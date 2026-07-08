Qué sabemos de Lorenzo Salgado Araujo, el inmigrante mexicano que murió por disparos de un agente de ICE

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Eran casi las 7 am en Houston, Texas. Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano de 52 años, iba a bordo de su camioneta, en camino al trabajo, cuando agentes federales de inmigración realizaban un operativo para arrestarlo.

El relato oficial de las autoridades estadounidenses señaló que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaron realizar una parada del vehículo para detener a Salgado Araujo, quien supuestamente trató de evadir el arresto, embistió un vehículo policial de ICE e intentó atropellar a uno de sus agentes, quien disparó “en defensa propia”, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Poco después en el hospital, el inmigrante falleció por las heridas inflingidas por el agente federal.

Sin embargo, la familia de Salgado Araujo, autoridades locales y organizaciones no gubernamentales cuestionan la versión oficial y exigen transparencia. Ellos señalan que el inmigrante es un “hombre mexicano trabajador”, padre de familia y parte de la comunidad desde hace décadas.

Salgado Araujo iba en camino al trabajo, recogiendo a sus empleados, cuando ocurrió el incidente con los agentes de ICE, dijo Ronaldo Salgado, hijo del inmigrante mexicano fallecido, en una publicación de Facebook.

Recordó a su padre como un “hombre mexicano trabajador” y alguien que siempre ha estado presente para su familia.

“Hoy es el primer día sin él para todos nosotros, y es desgarrador saber que mi madre no le preparó el almuerzo a mi padre antes de irse a trabajar, la primera vez en sus más de 30 años de matrimonio. Él es mi padre: un hombre sencillo, un hombre de familia. No alguien que pidiera ayuda tirado en el suelo mientras se desangraba. Él solo quería ir a trabajar y volver con nosotros”, declaró Ronaldo en otra publicación.

Salgado Araujo llevaba casi 35 años viviendo en Estados Unidos y trabajando en el sector de la construcción para darle una mejor vida a su familia (su esposa y tres hijos ciudadanos estadounidenses, entre ellos Ronaldo, el mayor).

El DHS dijo que el inmigrante era un “extranjero ilegal de México”, pero su familia dice que Salgado Araujo estaba en proceso para sacar su permiso de trabajo.

Asimismo, Ronaldo Salgado indicó este miércoles en conferencia de prensa que su padre no tenía antecedentes penales. Según la Oficina del fiscal de distrito del condado de Harris, Salgado Araujo aparentemente no tenía registros criminales.

ICE señaló que el inmigrante mexicano no tenía documentos para vivir en Estados Unidos, pero la agencia no brindó más información sobre el estatus legal de Salgado Araujo tras ser consultada al respecto. Luego del incidente, ICE detuvo a tres personas que iban en el vehículo del inmigrante, incluido el hermano de Lorenzo.

Ronaldo Araujo agregó en la conferencia que su padre sintió miedo al ver que lo estaban siguiendo vehículos sin distintivos.

“Si mi padre hubiera visto el emblema del ICE, o cualquier otro emblema relacionado con una agencia policial, habría obedecido. Se habría detenido”, dijo Ronaldo Salgado. “Conducía rápido porque temía que alguien le robara sus herramientas”.

Lorenzo Salgado Araujo pasó las últimas tres décadas construyendo casas en los suburbios de Houston. Terminaba su día “llegando a casa, sentándose en el pórtico, comiendo un suculento plato preparado por mi madre, yéndose a dormir y repitiendo todo el proceso al día siguiente”, dijo Ronaldo Salgado en la conferencia.

Su hijo recordó cómo Salgado Araujo reunió recientemente fotografías y declaraciones de sus empleadores y seres queridos para solicitar un permiso de trabajo, y afirmó que estaba “a punto de obtener su estatus legal”.

“Cumplimos con todo al pie de la letra, rellenamos todos los documentos y acudimos a todas las citas”, dijo Ronaldo Salgado.

Salgado también pidió que se llevara a cabo una investigación exhaustiva sobre la muerte de su padre.

“No se merecía morir. No se merecía quedar reducido a un titular del tipo ‘Un hombre mexicano abatido a tiros por el ICE’”, dijo Salgado.

La Oficina del inspector general del DHS y el FBI en Houston están investigando los hechos. En tanto, las autoridades locales lamentaron que el caso fue llevado “exclusivamente” en instancias federales.

“Cuando una persona pierde la vida en el condado de Harris durante una interacción con las fuerzas del orden, la Fiscalía del condado de Harris lleva a cabo una investigación paralela a la de la agencia que encabeza la investigación principal. Lamentablemente, en este momento, las autoridades federales siguen gestionando exclusivamente todos los aspectos de este caso”, dijo Sean Teare, fiscal de distrito de Harris, en X.

Teare, que se refirió a Salgado Araujo como un “miembro de nuestra comunidad desde hace mucho tiempo”, hizo un llamado para que se presenten todas las pruebas que las personas puedan tener a la mano, desde fotos y videos hasta relatos de testigos presenciales.

“Permítanme ser claro: la familia del señor Salgado Araujo y nuestra comunidad merecen conocer la verdad”, añadió el funcionario local.

Activistas y legisladores demócratas de Texas se sumaron a los llamados para exigir que se revisen todas las pruebas del lugar de los hechos.

“Exigimos una investigación exhaustiva e independiente, la divulgación inmediata de todas las pruebas disponibles y que se rindan cuentas por la muerte indebida de Lorenzo. El público merece la verdad y la familia Salgado merece justicia”, declaró el martes la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), organización que está acompañando a la familia.

La representante Sylvia Garcia, cuyo distrito abarca la zona del incidente, dijo que la investigación de los hechos debe ser “independiente y exhaustiva”.

“Todas las grabaciones, comunicaciones y demás pruebas disponibles deben preservarse y examinarse como parte de una investigación completa e imparcial”, escribió Garcia en X.

En sintonía con las declaraciones de García, el congresista Christian Menefee, quien representa partes de Houston, declaró que toda la información obtenida de la investigación debe hacerse pública. “Las acciones de ICE en todo el país han provocado que pierdan la fe y la confianza de las comunidades”, señaló Menefee en X.

El alcalde de Houston, John Whitmire, dijo que, a su juicio, las autoridades federales deben llevar a cabo una “investigación transparente e independiente”. Durante la reunión del concejo municipal de este miércoles, también indicó que el departamento de policía de la ciudad no participó en la parada de tráfico ni en el tiroteo.

Las reacciones sobre el caso también se hicieron escuchar desde el Gobierno de México. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que su administración va a “ir más allá de las notas diplomáticas” y tomará “medidas jurídicas más importantes” respecto al reciente caso.

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales (…) No tienen por qué estar en centros de detención o que se utilice la violencia. Entonces, estamos preparando medidas jurídicas obviamente más importantes”, comentó Sheinbaum en su conferencia matutina al ser preguntada por el caso.

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Con información de Karina Tsui y Chris Boyette, de CNN.