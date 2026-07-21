Se retiró Guillermo “Memo” Ochoa, el portero que con un par de guantes se convirtió en leyenda de México

Por Federico Leiva, CNN en Español

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino”. Con esas palabras, el legendario portero Guillermo Ochoa, conocido en todo el mundo como “Memo”, le puso fin a su carrera como futbolista.

Ochoa, el único arquero en ser convocado para seis Copas del Mundo (un récord que solo comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo), anunció su retiro 16 días después de la eliminación de la selección mexicana en el Mundial 2026, a manos de Inglaterra. “Memo” fue suplente en esta edición del torneo de la FIFA, pero sumó algunos minutos en el duelo ante la República Checa en el tercer partido de la fase de grupos. Una suerte de reconocimiento que el DT Javier Aguirre decidió hacerle a una leyenda de los tres palos.

Ochoa nació en Guadalajara el 13 de julio de 1985 e inició su carrera profesional en el Club América, un gigante del fútbol mexicano, en 2003. Allí permaneció durante ocho años, durante los cuales ganó el Clausura 2005, el Trofeo de Campeones 2005 y la Copa de Campeones de la Concacaf en 2006, además de sumar un par de galardones individuales como mejor guardameta de la Liga MX.

En 2011, las puertas de Europa se abrieron a sus atajadas, primero en el Ajaccio de Francia y más tarde en el Málaga y el Granada de España, antes de pasar por el Standard Lieja de Bélgica. Sin embargo, a pesar de que defendió con pasión cada uno de los clubes donde le tocó jugar, fue en la selección mexicana donde su protagonismo cobró otro valor. Con la camiseta del Tri, Ochoa se volvió leyenda.

Había debutado bajo la tutela de Ricado La Volpe en 2005, con solo 20 años, pero su momento tuvo que esperar. Fue citado al Mundial de 2006, pero no sumó minutos, y lo mismo le pasó en 2010. Su hora llegó finalmente en Brasil 2014, donde brilló con salvadas espectaculares ante la selección local en la fase de grupos y también ante Países Bajos en octavos de final, el día del “no era penal”.

Ochoa también fue el portero titular en Rusia 2018 y Qatar 2022, antes de entregarle el manto a Raúl Rangel para la última edición. Totalizó 154 partidos con el Tri, con 154 goles recibidos y 64 porterías imbatidas. Siete títulos cuelgan en su vitrina con la selección azteca, seis Copa Oro (2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025) y una Concacaf Nations League (2024/2025).

Pero, más allá de los trofeos, hay una distinción mucho más profunda: sus guantes de oro cautivaron a niños y adultos, abrieron las puertas a los porteros mexicanos en Europa y supieron cargar con la ilusión de un país entero.

Un regreso al Club América y pasos por el Salernitana de Italia, el Avs Futebol de Portugal y el AEL Limassol de Chipre fueron sus últimas aventuras en el campo de juego. La historia finalmente terminó en el mítico Estadio Azteca, donde su viaje también comenzó, y donde su leyenda se escribió.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.