Aviones recogen agua del río Sena para combatir un incendio forestal cerca de París

Por Jack Guy y Pierre Bairin, CNN

Los bomberos franceses están combatiendo un enorme incendio forestal justo al sur de París, mientras una devastadora ola de calor extiende su letal avance por Europa.

Más de 800 hectáreas del bosque de Fontainebleau han ardido, informó el lunes BFMTV —cadena afiliada de CNN—, y aviones de extinción de incendios han estado recogiendo agua del río Sena como parte de los esfuerzos para controlar el fuego.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, declaró a la prensa que la policía investiga si el incendio fue provocado deliberadamente. También se han declarado incendios forestales en otras partes del país, señaló Nuñez el domingo en una publicación en X.

Los incendios forestales no son algo inusual en Europa, pero la crisis climática está provocando un clima más cálido y seco, lo que prepara el terreno para temporadas de incendios más intensas. Además, estos incendios se producen cada vez más temprano en el año y con mayor intensidad.

En gran parte de Francia y España, un invierno excepcionalmente húmedo dejó abundante vegetación que rápidamente se convirtió en combustible seco, a medida que tres olas de calor consecutivas elevaban las temperaturas hasta rozar los 40 grados Celsius.

Esto ha provocado un aumento en el número de incendios de gran magnitud, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

El calor extremo también está disparando las muertes. En Francia, más de 2.000 muertes registradas durante la última semana de junio se atribuyeron al calor. El 24 de junio, Francia vivió el día más caluroso de su historia.

La cifra de fallecimientos aumentó un 29 % en la última semana de junio con respecto a la anterior, según la ministra francesa de Salud, Stéphanie Rist, quien observó un “claro incremento” de las muertes entre las personas mayores de 45 años.

Es probable que esta tendencia continúe en los próximos años, ya que Europa es el continente que más rápido se calienta: sus temperaturas aumentan a un ritmo más del doble de rápido que la media mundial, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE.

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Lisa Courbebaisse y Elina Baudier Kim de CNN contribuyeron con este reporte.