaban al nivel de compromisos.

La cifra de la Casa Blanca incluye compromisos de empresas con sede en Estados Unidos, así como de entidades extranjeras. Datos federales publicados el mes pasado muestran que la nueva inversión extranjera directa en Estados Unidos fue de aproximadamente US$ 232.000 millones en 2025.

Trump afirmó: “Estamos construyendo la mayor cantidad de plantas industriales con la mayor inversión en la historia de nuestro país: plantas automotrices, de inteligencia artificial y de todo tipo, incluidas las farmacéuticas”. De hecho, datos federales muestran que el gasto en construcción manufacturera en EE.UU. disminuyó constantemente durante el segundo mandato de Trump, tras un repunte que se produjo durante la mayor parte del mandato del expresidente Joe Biden (y que se atenuó en los últimos meses de su mandato). En este gráfico oficial se puede apreciar claramente el descenso entre 2025 y 2026.

La tasa anual ajustada estacionalmente del gasto en construcción manufacturera en mayo de 2026, de unos US$ 174.800 millones, bajó aproximadamente un 28 % con respecto a mayo de 2024, el último mayo bajo Biden, y también cayó aproximadamente un 28 % frente a diciembre de 2024, el último mes completo de Biden en el cargo. Bajó aproximadamente un 26 % con respecto a febrero de 2025, el primer mes completo de Trump en el cargo, y aproximadamente un 22 % con respecto a mayo de 2025.

Trump volvió a mentir sobre la elección de 2020 que perdió, al decir: “He tenido razón en todo, y la he tenido desde hace mucho tiempo. Así es como llegué a ser presidente tres veces. Así es como gané tres elecciones”. Luego repitió que “ganó” la elección de 2020, pero que fue una “elección amañada”.

Trump ha sido presidente dos veces y ganó dos elecciones. Perdió legítimamente la elección de 2020 frente a Biden.

Dejaremos de lado su afirmación hiperbólica de que ha “tenido razón en todo”.

Trump, al hablar del exlíder venezolano Nicolás Maduro, repitió su afirmación habitual de que Maduro “hizo que la gente entrara al país desde las prisiones; abrieron sus prisiones, les permitieron venir”. Pero Trump nunca ha aportado pruebas de que la Venezuela de la era Maduro abriera prisiones con fines migratorios.

Hubo emigración a gran escala desde Venezuela en medio de problemas económicos, violencia y agitación política durante la era Maduro. Pero, a pesar de múltiples solicitudes de evidencia por parte de CNN y otros medios, Trump y su equipo nunca han corroborado sus frecuentes afirmaciones de que Maduro vació las prisiones para que ciudadanos indeseables se fueran a Estados Unidos. Roberto Briceño-León, fundador y director del Observatorio Venezolano de la Violencia, dijo en un correo electrónico a CNN en junio de 2024: “No tenemos evidencia de que el Gobierno venezolano esté vaciando sus prisiones o instituciones de salud mental para enviarlos fuera del país, es decir, a Estados Unidos o a cualquier otro país”.

Helen Fair, experta en prisiones globales en Birkbeck, Universidad de Londres, dijo a CNN en 2024 que no había “visto absolutamente ninguna evidencia” de que algún país hubiera vaciado sus prisiones para enviar presos a Estados Unidos.

Trump, al hablar de inmigración, repitió su falsa afirmación de que había “25 millones de personas, creo que más que eso, bajo Biden” cruzando la frontera. La cifra de “25 millones” es falsa; incluso la cifra anterior de Trump de “21 millones” fue una exageración desmesurada. Hasta diciembre de 2024, el último mes completo del Gobierno de Biden, el Gobierno federal había registrado menos de 11 millones de “encuentros” con migrantes en todo el país durante ese Gobierno, incluidos millones que fueron expulsados rápidamente del país. Incluso sumando a los llamados “gotaways”, que eludieron la detección y que los republicanos de la Cámara estiman en aproximadamente 2,2 millones, no hay manera de que el total estuviera siquiera cerca de lo que Trump ha dicho.

Mientras hablaba sobre la guerra con Irán, Trump dijo: “Y ven que los precios del petróleo son más bajos de lo que eran cuando yo empecé”. No dejó claro si se refería al inicio de su segundo mandato o al comienzo de la guerra con Irán a finales de febrero, pero si se refería a esto último, su afirmación no era correcta. Tanto el crudo Brent, el referente internacional, como el West Texas Intermediate, el referente estadounidense, cotizaban más alto este miércoles por la tarde que justo antes de la guerra, aunque el Brent estaba ligeramente por debajo de algunos de sus niveles de finales de febrero todavía el lunes.

Los precios del petróleo cayeron bruscamente en medio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que comenzó esta primavera y continuó hasta el verano. Sin embargo, han vuelto a subir en el último día —aunque ni de lejos hasta los picos de marzo, abril y mayo— en medio de otro intercambio de ataques entre los dos países, la reanudación de las sanciones estadounidenses sobre las ventas de petróleo iraní y una declaración de Trump de que pensaba que el alto el fuego estaba “terminado”.

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