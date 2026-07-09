Presenció por videollamada cómo el sismo sacudía la vida de su prometido en Venezuela

Por Valeria Ordóñez Ghio, CNN en Español

Como todos los días, Nora y George estaban hablando por videollamada. De pronto, la tierra se sacudió y vivieron lo que describen como una auténtica “película de miedo”.

Nora Núñez, mexicana y habitante de Gómez Palacio, en el estado de Durango, conoció a George a través de Facebook. Conversaciones casuales derivaron en una relación a distancia y videollamadas diarias, a las 6:00 p.m., hora en la que George se trasladaba desde su trabajo en Caracas, Venezuela, hasta su hogar en la zona montañosa de Los Teques, en el estado de Miranda.

Pero el 24 de junio de 2026, poco después de las 6:00 p.m., hora local, dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela en un intervalo de menos de 40 segundos.

“Fue como una película de miedo. Él me dijo ‘está temblando’, yo le digo ‘¿cómo va a temblar allá?’ Y dijo ‘está temblando muy fuerte. ¿De dónde me agarro?’ Yo me asusté porque lo escuché con miedo. De pronto él ya no me escuchaba, yo solo escuchaba cómo iba corriendo, cómo estaba tratando de ayudar”, cuenta Nora a CNN.

George asegura que vio “cómo se sacudían con fuerza” las montañas cerca de Los Teques a la vez que las vibraciones del piso se hacían cada vez más intensas y escuchaba crujidos provenientes de la tierra. “Es un sonido horrible, como si estuvieran rompiendo algo y era la tierra que se estaba empezando a mover”, relató a CNN George, quien eligió no dar su apellido por preocupaciones relacionadas con su privacidad.

George relata que, preocupado, corrió desesperadamente hasta su casa, donde viven 4 adultos y 4 niños. En el trayecto, vio postes de luz y muros derrumbarse; además, sufrió una lesión en la espalda. Al llegar, encontró a su familia a salvo y su casa de pie, aunque con daños en techos y paredes.

Los Teques se encuentra a 56 kilómetros de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de Venezuela que han dejado, hasta la tarde del 8 de julio, 3.811 muertos y 16.740 heridos, además de 17.907 personas sin vivienda y 190 edificios colapsados. Uno de esos edificios era el lugar de trabajo de George.

Aunque las labores de búsqueda y rescate siguen su marcha en Venezuela, George asegura que la ayuda es muy limitada en la región de Los Teques, a pesar de los riesgos a viviendas y derrumbes, incluyendo el techo de un local del centro comercial La Cascada.

A más de 4.000 kilómetros de distancia, Nora lanzó una colecta en GoFundMe para apoyar a su prometido y su familia, pues, asegura, desde que se vieron por primera vez en persona, decidieron nunca separarse y acompañarse en las buenas y las malas.

“En 2025, planeé un viaje para conocernos. Él viajó a Colombia, yo viajé para allá también y nos encontramos el 25 de diciembre para pasar Navidad y Año Nuevo juntos. (…) Cuando lo vi, fue como si nos conociéramos de toda la vida. Desde ese momento no nos despegamos, nos dimos cuenta que no era nada más un amor platónico, un amor a distancia, sino algo muy real”, asegura Nora.

“El plan era que nos casáramos el 7 de julio, mi cumpleaños, pero con esta situación todo se complicó, entonces vamos a ver cómo son las cosas de aquí a diciembre, vamos a ver si ya por fin se habilitan los vuelos directos a Venezuela desde México”, relata Nora.

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