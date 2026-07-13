La muerte de Graham pone de relieve un cambio de poder y una nueva pregunta: ¿Qué viene después en Washington?

Análisis por Stephen Collinson, CNN

La muerte del senador Lindsey Graham y la prolongada hospitalización del senador Mitch McConnell, el exlíder de la mayoría, son recordatorios conmovedores de que el tiempo conquista incluso las carreras políticas marcadas por un gran poder y ubicuidad.

Pero el cierre de una era en el Partido Republicano del Senado es también un dato dentro de una tendencia más amplia: las placas tectónicas de la política estadounidense están cambiando mientras el relevo generacional, pospuesto durante años, se hace inminente, se libran batallas sobre el futuro ideológico de ambos partidos y los líderes luchan por aliviar la ansiedad de los votantes ante la pérdida de seguridad económica y la guerra en el extranjero.

El presidente Donald Trump ejerce el poder con la misma intensidad de siempre para intentar frenar el reloj político y disipar la maldición del “pato cojo”. Pero su fijación con los monumentos físicos a su presidencia también refleja la mentalidad de un mandatario octogenario en su segundo mandato, consumido por el legado.

Una vez que se cuenten los votos tras las elecciones intermedias en noviembre, la pregunta sobre qué seguirá a su dominio de una década sobre el Partido Republicano se volverá irresistible.

Ya se está gestando una crisis de sucesión paralela en el Partido Demócrata, mientras los progresistas insurgentes desafían al poder del establishment. El fiasco de Graham Platner —obligado a retirar su campaña por el crucial escaño del Senado de Maine, que podría decidir el destino de la cámara— sugiere que persisten las fallas internas e institucionales que ayudaron a Trump a ganar la Casa Blanca en 2024.

Esta sensación de que el antiguo orden político se está desmoronando se ve reforzada por el fracaso de ambos partidos en ofrecer soluciones sólidas para disipar una crisis de asequibilidad.

Mientras Trump presume de una “edad de oro” económica que no resulta creíble para la mayoría de los votantes, está intensificando la guerra con Irán, de la que él mismo ha advertido de que podría causar una nueva Gran Depresión. Y se negó a firmar una nueva ley que aborda uno de los problemas más apremiantes para las familias —la vivienda asequible— porque los senadores republicanos no aprobarán una medida que respalde sus falsedades sobre el fraude electoral.

Los demócratas corren el riesgo de parecer igual de ensimismados mientras se enfrentan por el alma del partido. Los líderes demócratas también están siendo sacudidos por demandas de un nuevo cuerpo más joven que tome el mando, y los socialistas demócratas están aprovechando la angustia económica exigiendo un giro brusco hacia la izquierda. Mientras tanto, el establishment teme perder el centro político.

Hay pocas señales en las encuestas de opinión de que los demócratas hayan restaurado la confianza fracturada de los votantes. Y aunque la profunda impopularidad de Trump podría ser suficiente para provocar una ola azul en noviembre, no hay indicios de que el partido haya siquiera cristalizado su mensaje para las elecciones intermedias, y mucho menos que haya logrado llegar a los votantes.

La escisión interna del partido fue destacada por uno de sus candidatos más destacados, el progresista Abdul El-Sayed, aspirante en las primarias al Senado de Michigan, quien el domingo intentó ampliar su atractivo insistiendo en que no es “un socialista”. Le dijo a Manu Raju de CNN: “Creo en el capitalismo. Solo creo que el capitalismo debe ser regulado”.

En ciertos aspectos, los demócratas están navegando una transformación anti-establishment similar a la que Trump encendió —contra líderes como McConnell— en el Partido Republicano hace una década.

La revolución del Partido Republicano fue ejemplificada por la flexibilidad ideológica de Graham. En su momento, fue un halcón tradicional, un neoconservador de línea dura y un remanente de la política exterior de la era Reagan, que defendía mucho de lo que Trump despreciaba. Sin embargo, se convirtió en un confidente del presidente.

