Así fueron los 13 minutos de Maduro ante la corte en Nueva York, donde se confirmó que el juicio en su contra será en 2027

Por María Santana y Mauricio Torres, CNN en Español

A más de seis meses de ser detenido por fuerzas militares de Estados Unidos y de tener su primera audiencia judicial en Nueva York, el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a la corte este miércoles para una breve jornada en la que el juez Alvin K. Hellerstein aceptó el calendario propuesto por la defensa y los fiscales para que el juicio contra el exmandatario comience el 1 de junio de 2027.

La sesión de este día duró solo 13 minutos, en los que Maduro y su esposa Cilia Flores, quien también fue capturada en el operativo estadounidense del 3 de enero, permanecieron en la sala vestidos con el uniforme penitenciario color caqui, sin esposas, y siguieron los desarrollos apoyados por un intérprete. Maduro también estuvo tomando notas en una liberta.

Maduro lució de buen ánimo. A diferencia de cómo se le observó en su segunda aparición en la corte en marzo, no pareció haber perdido más peso. También se le veía como si recientemente hubiera tenido un corte de cabello.

Cuando llegó a la sala, saludó a sus abogados y, de lejos, a algunas de las personas entre el público. Al término de la audiencia, se quedó unos minutos para hablar con su equipo legal y, antes de retirarse, volvió a mirar a los presentes para despedirse.

El derrocado presidente, quien gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero de este año, enfrenta cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, que él rechaza. Dentro del mismo caso, su esposa está acusada de cargos de narcotráfico y armas. Ella también se declara inocente.

Durante la audiencia de este miércoles, los abogados de la pareja y los fiscales de Estados Unidos plantearon al juez Hellerstein un calendario para desahogar mociones, entregar pruebas y proponer testigos.

Hellerstein expresó sus dudas de que ambas partes puedan cumplir con lo que plantean y apegarse a las fechas, pero finalmente aceptó la hoja de ruta y fijó el 1 de junio de 2027 como el día en el que comenzará el juicio contra Maduro y Flores.

Barry J. Pollack, el abogado principal de Maduro, confió en que el proceso penal avanzará conforme a lo previsto.

“Este es un calendario realista, no creemos que vaya a retrasarse”, dijo Pollack, y añadió que las partes informarán al juez si surgiera algo que pudiera generar un atraso.

Antes de la fecha planteada para el comienzo del juicio, la próxima aparición de Maduro en la corte será el 17 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, hora local, para una audiencia en la que su defensa presentará una moción para argumentar la inmunidad del derrocado presidente.

La defensa de Maduro dice que él y Flores tenían inmunidad legal cuando fueron detenidos porque él era jefe de Estado y ella, primera dama. Estados Unidos defiende la decisión de detenerlo con el argumento de que sus presuntas actividades representaban una amenaza para sus ciudadanos.

Mientras tanto, Maduro y Flores permanecerán en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, la prisión federal de Nueva York en la que han estado desde su captura en enero. Ahí, tanto ellos como sus abogados tendrán tiempo para prepararse para su siguiente batalla ante la justicia de Estados Unidos.

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Con información de Nicki Brown y Evan Perez, de CNN.