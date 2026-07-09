Exclusivo: supervivientes de Epstein afirman que su exasistente, Lesley Groff, mintió al Congreso sobre detalles clave

Por MJ Lee y Nicky Robertson, CNN

Lesley Groff, la asistente de Jeffrey Epstein durante mucho tiempo, declaró ante miembros del Congreso el mes pasado que nunca conoció a ninguna de las chicas y mujeres jóvenes que le daban masajes a Epstein y que no sabía nada sobre sus antecedentes, ni siquiera su edad.

Algunas supervivientes de Epstein afirman que Groff no decía la verdad.

En entrevistas con CNN, varias víctimas de Epstein, incluidas cuatro mujeres que hablaron públicamente y dos que compartieron sus testimonios de forma anónima, cuestionaron diversos aspectos del reciente testimonio de Groff ante los legisladores.

Describieron haberse reunido con Groff en persona, haber hablado con ella sobre su edad y haber recibido pagos directos de la asistente de Epstein durante 18 años, todo lo cual contradice lo que Groff declaró ante los legisladores.

Esos detalles formaron parte de la entrevista de varias horas que Groff concedió el 9 de junio a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, la cual fue transcrita, sobre su experiencia trabajando para Epstein.

Groff trasladó a los miembros de la comisión, que este año ha estado interrogando a varias personas del círculo cercano del delincuente sexual convicto, que nunca supo de los abusos de Epstein contra niñas y mujeres y que fue engañada por su manipulación.

Si bien Groff figuraba como posible cómplice de Epstein en el marco del controvertido acuerdo de no enjuiciamiento alcanzado con los fiscales federales de Florida en 2008, nunca ha sido acusada de ningún delito.

El abogado de Groff no respondió a la solicitud de comentarios de CNN para este artículo.

Una portavoz de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes declaró a CNN que la comisión está “revisando actualmente la transcripción de la Sra. Groff en comparación con las pruebas disponibles”. Añadió: “Agradecemos cualquier prueba adicional que aporten las personas que tengan información al respecto”.

“Lesley Groff sabía lo que ocurría en el círculo íntimo de Epstein, por lo que el presidente de la comisión, Comer, debería haberle exigido que testificara bajo juramento”, declaró Sara Guerrero, directora de comunicaciones del principal demócrata de la comisión de supervisión, el representante Robert Garcia. “Mentir al Congreso es un delito, y quien lo haga debe rendir cuentas, sin más”.

El testimonio de Groff no ha hecho más que avivar la frustración de las víctimas de Epstein, muchas de las cuales temen que las entrevistas del Congreso con los colaboradores de Epstein no conduzcan a una mayor rendición de cuentas.

Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, es la única persona procesada en Estados Unidos en relación con Epstein, y el Departamento de Justicia ha declarado que no hay pruebas suficientes para presentar otros cargos, incluso después de haber publicado millones de archivos de Epstein.

“Hay muchísima gente que viene y miente, diciendo que no sabe, que no recuerda”, declaró Marina Lacerda, superviviente de Epstein. “¿Podemos tener al menos a una persona que asuma su responsabilidad y garantice la total transparencia?”

Groff declaró ante los miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que Epstein había sido un “maestro manipulador y engañador” que le había ocultado sus abusos, y añadió: “Durante 18 años trabajé para el Dr. Jekyll, pero nunca se me permitió ver al verdadero Sr. Hyde”.

Según la ley federal, es un delito hacer declaraciones falsas al Congreso de forma consciente e intencionada.

Los supervivientes de Epstein con los que habló CNN afirmaron que no fue posible aportar pruebas que corroboraran algunas de sus declaraciones sobre sus interacciones con Groff, que en algunos casos tuvieron lugar hace más de dos décadas, cuando muchas de las víctimas eran adolescentes y antes de la proliferación de los teléfonos inteligentes.

Las seis supervivientes de Epstein con las que habló CNN afirmaron haber conocido a Groff en persona y se mostraron consternadas al enterarse de que Groff negaba haber conocido alguna vez a las niñas y mujeres jóvenes.

Marina Lacerda, quien afirma haber conocido a Epstein en 2002, cuando estaba a punto de cumplir 14 años, contó que veía a Groff con regularidad durante los años de abuso. “Está mintiendo”, afirmó, y añadió: “Solo a mí y a mis amigas, al menos tres o cuatro de nosotras, nos ha visto”.

Sharlene Rochard, quien afirma que era una joven modelo que trabajaba en la ciudad de Nueva York cuando conoció a Epstein, afirmó que se reunió con Groff “varias veces en diferentes lugares”.

Lara Blume McGee, quien afirma haber conocido a Epstein cuando era una aspirante a modelo y haber sufrido abusos entre 2001 y 2003, recordó haberse reunido con Groff al menos dos veces en la casa de Epstein, mientras que Lisa Phillips, quien afirma haber tenido poco más de 20 años cuando conoció a Epstein por primera vez, declaró a CNN: “Por supuesto que la he conocido en persona”.

