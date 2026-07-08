Trump está jugando con fuego en términos económicos al declarar que la tregua con Irán ha terminado

Análisis de David Goldman, CNN

Tres semanas de paz frágil le dieron al presidente Donald Trump algo de tiempo y margen de maniobra sobre Irán. Pero no demasiado.

Tras la firma del Memorando de Entendimiento con Irán el 18 de junio, los precios del petróleo se desplomaron, cayendo por debajo de los niveles previos a la guerra la semana pasada. El mercado petrolero celebró la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, y el crudo comenzó a fluir gradualmente desde el golfo Pérsico tras permanecer allí estancado durante meses. Los precios de la gasolina también han ido bajando lentamente.

Pero tres semanas con el Estrecho parcialmente reabierto no fueron suficientes para superar la mayor crisis de suministro de petróleo que el mundo haya visto jamás. No dieron tiempo suficiente para reabastecer las reservas de emergencia y comerciales que Estados Unidos necesita para abastecerse de combustible, y evitar la inminente “catástrofe económica” que Trump temía que le granjeara comparaciones con el presidente Herbert Hoover durante la Gran Depresión.

Nadie sabe si este último intercambio de disparos en Medio Oriente es un hecho aislado o el regreso a una guerra total. Trump amenazó el miércoles con reanudar el bloqueo naval estadounidense del Estrecho, aunque hasta ahora permanece abierto a los barcos dispuestos a correr el riesgo de entrar y salir.

Pero si se cierra de nuevo, la economía estadounidense podría sufrir un duro golpe.

Según Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, unos 200 millones de barriles de petróleo escaparon del estrecho de Ormuz en las últimas tres semanas. Esto equivale a dos días de demanda mundial.

Otra salvedad: gran parte de ese petróleo —unos 60 millones de barriles— es iraní, país al que la administración Trump volvió a sancionar el martes, dando a los compradores solo 10 días para hacerse con él antes de que vuelva a estar restringido.

Aun así, el estrecho permanece abierto, con una prima de riesgo significativa. Para contratar un buque cisterna que transporte petróleo desde fuera del estrecho hacia Asia, se necesitan entre US$ 4 y 5 millones. Contratar un buque para transportar petróleo desde dentro del estrecho hacia Asia cuesta entre US$ 8 y 10 millones, el doble, según Lipow.

El tráfico se ha mantenido en torno a un tercio de lo normal durante las últimas tres semanas, y los tránsitos continúan hoy, incluso después de que al menos cuatro buques cisterna de petróleo y gas dieran la vuelta tras intentar cruzar el estrecho de Ormuz esta mañana, según informó Reuters.

Por eso el petróleo ha subido bruscamente, aunque todavía por debajo del precio al que cotizaba justo después de que Trump firmara el memorando de entendimiento. Los futuros del crudo Brent cotizaban ligeramente por debajo de los US$ 78, con un aumento del 4 %, su nivel más alto desde el día después de la firma del memorando. En otras palabras, el mercado se comporta como si el estrecho estuviera menos abierto que ayer, pero el petróleo sigue fluyendo.

Si el flujo de crudo se detiene, podría generar problemas importantes para el mercado petrolero estadounidense.

La Reserva Estratégica de Petróleo (REP), la reserva de emergencia de Estados Unidos, se ha reducido significativamente desde el inicio de la guerra para compensar la pérdida de petróleo en el estrecho. La REP se encuentra ahora en 319,5 millones de barriles, un 23 % menos que su nivel anterior a la guerra y en su punto más bajo desde que la administración Reagan comenzó a llenarla en 1983.

Esto coloca a Estados Unidos en una posición precaria si se enfrenta a condiciones climáticas adversas o a otro cierre total del estrecho de Ormuz.

Quizás aún más importante, las reservas comerciales se mantienen en niveles críticos. Los inventarios en Cushing, Oklahoma, el principal nudo de oleoductos de Estados Unidos, permanecen por debajo de los niveles de estrés operativo. Las reservas en Cushing se recuperaron en alrededor de 700.000 barriles la semana pasada, pero aún están por debajo de los 20 millones de barriles, punto en el que la instalación tiene dificultades para transportar crudo a las refinerías de todo el país.

Eso llevó a Trump a advertir que los bajos niveles de reservas de petróleo podrían perjudicar la economía estadounidense y provocar que lo compararan con Hoover.

“No quería ver una catástrofe económica”, dijo Trump en una reunión del G7 a finales de junio. “Si esto hubiera continuado, podría haber sucedido”.

Los inversores se mostraron cautelosos: las acciones estadounidenses no reaccionaron mucho en la apertura, pero el mercado de bonos sí lo hizo: el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,57 %, su nivel más alto desde finales de mayo, cuando el petróleo alcanzó su máximo histórico en tiempos de guerra y parecía que el alto el fuego se había roto.

Como Trump ha demostrado a lo largo de su segundo mandato, cuando los rendimientos de los bonos se disparan, presta atención a los mercados.

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