Un cambio en el patrón meteorológico prepara el terreno para una peligrosa cúpula de calor en el oeste de EE.UU.

Por Mary Gilbert, CNN

Otra intensa cúpula de calor afectará a parte de Estados Unidos a partir de este fin de semana como resultado de un importante cambio en el patrón meteorológico.

La costa este estuvo bajo un calor sofocante la semana pasada y ahora es el turno del oeste de enfrentar una cúpula de calor: una amplia zona de alta presión que permanece estancada sobre una región, atrapa el calor y eleva las temperaturas.

Se espera que las temperaturas máximas suban entre 10 y 15 grados por encima de lo normal durante el mes más caluroso del año, y que en algunas localidades superen los 37 °C. Este nuevo episodio de calor también podría aumentar la preocupación por los incendios forestales.

Parte del calor más intenso se concentrará en las Montañas Rocosas, donde es probable que se igualen o se superen algunos récords diarios y donde algunas localidades podrían quedar a pocos grados de sus temperaturas máximas históricas.

El calor extremo y peligroso también podría desplazarse hacia el centro de Estados Unidos a comienzos de la próxima semana a medida que la cúpula de calor se expanda, aunque harán falta unos días más para tener mayor certeza en el pronóstico.

El calor ha sido desde hace mucho tiempo el fenómeno meteorológico más letal en Estados Unidos, y el riesgo va en aumento. Las olas de calor ahora duran más, son más intensas y tienen más probabilidades de ocurrir debido a las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles.

Un estudio rápido de atribución concluyó que la combinación de calor extremo y alta humedad observada en la cúpula de calor de la costa este la semana pasada habría sido imposible sin las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esto es lo que sabemos.

Antes del cambio de patrón, el resto de esta semana será estacionalmente caluroso en gran parte del oeste. Las temperaturas comenzarán a subir a niveles más incómodos el viernes, a medida que se forme una amplia zona de alta presión. A medida que se fortalezca, la cúpula de calor también desplazará la corriente en chorro —el río de aire que determina dónde se desarrolla el tiempo tormentoso— fuera de Estados Unidos y hacia el sur de Canadá.

El sábado se prevén temperaturas máximas generalizadas de entre los 32 °C y poco más de 37 °C desde las Rocosas hasta el este de Oregon y partes de California. Las zonas ubicadas justo a lo largo de la costa oeste evitarán lo peor del calor.

El calor se intensificará aún más el domingo, con temperaturas máximas cercanas a los 40 °C en algunas partes de Montana, Wyoming y las Dakotas.

Se prevé que Billings, Montana, alcance unos 40 °C el sábado. La ciudad podría luego acercarse a su récord histórico de temperatura máxima de 42 °C el domingo.

Salt Lake City y Grand Junction, Colorado, están en situaciones similares. El récord histórico de temperatura máxima de Salt Lake City es de 41 °C, y se prevé que la ciudad alcance unos 40 °C el sábado y 40,5 °C el domingo. En Grand Junction, las máximas de alrededor de 40 °C el sábado y cerca de 41 °C el domingo quedarán muy cerca del récord histórico de la ciudad, de 41,5 °C.

Las condiciones sofocantes avanzarán más hacia el este para el lunes, hasta alcanzar las estribaciones de las Rocosas y más áreas de las Llanuras.

El lunes y el martes podrían ser los días más calurosos de este período para el área de Denver, donde la temperatura máxima podría acercarse a los 37 °C. El récord histórico de temperatura máxima de la ciudad es de 40,5 °C.

Es probable que el calor se expanda hacia partes del medio oeste el martes y el miércoles, mientras las Llanuras del Norte y las Rocosas continúan con altas temperaturas.

Se prevé que Minneapolis alcance temperaturas de más de 32 °C la próxima semana, lo que sería alrededor de 10 grados más de lo normal.

Es probable que el calor en el oeste y el centro de Estados Unidos se mantenga bien entrada la próxima semana, ya que la cúpula de calor tardará en debilitarse.

Lo que esta cúpula de calor significará para la actividad de incendios forestales en el oeste es menos claro.

Los incendios forestales han arrasado más de 3,3 millones de acres en Estados Unidos en lo que va del año, muy por encima del promedio. La mayor parte de esa actividad se ha concentrado en el oeste, con incendios destructivos en partes de Colorado y Utah en semanas recientes.

Por lo general, una ola de calor como esta secaría la vegetación y la haría más propensa a arder, pero la región afectada por la sequía ya está muy seca.

Las condiciones cálidas y secas son preocupantes en cuanto al inicio de incendios, pero como la cúpula de calor es una amplia zona de alta presión, es menos probable que durante este período se presenten vientos racheados que aviven las llamas.

La expansión de la cúpula de calor también podría ayudar a llevar algo de humedad a partes de las Montañas Rocosas la próxima semana, a medida que los vientos cambien y soplen desde el sur. Ese aumento de humedad podría ayudar a moderar las temperaturas, aunque también podría favorecer el desarrollo de tormentas eléctricas y la caída de rayos.

Seguiremos atentos a lo que este cambio de patrón podría significar para la actividad de incendios forestales.

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Con información de Andrew Freedman, de CNN.