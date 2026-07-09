Trump despide a la cúpula directiva de la Comisión de Asistencia Electoral

Por Sean Lyngaas y Tierney Sneed, CNN

La Casa Blanca despidió el jueves a la cúpula del organismo federal que proporciona financiamiento y orientación de seguridad a los funcionarios electorales, según fuentes familiarizadas con el asunto y un correo electrónico revisado por CNN , una medida que ya está haciendo saltar las alarmas entre los funcionarios electorales sobre la interferencia federal de cara a las elecciones intermedias.

“En nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle de que su cargo como comisionado de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés) queda rescindido, con efecto inmediato”, decía un correo electrónico de un funcionario de la Casa Blanca que llegó al menos a uno de los comisionados de la EAC despedidos. “Gracias por su servicio”.

CNN ha solicitado comentarios a la Casa Blanca y a la EAC.

Tras la desmantelación de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de EE.UU. por parte del Gobierno de Trump, la EAC es una de las pocas entidades federales que quedan encargadas de proporcionar apoyo de seguridad electoral a los estados. Creada por el Congreso en 2002, se supone que la agencia es bipartidista. Certifica el equipo de votación y ha administrado cientos de millones de dólares en apoyo federal para las elecciones.

La EAC también ha estado en la incómoda posición de intentar no provocar la ira del presidente y, al mismo tiempo, defender a los funcionarios electorales que han enfrentado amenazas violentas debido a teorías conspirativas promovidas por el presidente. Algunos funcionarios electorales consideran que la agencia se ha quedado corta en esto.

“Es irresponsable y peligroso que esta administración siga empeñada en causar caos a nuestros funcionarios electorales en todo este país”, dijo en un comunicado Adrian Fontes, el secretario de Estado demócrata de Arizona, al reaccionar a la purga en la EAC. “Esta medida socava la integridad de la administración electoral no partidista”.

Una reciente decisión del Tribunal Supremo que refuerza el poder de un presidente para despedir a los líderes de organismos independientes hizo que muchos en la comunidad electoral temieran por el futuro de la EAC.

La comisión también fue objetivo del primer decreto que Trump firmó buscando reformar las elecciones en 2025. Ordenó a la EAC añadir un requisito de prueba de ciudadanía a los formularios federales para el registro de votantes, al tiempo que instruía a la comisión a presionar a los estados para que adoptaran plazos del día de las elecciones para las papeletas por correo.

El decreto fue en gran medida bloqueado en los tribunales, y varios jueces concluyeron que Trump no tenía la autoridad unilateral para ordenar a la comisión cambiar los requisitos de registro de votantes. Aun así, Trump ha seguido centrado en implementar requisitos nacionales de prueba de ciudadanía, mientras que su preciada legislación para hacerlo se ha estancado en el Congreso.

“La EAC ha sido un muerto en vida desde la decisión Slaughter, en realidad desde el decreto del año pasado”, dijo a CNN un exfuncionario de la EAC, en referencia a la decisión del Tribunal Supremo. “Los despidos de hoy lo dejan aún más claro. El Congreso nunca habría creado un organismo federal con el mandato de la EAC que no fuera independiente y estuviera protegido de la dirección de la Casa Blanca. QEPD EAC”.

El Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, una organización de tendencia izquierdista que apoya los derechos de voto, condenó los despidos, señalando que dejaron “a la agencia sin liderazgo e incapaz de llevar a cabo sus principales responsabilidades”.

“Las destituciones de hoy son profundamente preocupantes a la luz de las incesantes gestiones del presidente Trump por intentar interferir en las elecciones”, dijo un comunicado del presidente del grupo, Michael Waldman.

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