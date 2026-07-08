Un profesor de aviación saltó de un avión en pleno vuelo y le dejó a su estudiante la tarea de aterrizar

Por Jack Guy, CNN

Un piloto saltó de la puerta de un avión en marcha y dejó a la alumna a la que estaba enseñando a pilotar la aeronave para que aterrizara sola. El piloto murió de manera inmediata tras impactar contra el suelo.

El instructor de vuelo Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, fue hallado muerto tras el incidente, que tuvo lugar en Toledo, en Argentina, el sábado, según un comunicado de la fiscalía del país, publicado este martes.

Bertazzo viajaba a bordo del avión Cessna 150 con una estudiante de 22 años llamada Rosario, según informó TN, filial de CNN.

Según TN, la estudiante declaró que Bertazzo le dijo: “Ya sabés lo que tenés que hacer, seguí adelante”, antes de quitarse los auriculares y el cinturón de seguridad, abrir la puerta y saltar del avión.

Eduardo Álvarez, director de la escuela de vuelo Flying Parrot Córdoba, donde trabajaba Bertazzo, declaró a TN que no había indicios de que el piloto estuviera planeando arrojarse del avión.

Bertazzo había viajado en avión con otro estudiante ese mismo día, según declaró Álvarez.

“Tomó esta trágica decisión a bordo de un avión, con otra persona a su lado”, dijo. “Es imposible pensarlo o comprenderlo, pero la mente humana es muy compleja”.

Bertazzo era “una persona maravillosa con una gran sonrisa”, dijo Álvarez. “Nos sorprende que esto haya sucedido”.

Abrir la puerta de un avión en pleno vuelo es muy difícil, explicó Álvarez, quien lo comparó con intentar abrir la puerta de un vehículo que circula a 200 kilómetros por hora.

Rosario, la estudiante, logró aterrizar el avión sin problemas a pesar de estar en estado de shock, agregó. El avión no sufrió daños, indicó Álvarez.

Bertazzo tenía mucha experiencia y también había trabajado como instructor de vuelo en Chile, según informó TN.

Los fiscales investigarán ahora los detalles del incidente que causó la muerte de Bertazzo.

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