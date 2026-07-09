Las tasas hipotecarias están estancadas cerca del 6,5 %. Una nueva ley de vivienda podría eventualmente facilitar la compra

Por Samantha Delouya, CNN

Los compradores de vivienda que esperan un respiro en la asequibilidad a medida que termina la temporada primaveral de compra podrían enfrentarse a otra decepción.

La guerra con Irán y el repunte de la inflación que le siguió han mantenido las tasas hipotecarias obstinadamente altas, mientras que los nuevos temores de que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés para contener las presiones sobre los precios solo han añadido incertidumbre. Al mismo tiempo, un proyecto de ley de vivienda bipartidista, destinado a aumentar la oferta y aliviar parte de esa presión sobre la asequibilidad durante los próximos años, está previsto que se convierta automáticamente en ley a la medianoche del viernes al sábado, a menos que el presidente Donald Trump lo vete.

Esta semana, la hipoteca fija promedio a 30 años fue del 6,49 %, según Freddie Mac, cerca de los niveles más altos del año.

Las tasas hipotecarias siguen de manera aproximada el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que está estrechamente ligado a las expectativas de inflación. El rendimiento, que se mueve en dirección opuesta a los precios de los bonos, se ha mantenido elevado mientras los inversores temen que los precios más altos del petróleo y el conflicto en Medio Oriente puedan derivar en una inflación persistente y, eventualmente, en subidas de tasas por parte de la Fed.

Un reciente acuerdo tentativo entre Estados Unidos e Irán había calmado en cierta medida los temores del mercado de bonos, pero esta semana las tensiones volvieron a aumentar, con Estados Unidos llevando a cabo ataques adicionales contra Irán, lo que elevó los precios del petróleo y el rendimiento a 10 años.

A pesar de las recientes perturbaciones económicas, Zillow aún espera que las tasas hipotecarias bajen gradualmente, hasta alrededor del 6,3 % para finales de 2026. Sin embargo, eso seguiría siendo más alto que donde terminaron las tasas a finales de 2025.

“Si las tasas terminan 2026 cerca del 6,3 %, eso sería ligeramente más alto que el rango que vieron los compradores en otoño e invierno de 2025, lo que significa que la asequibilidad podría pasar de ser un viento a favor en relación con el año pasado a convertirse más bien en un viento en contra”, dijo Kara Ng, economista sénior de Zillow, en un comunicado.

Hay señales de que las tasas hipotecarias, obstinadamente por encima del 6 %, están manteniendo a algunos compradores al margen.

Las ventas de viviendas existentes cayeron un 2,4 % en junio en comparación con mayo, según un informe publicado el jueves por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, un retroceso durante lo que se supone que es la ajetreada temporada primaveral del mercado de la vivienda. Aun así, en comparación con junio del año pasado, las ventas aumentaron un 2,8 %.

“El vaivén en la actividad mensual de ventas de viviendas, impulsado por leves fluctuaciones en las tasas hipotecarias, muestra cuán sensibles son los compradores de vivienda a las condiciones de asequibilidad”, dijo el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, en un comunicado.

Pero incluso con la caída de las ventas, el precio medio de venta de viviendas existentes continúa subiendo, alcanzando un máximo histórico para el mes de junio de US$ 440.600, según la NAR.

Las tasas hipotecarias son solo una parte del panorama general de la asequibilidad de la vivienda.

La escasez de viviendas en venta también ha sido durante mucho tiempo un problema, impulsando los precios al alza a medida que los compradores compiten por menos viviendas. Pero el mes pasado, el Congreso aprobó un proyecto de ley llamado Ley Camino hacia la Vivienda del Siglo XXI, con el objetivo de añadir más oferta de viviendas al mercado.

El proyecto de ley busca facilitar la incorporación de viviendas prefabricadas, o viviendas que se construyen fuera del sitio en fábricas. También ofrece subvenciones y préstamos condonables para reparar viviendas existentes que han caído en mal estado, entre otras disposiciones destinadas a aumentar la oferta del mercado.

El mes pasado, Trump decidió abruptamente cancelar la firma oficial del proyecto de ley que lo habría convertido en ley. En una publicación en redes sociales, Trump dijo en ese momento que el proyecto de ley era “de menor importancia en comparación con tasas de interés más bajas” y más tarde lo calificó como un “gran bostezo”.

Sin embargo, si Trump no veta el proyecto de ley antes del viernes por la noche, se convertirá automáticamente en ley. Los expertos dicen que no mejorará de inmediato los precios ni la disponibilidad de viviendas en la mayoría de las zonas del país, aunque podría haber mejoras con el tiempo.

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