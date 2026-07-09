El expiragüista olímpico David Hearn se declara inocente de causar daños ​​en el estanque reflectante del Lincoln Memorial

Por Holmes Lybrand, CNN

El expiragüista olímpico David Hearn se declaró inocente este jueves ante el Tribunal Superior de la ciudad de Washington de los cargos por daños causados ​​al estanque reflectante (Reflecting Pool) del Lincoln Memorial. El hecho provocó un gran alboroto en el tribunal, donde sus seguidores coreaban su nombre y acusaban al Gobierno de Trump de abusar del sistema judicial.

Hearn, de 67 años, fue acusado formalmente el 2 de julio de un delito de destrucción de propiedad por un valor superior a US$ 1.000 tras haber supuestamente causado daños en el estanque situado frente al Lincoln Memorial.

Este delito grave conlleva una pena máxima de 10 años de prisión en caso de condena.

La decisión de presentar cargos contra Hearn fue una medida fiscal notablemente agresiva por parte de la fiscal federal de la ciudad de Washington, Jeanine Pirro, después de que él y otras personas fueran sancionados el mes pasado por manipular el estanque. Curiosos y críticos del presidente se habían congregado durante días en torno al lugar, situado en el National Mall, después de que la administración Trump completara una restauración de US$ 14 millones del enorme estanque, que incluyó la aplicación de un sellador azul en el fondo.

El sellador se estaba desprendiendo en gran medida y el estanque estaba plagado de algas cuando Hearn lo visitó y, presuntamente, contribuyó a los daños al arrancar una sección de unos 0,18 metros cuadrados (dos pies cuadrados) del revestimiento azul.

“Las pruebas de la Fiscalía son débiles”, afirmó Mary Dohrmann, abogada de Hearn, durante la audiencia de este jueves.

Sus abogados también invocaron su derecho a un juicio rápido, pero la jueza señaló que, debido al calendario del tribunal, no sería posible celebrar el juicio hasta febrero de 2027.

No se fijó fecha para el juicio. Su próxima audiencia está programada para el 5 de agosto.

Los abogados de Hearn indicaron que impugnarán exhaustivamente la legalidad del caso antes de que se celebre el juicio.

Tras la breve comparecencia judicial, un numeroso grupo de simpatizantes del conocido piragüista se congregó a las puertas del tribunal con pancartas que calificaban a Hearn de héroe. Al menos una persona llevaba un salvavidas.

“Si al Sr. Hearn se le puede acusar de un delito grave por tocar el estanque reflectante, todos los estadounidenses corren peligro”, declaró Norm Eisen, otro de los abogados de Hearn, a las puertas del tribunal.

“¡Así es!”, gritó una mujer entre la multitud.

“Confiamos en que nuestro sistema judicial sabrá ver más allá de este uso indebido del poder gubernamental”, afirmó Eisen. Al marcharse, Hearn sonrió y alzó el puño mientras sus seguidores coreaban su nombre.

La detención de Hearn y otras personas se produjo después de que el Gobierno de Trump calificara de acto de vandalismo grave el deterioro de la capa inferior (que se estaba desconchando) y la proliferación de algas en el estanque, problemas surgidos poco después de su renovación.

La Fiscalía de EE.UU. ya ha imputado a otras personas por daños a la propiedad, con cargos menos graves que los que afronta Hearn.

Otras tres personas acusadas de dañar el Estanque Reflectante se declararon inocentes el miércoles de delitos menores por destrucción de la propiedad. La diferencia jurídica entre sus citaciones y la acusación formal contra Hearn radica en que el valor de los daños que se les atribuye fue inferior a US$ 1.000, según los registros judiciales.

La Policía sorprendió a una de esas tres personas con un fragmento del sellador azul en la mano junto al estanque el mes pasado, mientras que otra llevaba un trozo en el bolso, según indican los documentos judiciales.

A los tres se les ordenó mantenerse alejados del estanque reflectante.

Las brigadas de mantenimiento comenzaron a vaciar el estanque durante el fin de semana para realizar reparaciones —por segunda vez en tres meses—, según informó el secretario del Interior, Doug Burgum.

Esta medida se produce tras semanas de problemas que han afectado a este emblemático monumento: proliferación de algas, agua de color verdoso, desconchado del fondo y las acusaciones de vandalismo por parte de la administración.

Al anunciar la acusación formal contra Hearn la semana pasada en una rueda de prensa, Pirro describió los hechos imputados al exatleta olímpico como una profanación violenta de un monumento nacional y lo tildó de beligerante y grosero con los agentes de la Policía de Parques que lo detuvieron.

El representante demócrata por Maryland, Jamie Raskin —en cuyo distrito reside Hearn—, declaró este jueves que Hearn “jamás” profanaría ni vandalizaría un monumento federal. El congresista calificó la situación que atraviesa Hearn de “detención kafkiana y acusaciones orwellianas”.

“Es una persona muy querida en mi distrito, un ciudadano ejemplar tanto en el agua como en tierra firme. Es un gran tipo”, afirmó Raskin en su comunicado.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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