Trump promociona las estaciones de servicio “Freedom Fuel” que venden gasolina barata, pero está claro cómo pueden hacerlo

Chris Isidore, CNN

El presidente Donald Trump está impulsando una nueva cadena de estaciones de servicio de gasolina que venden a US$ 3,479 el galón, muy por debajo de los precios del mercado y los costos al por mayor.

“Este minorista está tomando la iniciativa, y los demás deberían seguirlo”, escribió en una publicación de Truth Social la semana pasada, destacando la apertura el 3 de julio de una red de 25 estaciones de “Freedom Fuel”, ubicadas principalmente alrededor de Filadelfia y en el sur de Nueva Jersey. “Los precios de la gasolina en la bomba están bajando… pero no tan rápido como deberían”.

Los elevados precios de la gasolina han sido un tema delicado para el Gobierno de Trump desde el inicio de la guerra con Irán. Este jueves, el promedio nacional de la AAA se situaba en 3,85 dólares por galón y en Pensilvania en 3,99 dólares, por debajo del máximo alcanzado, pero muy por encima de los precios antes de la guerra.

Pero la ganga que Trump está promoviendo solo está disponible en dos docenas de estaciones de las decenas de miles de estaciones de gasolina de todo tipo a nivel nacional. CNN no ha podido confirmar si todas las estaciones de Freedom Fuel están abiertas.

Y no está claro quién está dirigiendo las estaciones de gasolina con descuento y por cuánto tiempo.

Freedom Fuel no respondió a las solicitudes de comentarios. La Casa Blanca dijo que Freedom Fuel Network es una empresa privada sin apoyo o subsidios gubernamentales.

“La administración no está involucrada en la empresa, ni la administración le ha dado a la empresa ninguna financiación. No hay ninguna otra entidad o persona que subsidie los costos más bajos de gasolina”, dijo un portavoz de la Casa Blanca a CNN. “Sencillamente están reduciendo su margen para hacer que los precios en las gasolineras sean más asequibles para los conductores en Filadelfia y Nueva Jersey”.

CNN encontró un archivo de constitución para Freedom Fuel Network en Delaware el 23 de junio, pero no se menciona a ningún propietario.

Los dueños de las estaciones establecen sus propios precios de combustible, y la gran mayoría de las estaciones de gasolina en el país son pequeños negocios que operan con márgenes muy estrechos, no las grandes compañías petroleras que a menudo tienen sus marcas en las estaciones. Muchos obtienen la mayor parte de sus ingresos de los artículos que se venden en la tienda de conveniencia, como bocadillos y bebidas.

No hay manera de que las estaciones puedan ser rentables, o incluso sostenibles, cobrando tanto por debajo del costo, según Jeff Lenard, portavoz de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia, que representa a las tiendas que venden alrededor del 80 % del combustible vendido a nivel nacional.

“No hay manera de que esas estaciones puedan operar de la manera en que lo haría un minorista tradicional, sin al menos cubrir los costos del combustible”, dijo Lenard.

La mayoría de los conductores que se detenían en una de las estaciones en Bristol, Pensilvania, el miércoles por la noche dijeron a CNN que no estaban al tanto del apoyo de la Casa Blanca a la compañía. Estaban simplemente felices de encontrar gasolina más barata.

James Lymer dijo que se enteró de la gasolina más barata a través de redes sociales e hizo el viaje específicamente para llenar el tanque. Estaba comprando casi 16 galones de gasolina por US$ 55 para su Toyota 4Runner SUV, ahorrando unos US$ 8 sobre el precio que normalmente pagaría.

“Me encanta, porque estoy jubilado, y cualquier ahorro ayuda”, dijo.

Una estación de gasolina independiente competidora, Red Lion Fuel, estaba vendiendo gasolina a US$ 3,60 el galón el miércoles. Muhammad Irfan, que ha sido dueño de la estación desde 2022, dijo a CNN que ya estaba vendiendo unos 500 galones al día menos de lo que normalmente hace antes de que Freedom Fuel abriera.

Por lo general, pone su gasolina a precios más baratos que las estaciones cercanas, incluyendo la antigua estación Valero que ahora es Freedom Fuel. Pero no puede competir con los precios de Freedom Fuel.

“No podemos competir”, dijo. “Apenas estamos cubriendo [gastos] cuando pagamos cosas como los cobros de tarjetas de crédito. No hay manera de que pueda bajar a US$ 3,47 a menos que esté perdiendo dinero”.

Algunos minoristas importantes, como Costco, pueden vender gasolina a un precio menor que los precios de mercado más amplios, pero eso se debe al gran volumen de combustible que el enorme minorista está comprando a nivel nacional. El Costco más cercano a Freedom Fuel en Bristol también estaba vendiendo gasolina a US$ 3,479 el galón.

“Cuando compras combustible en ese tipo de volumen, tienes un precio diferente (para la gasolina al por mayor) que alguien que está recibiendo una o dos entregas de camiones cisterna a la semana”, dijo Lenard.

Irfan dijo que no sabe quién, si alguien, está proporcionando apoyo financiero o reembolsos a Freedom Fuel para permitirle mantener los precios tan bajos. Si están obteniendo apoyo financiero del gobierno o de los partidarios de la administración Trump, “es muy injusto”.

“Mantenemos precios muy justos para que todos puedan permitírselo”, dijo. “Debido a nuestra reputación, siempre conseguimos negocios”.

Otro conductor que se llenaba en Freedom Fuel en Bristol, Bud Shank, dijo que no es fan de la administración Trump, y los precios más bajos del combustible no están cambiando su opinión sobre el presidente.

“Todavía no sería partidario (de Trump)”, dijo, llenando su tanque por US$ 51. “Estoy aquí por el bajo costo del combustible. Conduzco varios vehículos. Uno es una caravana que consume 8 millas por galón”.

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