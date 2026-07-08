EE.UU. permitirá que Ucrania fabrique misiles interceptores Patriot. ¿Qué significa para Kyiv?

Análisis de Nick Paton Walsh, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que discutiría con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, planes para dotar al país de la capacidad de fabricar sus propios sistemas de defensa antimisiles Patriot.

“Así que creo que una de las cosas de las que vamos a hablar es —como saben— de las empresas (tenemos un gran poder sobre ellas), aquellas que fabrican los Patriot y todo ese gran equipamiento, los Tomahawk y todo lo demás”, declaró durante una reunión bilateral con Zelensky.

“Les vamos a conceder la licencia para fabricarlos; es algo fantástico. De este modo, no podrán quejarse de que no se los estamos proporcionando”, añadió.

Más tarde, ante la insistencia de un periodista que señalaba que Ucrania necesitaba el sistema de defensa cuanto antes y que un nuevo desarrollo podría llevar tiempo, Trump respondió: “Creo que pueden fabricarlos bastante rápido”.

La aparente autorización de Trump constituye una medida extraordinaria por dos motivos.

En primer lugar, permitiría a Ucrania acceder a una de las tecnologías de defensa antimisiles más sensibles de Estados Unidos, algo que el país se había mostrado muy reticente a compartir con sus aliados. Ucrania —a quien hace meses la Casa Blanca le negaba los envíos de armas— podría ahora fabricarlas e incluso, posiblemente, suministrarlas a Estados Unidos y a sus aliados, que las necesitan desesperadamente.

Quedan muchos obstáculos por superar, entre ellos que Ucrania tendría que establecer sus propias líneas de producción. No obstante, la urgencia de la situación y el ferviente deseo ucraniano —manifestado durante meses— de replicar la tecnología podrían acortar drásticamente los plazos.

Las naciones en guerra avanzan a un ritmo mucho más acelerado. Los fabricantes de los Patriot, Lockheed Martin y Raytheon seguramente plantearán dudas sobre este acuerdo y el futuro comercial de su propiedad intelectual, que en el mejor de los casos se verá diluida. Sin embargo, Ucrania ha demostrado ser líder mundial en tecnología de ataque e interceptación con drones; su rápida asimilación de nuevas ideas y su capacidad de producción masiva le otorgan ahora una ventaja en el frente. Su uso frecuente de los Patriot podría incluso conducir a mejoras en el diseño.

Si analizamos esta notable decisión comercial en perspectiva, observamos un cambio de tono radical. El año pasado, Trump afirmaba que Ucrania carecía de bazas, suspendió el envío gratuito de armas, exigió que se autofinanciaran y cedieran sus recursos minerales, además de amenazar con dejar de compartir información de inteligencia. Ahora, en cambio, permitirá que fabriquen su tipo de misil más reservado y considera que una escalada ucraniana contra Rusia podría obligar a Moscú a aceptar la paz.

Es un giro sorprendente que, sin duda, resonará en el Kremlin.

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Con información de Aileen Graef, de CNN.