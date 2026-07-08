Marruecos quiere revancha: ¿por qué este duelo ante Francia es distinto al del Mundial 2022?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Al momento de pensar en las selecciones que podían dar la sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA 2026, este autor no incluyó a Marruecos, que está a horas nada más de un partido crucial de cuartos de final ante Francia, su verdugo en Qatar 2026. No fue un error y mucho menos un olvido. Fue un acto deliberado.

¿Por qué? Porque antes del inicio del torneo no se podía pensar a Marruecos como una selección sorpresa, como un “caballo negro” como se dice en los deportes. ¿Sería sorpresivo que la selección que terminó cuarta en el Mundial de 2022 llegue al menos a cuartos de final o que repita su lugar entre los cuatro mejores?

Algunos quizás pensaron que lo hecho por los Leones del Atlas en Qatar —cuando se convirtieron en la primera selección africana en semifinales de un Mundial— fue una casualidad, un hecho puntual. Hasta habrá habido algunos que hasta apostaron a que los marroquíes volverían a irse en primera ronda, como les pasó en Rusia 2018.

Nada más lejos de la realidad. Y a horas de otro cara a cara contra Francia, en nuestras cabezas empieza a rondar la idea de que esta vez los Leones del Atlas pueden tomarse revancha.

Marruecos no llegó a este Mundial como cabeza de serie —y eso quizás confundió a algunos— únicamente por el método de confección que utiliza el (controvertido) ranking FIFA, pero no caben dudas de que los africanos hicieron méritos para merecer ese honor. Y es que desde aquel cuarto puesto el fútbol marroquí solo ha dado pasos adelante.

Marruecos consolidó la base de la plantilla de 2022 y, tras un decepcionante paso por la Copa Africana de Naciones de 2023 —eliminada en octavos de final—, dio paso a un recambio generacional que no para de darle frutos. De hecho, 17 de los 26 jugadores que llevó al Mundial tienen menos de 27 años, y seis de ellos no pasan de los 23.

No es un lavado de cara forzado el de esta selección. Más bien parece que solo está cosechando los frutos que vienen dando sus selecciones juveniles. Marruecos llegó a cuartos de final de los últimos dos Mundiales Sub17 (2023 y 2025) y es el vigente campeón mundial en la categoría Sub20. Es más, en Norteamérica está uno de esos juveniles campeones, Gessime Yassine, quien hasta hizo un gol en el triunfo ante Haití.

La selección mayor, en tanto, llegó al Mundial tras un buen paso por la Copa Africana de Naciones de 2025, donde fue subcampeón en la cancha y campeón en los escritorios tras la escandalosa final ante Senegal.

La plantilla está repleta de jugadores que actúan en las mejores ligas del mundo. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United y Bayern Munich están representados en esta selección, que puso contra las cuerdas a Brasil en el debut, y tras dos partidos algo deslucidos ante Escocia y Haití en la fase de grupos, se acercó a su mejor versión ante Países Bajos y Canadá en dieciseisavos y octavos de final, respectivamente.

Marruecos sigue siendo un equipo agresivo y valiente. Puede lastimar con la velocidad por los costados o con el juego asociado por el medio. Los laterales, Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui, son una garantía para defender y jerarquía pura para atacar. En el mediocampo, el desgaste de recuperar y acompañar a los atacantes les toca Bouaddi y El Aynaoui, mientras que más adelante Brahim Díaz y El Khannouss se encargan del desequilibrio. Por supuesto, también se destaca en las dos áreas, con la seguridad de Bounou en el arco propio y los goles de Saibari en el otro.

Es, en suma, un equipo más peligroso que hace cuatro años, con más experiencia, más acostumbrado a los grandes escenarios, y con una cuota más de talento. Ya demostró que sabe sufrir ante Países Bajos, cuando empató el partido a segundos del final. Y también probó que la magia de Bounou en los penales sigue intacta. Claro, eso ahora deberá demostrarlo en la cancha una vez más, y ante el candidato de todos, Francia. Pero Marruecos tiene con qué.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.