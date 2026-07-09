Un fabricante de chips que antes era poco conocido ha logrado la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en EE.UU.

Por Stephanie Yang, CNN

Una empresa de la que mucha gente probablemente nunca había oído hablar hace un año ha logrado la mayor salida a bolsa en Estados Unidos por parte de una corporación extranjera, lo que otorga a los inversores estadounidenses acceso directo a una de las operaciones más atractivas del año.

El gigante de la fabricación de semiconductores SK Hynix comenzó este viernes a cotizar a US$ 149 por acción, recaudando aproximadamente US$ 26.500 millones.

La última empresa extranjera en lograr un debut récord en Estados Unidos fue el gigante chino del comercio electrónico Alibaba, que recaudó US$ 25.000 millones en su salida a bolsa en 2014.

El hito histórico alcanzado por una empresa antes poco conocida subraya el entusiasmo que ha impulsado repetidamente a las acciones tecnológicas a máximos históricos este año.

La expansión masiva de centros de datos para habilitar la inteligencia artificial ha aumentado la demanda de los chips de memoria que fabrica SK Hynix.

La avalancha de compras de acciones de SK Hynix y Samsung, el mayor fabricante mundial de chips de memoria, ha convertido a la bolsa de valores de Corea del Sur en la séptima más grande del mundo, tras superar a la de Canadá en mayo.

Ambas compañías, que en conjunto representan aproximadamente el 50 % del índice Kospi de Seúl, alcanzaron valoraciones de US$ 1 billón en los últimos meses.

Sin embargo, el afán por sacar provecho del auge de la IA, especialmente entre los inversores minoristas, también ha exacerbado las fluctuaciones extremas del mercado.

Las fuertes caídas en las acciones surcoreanas han provocado suspensiones temporales de la negociación en varias ocasiones este año.

Jung In Yun, directora ejecutiva de Fibonacci Asset Management Global, afirmó que, si bien los inversores extranjeros se han apresurado a vender para asegurar sus ganancias, la salida a bolsa de SK Hynix indica que todavía existe mucho optimismo en el ámbito de la IA.

“La fuerte demanda de esta oferta sugiere que el interés global por la infraestructura de IA se mantiene intacto, a pesar de la reciente volatilidad”, afirmó.

SK Hynix y Samsung han obtenido beneficios récord este año, ya que la inteligencia artificial ha acaparado la oferta mundial de chips de memoria y ha generado una mayor demanda.

Las previsiones de una escasez prolongada han impulsado a estas empresas a invertir fuertemente en capacidad de fabricación, alentadas por sus respectivos Gobiernos.

A principios de este mes, Corea del Sur anunció planes para invertir más de US$ 500.000 millones en nuevas plantas de fabricación de chips en el suroeste del país.

El presidente Lee Jae Myung ha instado a la rápida implementación de estos planes para garantizar el acceso a la tierra, el agua y la energía, y mantener el liderazgo nacional en tecnología avanzada.

En un documento presentado ante los organismos reguladores, SK Hynix afirmó que los fondos que recaude en el mercado estadounidense ayudarán a la empresa a construir nuevas instalaciones de producción en Corea.

“Esta crucial salida a bolsa en EE.UU., valorada en US$ 26.500 millones, les proporciona la capacidad financiera para superar a Samsung en tamaño, reducir la brecha de valoración con rivales estadounidenses como Micron, asegurar el talento de élite con una remuneración atractiva e impulsar la moral corporativa”, indicó MS Hwang, director de investigación de Counterpoint Research, especializado en semiconductores de memoria.

Sin embargo, la rápida expansión de los fabricantes de chips de memoria, junto con el aumento de las inversiones apalancadas en esas empresas, han generado preocupación sobre una inminente recesión en el mercado de semiconductores, dada su naturaleza cíclica.

Según datos de la Asociación Coreana de Inversiones Financieras, los préstamos de inversores minoristas en el mercado Kospi han alcanzado niveles récord este año.

Algunos legisladores surcoreanos han advertido sobre los riesgos financieros de comprar fondos cotizados apalancados, que replican acciones individuales como SK Hynix y pueden generar ganancias o pérdidas acumuladas.

Las acciones tecnológicas tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos también han sido vulnerables a los cambios en la percepción sobre la IA y a las señales de que la tecnología no está generando la rentabilidad de la inversión ni los cambios revolucionarios prometidos.

“El peligro reside en que, si los beneficios no cumplen las expectativas, algo que consideramos probable, los precios de las acciones, especialmente en las empresas tecnológicas, comiencen a caer hacia finales de 2027 y se produzca una desaceleración de la inversión empresarial en Estados Unidos”, declaró Gareth Leather, economista sénior para Asia de Capital Economics, en una reunión informativa este mes.

“Entonces es muy probable que en algún momento veamos cómo este auge de las exportaciones asiáticas se convierte en una crisis”, sostuvo.

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