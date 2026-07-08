Los 8 arqueros de cuartos de final del Mundial: ¿Quién llega en mejor momento?

Por Jhasua Razo, Federico Leiva y Juan Alvarado, CNN en Español

Los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 nos dejan seis equipos de Europa, uno de Sudamérica y otro de África en la carrera por el título. A pesar de que cada uno tiene sus figuras, sus fortalezas y debilidades, algo que todas estas selecciones tienen en común es la solidez de sus porteros bajos los tres palos.

¿Pero cuál de estos guardametas llega mejor en cuanto a los números?

Unai Simón es el portero titular de Luis de la Fuente en la selección española. Hasta el momento ha disputado todos los minutos en los cinco partidos de España en la Copa del Mundo, destacándose como el único de los porteros titulares que sigue sin recibir un solo gol.

En total, Simón tiene nueve atajadas en el torneo y ha protagonizado un total de 70 acciones de juego dentro del área.

El portero titular de la selección francesa en Mike Maignan. Este arquero también ha disputado todos los minutos del Mundial con su selección hasta el momento, y es el segundo menos goleado, con solo dos tantos en contra.

Maignan actualmente ataja en el AC Milan de la liga italiana y en la Copa del Mundo tiene tres vallas invictas y 10 atajadas.

Gregor Kobel se consagró como la figura de la clasificación suiza a cuartos de final ante Colombia. Realizó una atajada clave en la tanda de penales que le dio la clasificación a su equipo, y a sus 28 años brinda seguridad en el arco de los europeos.

Kobel hasta el momento tiene dos partidos sin recibir goles y 16 remates detenidos. El arquero actualmente está en el Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana.

Yassine Bounou demostró que su participación en Qatar 2022 no fue casualidad, confirmando en Norteamérica 2026 que es uno de los mejores arqueros del planeta.

Bounou es un líder dentro de la selección marroquí y tiene 12 atajadas en lo que va de la Copa del Mundo.

Actualmente, milita en el fútbol de Arabia Saudita y tiene dos vallas invictas en el torneo.

Courtois entra en el debate para ser considerado el mejor arquero de todo el planeta. “La Jirafa” juega actualmente en el Real Madrid y con Bélgica se encuentra disputando su cuarta Copa del Mundo.

Courtois hasta el momento solo ha podido dejar una vez su arco en cero en lo que va del torneo, pero tiene 13 atajadas.

Pese a tener más de una decena de títulos a nivel de clubes, Courtois no ha podido replicar este éxito con su equipo nacional, algo que busca lograr en el Mundial 2026.

Jordan Pickford es el guardián del arco inglés a partir de su fuerza y agilidad. El actual arquero del Everton de la Liga Premier realizó una presentación destacada ante la selección de México. Pickford realizó paradas clave ante varios remates provenientes del delantero mexicano Raúl Jiménez.

El arquero titular de Inglaterra tiene dos partidos sin recibir goles en lo que va del Mundial y lleva nueve atajadas hasta el momento.

Pickford está disputando su tercera Copa del Mundo, ya que también representó a la selección de los Tres Leones en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Emiliano “El Dibu” Martínez ya es una leyenda del fútbol argentino. Fue determinante en el título de la Albiceleste en Qatar 2022 tras sumar atajadas clave en más de una tanda de penales.

“El Dibu” ayudó a Argentina a eliminar a Países Bajos en los cuartos de final y en la gran final nuevamente su presencia en el arco llevó a que los dirigidos por Lionel Scaloni levanten la Copa del Mundo. Además, queda para el recuerdo su atajada ante Kolo Muani en la agonía de la prórroga.

En este Mundial, Martínez tiene dos partidos sin recibir goles, y a pesar de que le convirtieron cinco tantos, solo tiene cuatro atajadas. Eso apunta también a un buen rendimiento de la zaga defensiva argentina.

Finalmente, el noruego Ørjan Nyland marcó la diferencia en la histórica clasificación de su país sobre la legendaria Brasil. Nyland paró un penal durante el tiempo regular y brindó seguridad en su arco durante el triunfo 2 a 1 de su selección ante la Canarinha.

Un dato curioso de Nyland es que, según la agencia Transfermarkt, este jugador se encuentra en condición de jugador libre, ya que su contrato con el Sevilla expiró el primero de julio de este año.

Nyland es el portero más goleado que llega a la ronda de cuartos de final, con nueve tantos. Sin embargo, tiene 16 atajadas y es el sexto arquero en la Copa del Mundo con la mayor cantidad de acciones de juego dentro de su propia área, con 112.

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