Fiscal federal al que Trump destituyó minutos después de asumir el cargo demanda para recuperarlo

Por Holmes Lybrand, CNN

Un exfiscal federal en el estado de Washington está demandando al Gobierno de Trump por destituirlo menos de una hora después de que un panel de jueces federales votara por unanimidad nombrarlo para el cargo.

La demanda es la primera de su tipo mientras el Gobierno mantiene una larga lucha para designar y lograr la confirmación de los elegidos del presidente Donald Trump para encabezar fiscalías en todo el país, al tiempo que ejerce un control estricto sobre el sistema federal de justicia.

Roger Rogoff, exjuez y veterano fiscal, fue seleccionado por jueces federales como principal fiscal del estado para el Distrito Oeste la semana pasada, solo para ser destituido menos de una hora después.

En su demanda, presentada este martes, Rogoff dijo que la ley establecía claramente que los jueces federales están autorizados a seleccionar fiscales federales hasta que el cargo sea ocupado por un designado confirmado por el Senado.

“Pero todavía nadie ha sido designado, y mucho menos confirmado, para cubrir la vacante”, dice la demanda.

La demanda, que pide que el Gobierno de Trump acate la selección de los jueces, sostiene que la destitución de Rogoff viola la Constitución y le da a Trump la capacidad de reescribir la ley.

“El presidente no puede atribuirse la autoridad de hacer esos nombramientos interinos, ni puede reescribir la ley para exigir la aprobación presidencial de la elección del tribunal de distrito”, dice la demanda.

“Los jueces del tribunal de distrito pueden nombrar a un fiscal federal interino, y el presidente puede destituirlo”, escribió el secretario de Justicia interino Todd Blanche en una publicación en redes sociales el día en que Rogoff fue destituido. “Los jueces del WDWA abandonaron el proceso tradicional de consulta con el Gobierno para garantizar que el fiscal federal seleccionado esté calificado para servir en el Gobierno. Roger Rogoff ha sido destituido por el presidente”.

CNN se comunicó con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.

Rogoff no es el primer fiscal principal nombrado por un panel de jueces de distrito que es destituido rápidamente por el Gobierno de Trump, aunque otros han dado marcha atrás y han seguido permitiendo que el Departamento de Justicia mantenga al frente a la persona de su elección.

Otras fiscalías federales también han tenido choques entre sus jueces de distrito y el Gobierno de Trump. En varias partes del país, el Departamento de Justicia ha puesto al frente a fiscales principales que los jueces consideraron que no ocupaban válidamente el cargo, porque había pasado demasiado tiempo antes de que un reemplazo fuera confirmado por el Senado.

La versión más visible de ese choque entre los tribunales y Trump ocurrió el año pasado en el norte de Virginia, cuando un juez federal desestimó casos que la entonces fiscal federal en funciones Lindsey Halligan había presentado contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI James Comey, tras concluir que la fiscal no había sido debidamente nombrada ni confirmada por el Senado.

Poco después, Halligan dejó el cargo tras esa derrota, sus repercusiones y las críticas por su gestión al frente del distrito. El Departamento de Justicia todavía apela las desestimaciones de los casos de Comey y James.

Una exabogada personal de Trump, Alina Habba, se vio obligada a dejar el cargo después de que un tribunal de apelaciones dictaminara que ejercía indebidamente como fiscal federal en Nueva Jersey.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Katelyn Polantz, de CNN.