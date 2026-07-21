Residentes instan al concejo municipal a hacer más tras el tiroteo de ICE en Biddeford, Maine

Por Ashley Killough, CNN

Las emociones estuvieron a flor de piel la noche de este martes, cuando residentes de Biddeford, Maine, hablaron en la primera reunión del concejo municipal desde la muerte a tiros de Joan Sebastian Durán Guerrero a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) la semana pasada en esta tranquila ciudad costera.

El alcalde Liam LaFountain abrió la reunión con un momento de silencio por Durán Guerrero y leyó en voz alta una proclamación municipal en apoyo de la familia de Durán Guerrero y en la que se pide una investigación independiente sobre su muerte.

“Cuando uno de nosotros es arrebatado de esta manera, no miramos hacia otro lado, no guardamos silencio”, dijo LaFountain en un discurso aparte de la proclamación. “¿Qué pedimos entonces? Dos cosas sencillas: justicia y verdad”.

LaFountain dijo que las acciones de ICE en el segundo mandato de Trump han generado un miedo “paralizante” entre los inmigrantes en Biddeford.

“Nuestra ciudad no permitirá que el nombre de Joan sea olvidado, ni que su muerte sea tratada como un costo más de un sistema fallido”, dijo. “Porque no podemos permitir que su muerte se convierta en un daño colateral aceptable de la política de control migratorio”.

Los residentes hablaron durante el periodo de comentarios públicos de la reunión, lamentando la muerte de Durán Guerrero y expresando su enojo por la presencia de ICE en la ciudad. Algunos instaron al alcalde y al concejo municipal a hacer más para frenar la actividad de ICE en Biddeford.

“El poder limitado no significa que no haya poder”, dijo Sam Pecor. “No pueden controlar a ICE, pero sí pueden gobernar Biddeford… Publiquen la política del Departamento de Policía de Biddeford. Ordenen una revisión legal pública de los acuerdos federales de la ciudad y de las salvaguardas municipales disponibles. Presenten medidas vinculantes ante este concejo”.

“Las declaraciones y proclamaciones nos dicen lo que ustedes creen, pero no nos protegen”, añadió.

“No puedo evitar sentarme ahí y pensar que ustedes sabían que esto iba a pasar”, dijo Evan Lockwood al concejo municipal. “Esto venía desde hace mucho tiempo, y es triste decirlo. Nos habíamos comunicado con ustedes. Les habíamos enviado correos electrónicos sobre esto, sobre la presencia de ICE no solo en este estado, sino en esta ciudad, y es triste que hayamos llegado a este punto, en el que se diga que no hay mucho que podamos hacer. Eso simplemente no es suficiente”.

El concejal Dylan Doughty dijo que el concejo quiere “convertir nuestras palabras en acciones”, y añadió: “Creo que muchos de ustedes están esperando que hagamos eso, y con razón. Y creo que muchos de nosotros vamos a impulsar acciones, y no solo palabras”.

“Este no es un momento de izquierda o derecha, sino un momento para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto”, dijo el concejal Brad Cote. “La muerte sin sentido del señor Guerrero estuvo mal, y necesitamos que toda la comunidad convierta esto en algo correcto”.

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