Trump, quien habló con Graham poco antes de su repentina muerte a causa de una rotura aórtica, dijo que su amigo estaba lleno de “vitalidad y energía”. El presidente le dijo a Jake Tapper en “State of the Union” de CNN que el fallecimiento de Graham fue “una pérdida terrible” y añadió: “Era un gran político. Era un natural”.

Su cercanía era aún más notable considerando que Graham había sido el mejor amigo del senador John McCain, uno de los últimos gigantes republicanos en enfrentarse a Trump. Muchos en el círculo político de McCain, quien murió en 2018, se sintieron traicionados por Graham, dado el constante menosprecio de Trump hacia el veterano senador de Arizona tras su fallecimiento.

Los críticos también afirmaban que Graham tenía una tendencia servil a acercarse al poder, sin importar quién lo ostentara. Pero hubo algunas señales de que el senador de Carolina del Sur logró cierta influencia sobre Trump, especialmente después de que insinuó que el presidente podría finalmente apoyar un intento del Congreso de endurecer las sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Graham visitó la nación devastada pero desafiante poco antes de morir.

El papel de Graham como cortesano de Trump le otorgó cierto grado de influencia en el Senado. Podía servir como interlocutor entre el presidente y el Partido Republicano en el Capitolio. Operaba en el punto de equilibrio de las divisiones ideológicas del partido. Y en cálidos homenajes, varios demócratas, aunque señalando profundas diferencias políticas con Graham, destacaron su buen humor, sus amistades y su cada vez más rara disposición a trabajar de manera bipartidista.

“Muchos de nosotros lo consideramos el susurrador de Trump. Si queríamos saber cuál era el pensamiento del presidente, o cómo podría cambiar de opinión sobre algo, acudíamos a Lindsey para discutirlo”, dijo el senador Adam Schiff, demócrata de California, en el programa “Meet the Press” de NBC.

El inusual puente de Graham entre partidos ya es historia. Y su muerte causará otras complicaciones a corto plazo para los líderes republicanos.

Trump seguramente intentará ampliar una campaña para consolidar su legado MAGA eligiendo al reemplazo de su amigo en Carolina del Sur en una primaria acelerada. El proyecto de ley prioritario del presidente para endurecer el registro electoral —que los críticos ven como un intento de influir en las elecciones intermedias— acaba de perder a un gran partidario. Lo mismo ocurrió con Ucrania e Israel, que ocupaban un lugar destacado en la visión intervencionista de Graham. Ambas naciones lo valoraban como un canal hacia Trump y una voz influyente por derecho propio.

Esos dos países también perderán pronto a otro firme aliado, ya que el exlíder de la mayoría en el Senado, McConnell, tiene previsto retirarse en enero. El legado del veterano senador perdurará mucho después de su regreso a Kentucky, especialmente por su papel en la conformación de una sólida mayoría conservadora en la Corte Suprema.

El canto del cisne de McConnell se ha visto empañado por su renuencia a dar detalles sobre una estancia en el hospital. La semana pasada, CNN informó en exclusiva que el senador, de 84 años, fue trasladado en ambulancia desde su casa en Washington en junio.

El domingo, McConnell dijo a los habitantes de Kentucky, en una declaración largamente esperada, que no había sufrido un derrame cerebral ni un ataque al corazón, y que los médicos no encontraron tumores, pero que sufrió una caída y luego un caso leve de neumonía. El exlíder republicano, ahora en un centro de rehabilitación, prometió regresar al Senado lo antes posible.

McConnell fue elegido por primera vez al Senado en 1984. Al igual que uno de sus principales adversarios, la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, puede atribuirse una de las carreras políticas más trascendentales de principios del siglo XXI. Y Graham había ocupado su escaño en el Senado desde 2003.

A la cámara le costará acostumbrarse el próximo año sin ninguno de estos titanes republicanos, en la última señal de que una generación de líderes que dominó la política de Washington —y, en el caso de Graham, los programas políticos de entrevistas— está dejando el escenario.

En un momento nacional peligroso, cuando el sistema político parece incapaz de responder a las necesidades más básicas de los votantes y ambos partidos enfrentan luchas emergentes sobre ideología y sucesión, aún no está claro quién llenará el vacío.

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