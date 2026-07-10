Del “¿Y SI SÍ?” a la “Haalandmanía”: el Mundial que se juega en redes sociales

Por Marisol Jimenez, CNN en Español

La eliminación de México frente a Inglaterra no apagó la conversación mundialista en redes sociales, simplemente cambió de protagonista. En cuestión de horas, la atención de usuarios, creadores de contenido y marcas migró hacia la selección de Noruega y su máxima figura: Erling Haaland.

Tras la derrota del país coanfitrión de esta Copa del Mundo con Estados Unidos y Canadá, la narrativa en internet dio un giro inmediato. Compañías como Coca-Cola, Telcel, Walmart, Tim Hortons, Carl’s Jr. y Rexona comenzaron a publicar videos, memes y contenido en apoyo al conjunto nórdico en la antesala de los cuartos de final.

No se trata de una reacción aislada. De acuerdo con la consultora GWI, el Mundial concentra buena parte de la atención de las audiencias digitales y el 74 % de los aficionados utiliza activamente las redes sociales para seguir el deporte, un escenario donde las marcas compiten por integrarse al flujo informativo con la misma velocidad con la que cambian las tendencias.

En redes sociales, el Mundial funciona como una carrera de relevos. Cuando una selección queda eliminada, la atención colectiva se redistribuye. Marcas, creadores de contenido y algoritmos se desplazan hacia los equipos y jugadores que concentran el mayor volumen de búsquedas e interacciones. La victoria de Noruega sobre Brasil convirtió a Haaland en el nuevo epicentro de esa economía de la atención.

Con siete goles en el torneo, Erling Haaland no solo lidera a Noruega dentro del campo, también domina buena parte de la conversación fuera de él. El delantero noruego de 25 años se ha posicionado como eje de la nueva tendencia, pero el magnetismo del jugador va mucho más allá de las cifras futbolísticas.

Su estricta rutina diaria despierta tanta fascinación como sus jugadas. Haaland ha contado que limita al máximo el uso del teléfono celular, evita las pantallas antes de dormir y procura descansar entre nueve y diez horas cada noche. Su alimentación sigue la misma lógica: una dieta rica en proteínas, carne, pescado, frutas y verduras, con un consumo mínimo de productos ultraprocesados.

Esa disciplina casi obsesiva contrasta con la frescura que mantiene en internet. El futbolista, que comparte a la misma edad que sus seguidores, rompe la barrera de la celebridad inalcanzable al interactuar directamente con los memes que se generan sobre él. Este enganche con la cultura pop incluye sus incursiones en el mundo de la moda, donde su comentada colección de bolsos Birkin de Hermès expandió su alcance hacia nichos ajenos al fútbol.

En un entorno donde los algoritmos premian las historias que generan identificación, esta dualidad convirtió a su estilo de vida en un formato tan atractivo como sus goles. En TikTok e Instagram existen miles de videos, ediciones y publicaciones de aficionadas —las llamadas girlies— que celebran tanto sus goles como su imagen fuera de la cancha, una dinámica que lo consolida como uno de los deportistas con mayor impacto entre la Generación Z.

La “Haalandmanía” es visible en cada rincón, según detalla un reporte de Reuters. En la base de entrenamiento de Noruega, ubicada en las instalaciones del Inter Miami, la cantidad de cámaras, reporteros y aficionados que siguen cada uno de sus movimientos refleja el valor de su marca personal.

Un breve mensaje en la cuenta de X del propio delantero este jueves bastó para acelerar el fenómeno: “Una cosa que hacer hoy… busca mi nombre en Google”. Al hacerlo, el buscador despliega una animación interactiva inspirada en el “remo vikingo”, el cántico más representativo de la afición noruega.

La coreografía, acompañada por el ritmo de un tambor, consiste en que cientos de aficionados se sientan hombro con hombro para simular el movimiento sincronizado de remar, una referencia a la herencia vikinga del país. Lo que comenzó como una tradición de tribuna se ha convertido en uno de los símbolos visuales más reconocibles del torneo.

De las tribunas, el “remo vikingo” saltó a las calles. Los seguidores noruegos alrededor del mundo ya lo han recreado en Times Square, en las aguas que rodean Manhattan e incluso sobre escaleras eléctricas en Boston, transformándolo en un espectáculo itinerante que acompaña al equipo por las ciudades sede. La fiebre ha escalado a tal nivel que hinchadas de otros países ya adoptaron y han tropicalizado el festejo. En México, por ejemplo, los aficionados locales adaptaron la coreografía en redes rebautizándola con humor como “la trajinera”.

El entorno digital le dio un segundo impulso a la tendencia, permitiendo a marcas como Duolingo aprovechar el festejo para incorporar el “Viking Row” en sus campañas y sumarse a una de las corrientes más virales del campeonato.

La racha histórica de Noruega también alimenta la narrativa del torneo. La selección escandinava disputa una Copa del Mundo por primera vez en 28 años y ya se instaló entre los ocho mejores equipos tras eliminar a Brasil, cinco veces campeón del mundo.

Su presencia entre los cuartos de final rompe, además, con el orden habitual del fútbol mundial. Junto con Suiza, Noruega representa una de las pocas excepciones en una instancia dominada por las potencias: Argentina, Francia, España e Inglaterra, selecciones que ya saben lo que significa competir por las fases decisivas de un Mundial o que ocupaban los primeros lugares del ranking FIFA antes del torneo.

A diferencia de esos equipos, los noruegos llegaron sin la obligación de levantar el trofeo. Haber alcanzado esta instancia ya representa la mejor actuación mundialista de su historia, una condición que les permite competir con menor presión y disfrutar el papel de revelación del campeonato.

Mientras el balón sigue rodando, otra competencia se desarrolla lejos de la cancha. En esta Copa del Mundo, los goles disparan el interés inicial, pero son los algoritmos los que deciden qué historia permanece en el centro de la agenda global y qué jugador se queda con el trono de la atención digital.

“Estar en los cuartos de final con Noruega en una Copa del Mundo es bastante sorprendente, incluso para mí”, reconoció Haaland en declaraciones a Reuters. “Si ves lo que está pasando en Noruega, esto no es normal. Es algo muy especial”.

El delantero aseguró que la mejor forma de afrontar la presión es mantener el sentido del humor y disfrutar el momento junto a sus compañeros, conscientes de que oportunidades como esta son excepcionales.

Mientras el balón sigue rodando en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá, otra batalla se libra en los dispositivos móviles porque son los algoritmos los que dictan qué historia se queda con el trono de la atención.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.