Una mujer que habló con CNN de forma anónima apuntó que tenía alrededor de 14 años cuando conoció a Epstein. Afirmó que se reunió con Groff en numerosas ocasiones en la casa de Epstein en la ciudad de Nueva York y que aún recuerda con claridad dónde tuvieron lugar la mayoría de sus encuentros.

“Cuando entrabas en su casa, justo a la izquierda del vestíbulo, tenía su pequeña oficina con asientos donde ella siempre estaba”, indicó. “A veces te saludaba mientras esperabas sentada allí —las sillas estaban orientadas hacia ella— así que yo siempre entablaba conversación”.

Una segunda víctima de Epstein, que habló de forma anónima, afirma haber conocido a Epstein por primera vez en 2001, cuando tenía 20 años. Asimismo, declaró haberse reunido con Groff en varias ocasiones, incluso en la oficina de Epstein en la ciudad de Nueva York.

Varias supervivientes de Epstein rechazaron enérgicamente la afirmación de Groff de que nunca supo la edad de ninguna de las chicas.

Lacerda afirmó que Groff le hacía con frecuencia preguntas detalladas sobre las nuevas chicas que Lacerda planeaba llevar a Epstein, y que Groff era sensible a la preferencia de Epstein por las chicas más jóvenes, hasta el punto de que empezó a pedirle a Lacerda que les dijera a sus amigas que llevaran sus identificaciones escolares a sus sesiones con Epstein.

“Por teléfono, ella preguntaba: ‘¿Cómo es la chica? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene?’”, aseguró Lacerda.

Rochard afirmó que era imposible que Groff desconociera su edad, ya que contaba con la información del pasaporte de Rochard para planificar el viaje. “Por supuesto que sabía nuestra edad, porque tuvo que consultar nuestros documentos de identidad para reservar el vuelo”, declaró Rochard.

La segunda mujer que habló con CNN de forma anónima coincidió con Rochard, afirmando que Groff la había ayudado a solicitar su primer pasaporte para poder viajar al extranjero.

Según relató, visitó la oficina de Epstein en Nueva York para darle a Groff la información necesaria para la solicitud: “Me senté con ella y tomó toda mi información personalmente. Obviamente, sabía mi edad”.

Sin embargo, cuando un legislador le preguntó específicamente a Groff si alguna vez había tenido en sus manos o visto alguno de los pasaportes de las niñas, ella respondió: “No”.

Más tarde dijo que “quizás haya visto un pasaporte, una foto de un pasaporte, pero nunca tuve nada que ver con sus pasaportes”.

La primera mujer anónima afirmó estar completamente segura de que Groff sabía que era menor de edad. “Iba a un colegio católico privado y ella siempre me pedía que me fuera antes”, declaró.

Epstein disfrutaba viéndola con el uniforme escolar, y Groff la vio muchas veces con él puesto.

Varias víctimas de Epstein afirmaron que recibir dinero de Groff era una práctica común durante su relación con el delincuente sexual.

Lacerda declaró que a menudo era Groff quien le daba dinero en efectivo, sobre todo cuando Epstein estaba de viaje.

“Ella lo metía en un sobre blanco largo y el dinero siempre venía en billetes de cien. Nunca de veinte, ni de cinco, ni de diez. Como si acabara de salir del banco”, afirmó.

Lacerda contó que los pagos se realizaban en la oficina de Epstein en Nueva York, en las escaleras, y que Groff “nos entregaba el sobre y nos íbamos. Y sabíamos que no debíamos quedarnos mucho tiempo allí porque éramos jóvenes y no pertenecíamos a ese lugar”.

La primera mujer anónima también declaró haber recibido dinero en sobres de Groff, y que esto ocurría con frecuencia. “Íbamos a buscar dinero a casa de Lesley cada dos días. Ni siquiera para masajes, simplemente porque sí. No teníamos dinero a menos que lleváramos a una chica”, afirmó.

Phillips declaró a CNN que era “imposible” que Groff afirmara que nunca les había dado dinero a las chicas, explicando que ella acudía a la oficina de Epstein para recoger los cheques que Groff destinaba al pago de la matrícula escolar.

La primera mujer anónima, que afirmó haber sido víctima de abusos por parte de Epstein desde principios de la década de 2000, declaró haber visto a Groff en la casa de Epstein en numerosas ocasiones. “¿Está bromeando? A menos que esté alucinando y tenga una gemela”, exclamó.

Blume McGee, quien afirmó haber sido víctima de abusos por parte de Epstein a principios de la década de 2000, indicó haber visto a Groff en persona al menos dos veces y que solo fue en la casa de Epstein.

Lacerda y la primera mujer anónima afirmaron haber acudido en numerosas ocasiones a la oficina de Epstein en Nueva York para recoger entradas para Broadway de manos de Groff. “Nos recibía en la escalera y siempre nos entregaba un sobre blanco”, declaró Lacerda.

Afirmó que una vez se marchó de la sala de “El fantasma de la ópera” porque no la disfrutó.

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