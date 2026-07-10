La violación y el asesinato de una niña en la India desatan linchamientos y una muerte a manos de la Policía

Por Rhea Mogul y Ayushi Shah, CNN

La violación y asesinato de una niña en el este de la India desencadenaron una indignación generalizada que desembocó en el linchamiento de un hombre inocente a manos de una turba y la muerte del principal sospechoso mientras estaba bajo custodia policial.

Esta sombría cadena de acontecimientos pone de manifiesto los problemas de la nación, no solo en cuanto a la violencia sexual, sino también respecto a los intentos de llevar a los autores ante la justicia.

El domingo, el cuerpo de la menor fue recuperado de un estanque en la ciudad de Baruipur, en el estado de Bengala Occidental, según medios locales. Se estima que tenía 11 o 12 años, según las noticias.

Su familia había denunciado su desaparición el día anterior, según los informes. Los medios indios han difundido ampliamente que fue violada, citando a las autoridades.

Imágenes de video de la recuperación del cuerpo se propagaron rápidamente por las redes sociales, provocando una indignación generalizada y una disputa política sobre la rendición de cuentas en este gran estado.

Tras el suceso, una turba enfurecida salió a las calles y causó destrozos en tiendas y vías férreas. Un hombre, que según se creía era el autor del crimen, murió tras ser golpeado por la multitud, informaron las autoridades.

Más tarde, Suvendu Adhikari, ministro principal de Bengala Occidental, declaró a la prensa que el hombre era inocente.

“Él también recibirá justicia”, afirmó. “Se ha identificado a unas 200 personas responsables de dañar vehículos policiales y causar destrozos en las vías férreas”.

CNN contactó a la policía de Baruipur, pero la persona que atendió la llamada dijo no tener conocimiento del asunto. CNN también se puso en contacto con el inspector general de la zona de Presidency —un alto mando de la policía de Bengala Occidental que supervisa el distrito donde ocurrió el crimen—, pero no obtuvo respuesta.

Adhikari dijo a los periodistas que “el gobierno y la policía están haciendo todo lo posible” para garantizar justicia a la familia de la niña.

Varias personas han sido detenidas en relación con la muerte de la menor, según informaron las autoridades.

En la madrugada del miércoles, el principal sospechoso detenido por el caso de violación y asesinato murió durante un tiroteo mientras estaba bajo custodia policial, según informó la cadena estatal News on Air.

Mientras se reconstruía la escena del crimen como parte de la investigación, el hombre presuntamente arrebató el arma reglamentaria a un agente y disparó una vez antes de intentar huir del lugar, reportó News on Air. Se produjo un tiroteo tras el cual el sospechoso resultó gravemente herido y posteriormente se certificó su muerte, indicó la cadena estatal.

India lleva años intentando combatir las elevadas tasas de violencia contra las mujeres.

En diciembre de 2012, la violación en grupo y el asesinato de una estudiante de medicina de 23 años conmocionaron a la nación y llevaron a miles de personas a las calles para exigir justicia y cambios.

Finalmente se hizo justicia para Nirbhaya —como llegó a ser conocida la víctima— cuando los cinco responsables de su muerte fueron declarados culpables. En respuesta, India endureció sus leyes sobre agresiones sexuales: se amplió la definición de violación para incluir cualquier forma de penetración y se establecieron penas más severas para delitos como la agresión sexual, el voyerismo y el acoso.

A pesar de estos cambios, la violación sigue siendo un problema generalizado en el país; donde tanto las víctimas como los defensores de los derechos humanos sostienen que el gobierno aún no hace lo suficiente para proteger a las mujeres y castigar a los agresores.

Las últimas estadísticas gubernamentales sobre delincuencia revelaron que India registró un total de 29.536 casos de violación en 2024. Los activistas señalan que existe una gran cantidad de agresiones que no se denuncian.

Desde hace años, los activistas afirman que el problema radica en cuestiones estructurales más profundas que han resultado difíciles de erradicar.

La sociedad india puede ser profundamente patriarcal. Aunque es ilegal, la exigencia y aceptación de dotes matrimoniales sigue siendo una práctica común. En algunas familias existe una marcada preferencia por los hijos varones, lo que conduce al aborto o al abandono de las niñas.

Según el Informe sobre la Brecha de Género de 2025 del Foro Económico Mundial, India ocupa el puesto 131 de entre 148 países en cuanto a las oportunidades que ofrece a las mujeres.

No son infrecuentes las muertes de sospechosos de alto perfil a manos de la policía india —especialmente en zonas remotas y rurales—, sucesos que en ocasiones anteriores han desencadenado nuevas oleadas de indignación pública ante la falta de un sistema judicial eficaz y transparente.

El incidente más reciente, ocurrido en Baruipur, se produce unos dos años después de la violación y asesinato de una médica en formación en Calcuta, la capital de Bengala Occidental. Aquel caso también provocó protestas generalizadas e indignación.

El Partido Bharatiya Janata, fuerza política dominante a nivel nacional y liderada por el primer ministro Narendra Modi, asumió recientemente el control de la administración local en Bengala Occidental tras las elecciones estatales de mayo, poniendo fin a los 15 años de gobierno del partido All India Trinamool Congress. El reciente asesinato de una joven ha desencadenado una intensa disputa política entre ambos partidos, en la que el Trinamool Congress acusa al BJP de no hacer lo suficiente para proteger a las mujeres y niñas del estado y el gobierno del BJP en Bengala Occidental niega las acusaciones.

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