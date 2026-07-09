¿Y el caso Balogun? Suspenden por dos partidos al inglés Jarell Quansah por su expulsión ante México

Por CNN en Español

El Comité Disciplinario de la FIFA parece haber olvidado rápido el caso Balogun, y sancionó con dos partidos de suspensión a Jarell Quansah, el futbolista inglés que fue expulsado en el segundo tiempo ante México en los octavos de final el último domingo.

Quansah se perderá el duelo entre los británicos y Noruega en los cuartos de final este sábado, y tampoco podrá jugar un hipotético partido de semifinales si su selección deja en el camino a los Vikingos.

La sanción resulta llamativa, y para algunos hasta escandalosa, después de que Folarin Balogun, expulsado con roja directa en el duelo de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, pudiera jugar el siguiente partido correspondiente a los octavos de final del torneo (donde los norteamericanos fueron goleados por Bélgica).

Quansah, al igual que Balogun, fue expulsado en forma directa (sin amarilla previa) al minuto 54 por una dura entrada, que, de forma idéntica, fue advertida por el VAR al árbitro del juego.

Pero ¿por qué pasamos de una roja con cero partidos de sanción a una de dos partidos de suspensión?

El fin de semana, la FIFA explicó que su comisión disciplinaria aplicó en el caso Balogun el Artículo 27 de su código, que permite suspender total o parcialmente la implementación de una sanción bajo un período de prueba. En este caso, la tarjeta roja permanece en su registro, pero la suspensión queda en suspenso durante un año: si incurre en una infracción similar en ese período, la sanción se activará de inmediato junto con cualquier castigo nuevo.

La polémica se agigantó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en público que le había pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la revisión de la sanción de Balogun, el goleador de la selección en el Mundial 2026. Si bien la Comisión Disciplinaria dijo que no hubo injerencias externas, las declaraciones de Trump no hicieron más que agigantar las suspicacias.

Serán más grandes todavía ahora con la sanción a Quansah, un futbolista del que no puede decirse que sea violento en lo absoluto. Tiene 199 partidos jugados a nivel clubes, entre primera división y principales categorías formativas, y solo vio la tarjeta roja una vez.

La única diferencia entre las expulsiones de Balogun y Quansah (ambas catalogadas como juego brusco grave por los jueces de campo) puede darse en la intención, aunque eso es totalmente subjetivo. Mientras que la infracción de Balogun pareció darse como una acción natural del juego que terminó en un fuerte pisotón en el talón de un rival, la de Quansah fue producto de una barrida desmedida que terminó con toda la planta de su pie sobre la tibia de su oponente.

¿Explicará eso la diferencia en el criterio de la sanción a ambos futbolistas? ¿O solo será el llamado desde cierta Oficina Oval?

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