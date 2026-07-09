Estados Unidos vuelve a atacar a Irán. ¿Podrá dirigir un golpe definitivo?

Por Jessie Yeung y Brad Lendon, CNN

El alto el fuego que se había alcanzado era, en muchos sentidos, un acuerdo que nunca llegó a concretarse. Ahora que Estados Unidos e Irán afirman haber alcanzado decenas de objetivos con ataques aéreos, con drones y con misiles en las últimas 48 horas, resulta todavía más difícil prever el desenlace.

Las agresiones recíprocas han tenido lugar desde que ambas partes acordaron un frágil alto el fuego, en abril, y firmaron un memorando de entendimiento, en junio, que supuestamente sentaría las bases para el fin definitivo de los combates.

Irán ha afirmado que Estados Unidos no ha cumplido su parte del acuerdo; Washington ha replicado que es Teherán quien incumple sus promesas.

Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está perdiendo la paciencia, sobre todo esta semana, irritado por los ataques iraníes que ocurrieron mientras él se reunía con líderes mundiales en la cumbre de la OTAN, en Turquía. El memorando de entendimiento con Irán “se acabó”, declaró este miércoles, cuando calificó a los líderes iraníes como “locos” y una “pérdida de tiempo”.

Teherán ha emitido sus propias advertencias: el presidente de su Parlamento y principal negociador publicó en X: “Si atacan, recibirán un golpe”.

El escenario de ahora muestra a las fuerzas militares estadounidenses bombardeando múltiples objetivos, en su mayoría costeros, en Irán. Sin embargo, las fuerzas iraníes aún pueden responder, lanzando misiles y drones hacia bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein.

La situación sigue siendo precaria en el estrecho de Ormuz y los expertos afirman que es probable que los ataques recientes no eliminen la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo en una de las arterias energéticas más importantes del mundo.

Dado que los últimos ataques de ambos bandos fueron menos intensos que los lanzados al comienzo de la guerra, a finales de febrero, algunos sugieren que todavía hay posibilidades de que se complete el proceso de paz.

Pero otros ven pocos motivos para el optimismo.

“El alto el fuego tenía pocas posibilidades de sobrevivir porque el Gobierno iraní que lo firmó no tiene autoridad sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, dijo Carl Schuster, exdirector del Centro Conjunto de Inteligencia del Comando del Pacífico de Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) es la unidad de élite de Irán, totalmente independiente de las fuerzas regulares. Controla el arsenal de misiles del país y su misión es proteger la Revolución islámica. Solo rinde cuentas al líder supremo y ha mostrado poco interés en llegar a un acuerdo con Washington, al menos en términos que satisfagan a Trump.

“Su objetivo principal es mantener su régimen teocrático en el poder. Esta campaña aérea no los obligará a cambiar nada de eso. Su alcance es demasiado limitado”, dijo el coronel retirado de la Fuerza Aérea de EE.UU., Cedric Leighton, analista militar de CNN.

Además, la CGRI quiere mantener el control del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial en tiempos de paz, algo que ha hecho desde los primeros días de la guerra, causando un aumento vertiginoso de los precios mundiales del petróleo.

Trump quiere que el estrecho esté abierto y libre, pero los analistas dicen que Irán, a través de la Guardia Revolucionaria, mantiene una posición de poder.

“El único alto el fuego viable es aquel con el que esté de acuerdo la Guardia Revolucionaria Islámica, y eso solo ocurrirá si la cúpula de la Guardia Revolucionaria cree que un alto el fuego es la única opción que garantiza la supervivencia de la organización como entidad independiente”, dijo Schuster.

Los ataques recientes siguieron un patrón ya conocido: se desencadenaron cuando Irán abrió fuego contra tres buques mercantes el martes, en aguas territoriales de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, según un funcionario estadounidense.

Irán considera que el control de esta vía marítima es su arma principal en las negociaciones y afirma que los buques deben utilizar las rutas designadas y contar con su autorización para cruzarla. Sin embargo, un número creciente de barcos está utilizando una ruta cercana a la costa omaní, lo que amenaza la influencia de Irán.

Desde la perspectiva de Irán, esto viola el memorando de entendimiento, que incluía disposiciones para la reapertura del estrecho, el alivio de las presiones financieras sobre Irán y el establecimiento de expectativas para abordar el programa nuclear iraní.

Irán también siguió disparando contra barcos, lo que ha causado que Estados Unidos responda en cada ocasión. La actual ronda de combates es la peor desde que se firmó el memorando de entendimiento.

Tras los ataques a buques del martes, Estados Unidos lanzó una nueva oleada de bombardeos, y alcanzó 80 objetivos en todo Irán. Al mismo tiempo, Estados Unidos reimpuso sanciones al petróleo iraní, después de haber acordado inicialmente levantarlas durante 60 días como parte del acuerdo de alto el fuego.

