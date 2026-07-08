Otro récord para Bad Bunny: consigue nueve nominaciones a los premios Emmy por su show del Super Bowl

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Este miércoles se dieron a conocer las nominaciones a la edición 78 de los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense. Bad Bunny se convirtió en uno de los grandes protagonistas al conseguir nueve nominaciones gracias a su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, realizado el 8 de febrero.

La presentación del artista puertorriqueño ya había marcado un récord de audiencia al convertirse en el show de medio tiempo más visto en la historia del Super Bowl, con 128,2 millones de espectadores en Estados Unidos, según datos de Nielsen Big Data.

Estas son las categorías en las que fue nominado el espectáculo de Bad Bunny:

1. Mejor diseño de producción para un especial de variedades. Compite con la edición 68 de los Premios Grammy, “The Muppet Show”, los Premios Oscar y la edición 78 de los Premios Tony.

2. Mejor dirección para un especial de variedades. Comparte la categoría con “Dave Chappelle: The Unstoppable”, “Taylor Swift – The Eras Tour: The Final Show”, la edición 78 de los Premios Tony y “Wanda Sykes: Legacy”.

3. Mejor peinado para un programa de variedades, no ficción o reality. También fueron nominados “Dancing with the Stars”, “RuPaul’s Drag Race”, “Saturday Night Live” y “Wicked: One Wonderful Night”.

4. Mejor dirección musical. Compite con “The Late Show with Stephen Colbert”, los Premios Oscar, “Saturday Night Live” y “Wicked: One Wonderful Night”.

5. Mejor especial de variedades en vivo. Los demás nominados son la edición 83 de los Globos de Oro, la edición 68 de los Premios Grammy, los Premios Oscar y la edición 78 de los Premios Tony.

6. Mejor coreografía para un programa de variedades o reality. En la categoría también figuran la presentación de Tate McRae en los MTV Video Music Awards, los Premios Oscar, “RuPaul’s Drag Race” y “Wicked: One Wonderful Night”.

7. Mejor mezcla de sonido para una serie o especial de variedades. El espectáculo de Bad Bunny competirá con “The Late Show with Stephen Colbert”, “The Muppet Show”, los Premios Oscar y “Taylor Swift – The Eras Tour: The Final Show”.

8. Mejor dirección técnica y trabajo de cámaras para un especial. Los otros nominados son los Premios Oscar y “Rock & Roll Hall of Fame Induction 2025”.

9. Mejor diseño o dirección de iluminación para un especial. Comparte la categoría con la edición 68 de los Premios Grammy, los Premios Oscar, la edición 78 de los Premios Tony y “Wicked: One Wonderful Night”.

El show de Bad Bunny figura en las nominaciones bajo el título “The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny”. Según Billboard, es el séptimo espectáculo de medio tiempo consecutivo del Super Bowl que recibe una nominación en la categoría de Mejor especial de variedades (en vivo). Además, con nueve candidaturas, el artista puertorriqueño estableció un nuevo récord para una presentación del entretiempo del Super Bowl en los Emmy, superando las seis nominaciones que obtuvo el espectáculo encabezado por Lady Gaga en 2017.

La ceremonia de la edición 78 de los Premios Emmy se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La producción con más nominaciones este año es “The Pitt”, con 25 candidaturas.

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