Hospitalizan al hombre acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington tras negarse a comer

Por Holmes Lybrand, CNN

El hombre acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional —uno de los cuales falleció— en la ciudad de Washington en 2025 ha sido ingresado en un hospital de la ciudad después de negarse a comer y, en ocasiones, a beber en prisión mientras espera el juicio.

Durante una audiencia de emergencia este jueves, el juez federal de la ciudad, Amit Mehta, dijo que la “salud de Rahmanullah Lakanwal se ha deteriorado de manera bastante sustancial”.

“Las circunstancias de salud del Sr. Lakanwal”, dijo Mehta, “son en cierto sentido autoinfligidas”.

Mehta añadió que Lakanwal ha rechazado la comida y “a veces el agua”.

Según los fiscales, Lakanwal fue ingresado en el Hospital de la Universidad George Washington a medianoche. Dicen que el Servicio de Alguaciles de EE.UU. les informó de problemas generales de salud que enfrentaba el acusado hace dos semanas.

Durante la audiencia de emergencia, Mehta dijo que permitiría a los fiscales ver los registros médicos de Lakanwal de las últimas 24 horas. Esos registros, dijeron los fiscales, han estado bajo secreto y los ayudarán a orientarse sobre cuáles deberían ser los próximos pasos.

Lakanwal, que viajó desde el estado de Washington a la capital a finales de noviembre antes de que presuntamente emboscara a los dos agentes, se declaró no culpable de los nueve cargos en su contra —incluido asesinato en primer grado— en febrero.

Sarah Beckstrom, una de las miembros de la Guardia Nacional que recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, fue declarada muerta al día siguiente. El otro miembro, Andrew Wolfe, sobrevivió al ataque.

Lakanwal trabajó con la CIA durante más de una década en Afganistán antes de que el ejército estadounidense se retirara del país. Llegó a Estados Unidos en 2021.

El Departamento de Justicia ha dicho que planea solicitar la pena de muerte contra Lakanwal.

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