Irán respondió con ataques contra 85 objetivos militares estadounidenses en los países vecinos de Bahrein y Kuwait, según informó la Guardia Revolucionaria Islámica, este miércoles por la mañana. Los ataques coinciden además con el funeral, que se prolongará durante varios días, del fallecido líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, quien murió en la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel que desencadenó la guerra.

Otra oleada de ataques estadounidenses comenzó la noche del miércoles y se extendió hasta la madrugada del jueves, con explosiones que se escucharon en diferentes partes de Irán. Estados Unidos informó el jueves que otros 90 objetivos fueron alcanzados; mientras tanto, tanto Bahrein como Kuwait activaron las sirenas de alerta ante una amenaza inminente, lo que indica que la represalia prometida por Irán podría haber comenzado.

Hasta el momento, la gran mayoría de los ataques estadounidenses se han concentrado en la costa sur de Irán, a lo largo del estrecho de Ormuz, con el objetivo de perjudicar la capacidad de Irán para controlar esta vía marítima crucial. Algunos objetivos tierra adentro, incluso al norte de Teherán, también han sido alcanzados.

Los objetivos incluyen sistemas de defensa aérea, emplazamientos de radar, sistemas de misiles antibuque y decenas de pequeñas embarcaciones “para mermar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional que fluye a través del corredor comercial internacional”, según el Comando Central de Estados Unidos.

Estos ataques podrían tener cierto impacto en las capacidades de Irán cerca del estrecho, pero eso tiene un alcance limitado, advierten los expertos, comparando los ataques recientes con los del comienzo de la guerra.

“Si los despliegues a gran escala no pudieron impedir que Irán amenazara el estrecho de Ormuz, entonces esta opción de menor fuerza tampoco lo hará”, dijo Peter Layton, investigador del Instituto Griffith para Asia y exoficial de la Real Fuerza Aérea Australiana.

“Simplemente se trata de mostrar físicamente el descontento con los negociadores iraníes. Los ataques son efectivos —por ejemplo, se han destruido 60 pequeñas embarcaciones—, pero es muy poco probable que influyan en la opinión pública iraní”, afirmó.

James Stavridis, un almirante retirado de la Marina estadounidense que había navegado por el estrecho de Ormuz en numerosas ocasiones, coincidió con este punto. “Se puede reducir significativamente su capacidad, pero en esta nueva era de drones, no se puede eliminar esa capacidad”, afirmó.

Alex Plitsas, director del Programa de Lucha contra el Terrorismo del Atlantic Council, afirmó que las sanciones reimplantadas podrían tener mayor influencia que los ataques aéreos, dado el mal momento que atraviesa la economía iraní.

El futuro del conflicto sigue siendo incierto para ambas partes.

En los últimos meses, Trump ha amenazado repetidamente a Teherán, incluso con la reanudación de una guerra a gran escala, para luego retractarse; pero ahora se muestra visiblemente frustrado. “Cada vez que nos atacan, les devolvemos 20 golpes”, declaró Trump el miércoles.

Está sometido a una fuerte presión para poner fin a la guerra, que ha causado estragos en la economía mundial y ha desatado la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia.

Sus acciones militares también tienen repercusiones internas, lo que le ha valido a Trump duras críticas y un sentimiento de descontento incluso entre sus compañeros republicanos y los partidarios del movimiento MAGA.

Eso quedó patente el mes pasado, cuando el Senado aprobó una resolución destinada a retirar las fuerzas estadounidenses de las hostilidades, una clara reprimenda a Trump; aunque fue retractada apenas un día después, cuando algunos legisladores republicanos cambiaron su voto tras hablar con Trump y sus aliados.

La sombra de la guerra se cernirá sobre las próximas elecciones de mitad de periodo, en noviembre, algo que preocupa en privado a los republicanos desde hace meses, en medio del creciente descontento de los votantes por la guerra.

Irán también se encuentra en una situación difícil.

La multitudinaria asistencia al cortejo fúnebre de Jamenei, esta semana, en la que muchas personas clamaron venganza contra Estados Unidos e Israel, ilustra claramente cómo el régimen de la República Islámica se mantiene firme a pesar de los duros golpes recibidos por parte de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Muchos sectores más intransigentes iraníes detestaban el memorando de entendimiento desde un principio.

Pero los líderes de Teherán también saben que su economía está en crisis y que no pueden superar en poderío militar a Estados Unidos. Lo que sí pueden hacer es utilizar su principal ventaja estratégica —el estrecho de Ormuz— para aumentar la presión.

La cuestión ahora es si esas tensiones se pueden reducir o si estallarán con el regreso a una guerra total.

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