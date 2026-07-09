Israel compartió con EE.UU. información de inteligencia sobre un complot iraní para asesinar a Trump, según fuentes

Por Pamela Brown y Kevin Liptak, CNN

Israel compartió inteligencia con Estados Unidos del nuevo plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto, lo que añade otra capa de tensión entre los dos países mientras el acuerdo de alto el fuego en el conflicto se encuentra en una encrucijada.

Una de las fuentes dijo que la advertencia llegó esta semana. Otra fuente dijo que Estados Unidos había estado recibiendo informes constantes de inteligencia en las últimas semanas sobre posibles planes para asesinar a Trump, pero que la advertencia de Israel es nueva y se refiere a un complot específico.

Otros funcionarios estadounidenses sugirieron que el informe israelí podría ser una gestión para influir en la toma de decisiones de Trump mientras el mandatario analiza la posibilidad de intensificar la acción militar estadounidense contra Irán.

Los detalles del complot sobre el que Israel advirtió no están claros, y dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que Estados Unidos no lo verificó por sí mismo. El Gobierno de Estados Unidos ha advertido durante mucho tiempo que Irán podría intentar matar a Trump en represalia por el ataque con drones de 2020 que él ordenó y que mató a un alto general iraní, Qasem Soleimani.

Consultada para comentar sobre la advertencia israelí, que fue informada por primera vez por The Wall Street Journal, la Casa Blanca señaló los comentarios recientes de Trump sobre el deseo de Irán de matarlo.

“Quieren eliminar al líder de Estados Unidos: a mí”, dijo Trump a los periodistas el miércoles. “Estoy en cualquier lista. Vi esta mañana que estoy en todas y cada una de sus listas. Y hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho. Son personas malvadas, enfermas. Y tenemos que extirpar ese cáncer. Ese cáncer. ¿Saben lo que se hace? Hay que cortar el cáncer temprano. Y así es como me siento”.

Más tarde, Trump dijo que recientemente supo de una nueva lista que lo clasifica como el principal objetivo de asesinato de Irán. No está claro si se refería a la nueva información de inteligencia israelí.

Durante el fin de semana, multitudes de iraníes pidieron la muerte de Trump durante los actos fúnebres del líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Jamenei, quien fue asesinado al inicio de la guerra.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado en los últimos días, con ambas partes intercambiando amenazas y ataques. El alto el fuego de 60 días para poner fin a las hostilidades está hecho trizas.

Dos fuentes familiarizadas con inteligencia reciente de Estados Unidos dijeron que la comunidad de inteligencia está siguiendo a varios actores que han hablado de ataques pero no han pasado a la acción, y una de ellas afirmó que las agencias de inteligencia estadounidenses están preocupadas de que Irán apunte contra varios funcionarios actuales y anteriores de alto nivel. Pero esa fuente dijo que el informe israelí es visto —en parte— como una pieza de una gestión israelí más amplia para influir en la toma de decisiones de Trump sobre Irán. Algunos en la comunidad de inteligencia siempre se muestran escépticos respecto de los informes israelíes, dijo la fuente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha expresado profundas dudas sobre las iniciativas de Trump para recurrir a la diplomacia con Irán, y ha chocado con Trump por la acción militar israelí en Líbano, lo que complicó las conversaciones. Ambos líderes hablaron por teléfono el jueves, y se espera que Netanyahu visite Washington pronto para mantener conversaciones con el presidente.

El jueves, otro funcionario estadounidense dijo que las gestiones diplomáticas con Irán aún continúan entre bastidores, pese a la reanudación de los ataques entre ambas partes y a la declaración de Trump un día antes de que el Memorando de Entendimiento con Irán había “terminado”. Washington y Teherán trabajan para alcanzar un acuerdo nuclear a mediados de agosto.

Varios funcionarios dijeron que había preparativos para posibles ataques si fueran necesarios la noche del jueves, pero que los estaban dejando de lado en favor de la diplomacia. Más temprano el jueves, en el USS Abraham Lincoln, las tripulaciones cargaron a los cazas con armamento y los pilotos realizaron ejercicios en caso de que se los llamara para atacar. El comandante del portaaviones, Dan Keeler, dijo a los miles de tripulantes a bordo que las cosas se estaban calentando.

Mientras se realizaban los preparativos, los pilotos de caza continuaron llevando a cabo operaciones defensivas rutinarias, con vuelos despegando durante todo el día y la noche.

Esta noticia en desarrollo fue actualizada.

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