Hallan muerto en Francia a un reclutador de modelos que conectaba a Jeffrey Epstein con mujeres jóvenes

Por Kara Fox y Pierre Bairin, CNN

Un reclutador francés de modelos profesionales, que durante más de una década organizó encuentros entre el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein y diversas modelos, fue hallado muerto el lunes en su domicilio cerca de París.

El cuerpo de Daniel Siad fue encontrado en su casa de Colombes, un suburbio de la capital francesa, según declaró a CNN el miércoles Marie-Céline Lawrysz, fiscal adjunta del Tribunal Judicial de Nanterre.

Se realizará una autopsia al cuerpo para determinar la causa de la muerte.

CNN entrevistó recientemente a Siad, quien afirmó no tener motivos para creer que las dos mujeres que había recomendado a Epstein —y que habían declarado a la cadena haber sufrido abusos por parte de él— hubieran sido perjudicadas por este.

Incluso después de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales, personas del sector del modelaje como Siad siguieron buscando oportunidades de negocio con él, lo invitaron a eventos de moda y permitieron que se vinculara con sus empresas.

Siad aseguró que Epstein le había dicho que ya había pagado por sus delitos y que “esto nunca ocurriría con nadie” a quien Siad le hubiera presentado.

“Confiaba en él y creía que era una persona profesional”, declaró a CNN. “Nunca supe de nadie a quien le hubiera presentado que volviera para contarme que había pasado por una mala situación. Creía que era una persona profesional”.

Siad afirmó haber creído que Epstein era director de casting de Victoria’s Secret y de la agencia de modelos MC2. CNN no halló pruebas que respaldaran dicha afirmación.

Documentos publicados por el Departamento de Justicia revelan que Epstein pagó decenas de miles de dólares a Siad.

En un mensaje, Siad escribió: “Una chica francesa guapa en Marrakech… Dijo que estaría encantada de conocerte”.

Por otra parte, Siad comentó que Epstein le había pedido ayuda para encontrar un asistente.

En un correo electrónico de 2018, Siad escribió que buscaba una “asistente joven y atractiva” para Epstein.

En otro mensaje, Siad envió a Epstein una foto de una mujer, describiéndola como “muy educada” y con “potencial” para trabajar como “modelo” o “asistente”.

“Demasiado mayor”, respondió Epstein. Siad enviaba reiteradamente a Epstein fotos de mujeres jóvenes que conocía durante sus viajes, algunas de ellas en poses provocativas, según los archivos del Departamento de Justicia.

El nombre de Siad aparece más de 2.000 veces en los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, informó BFMTV, cadena afiliada de CNN.

Los vínculos de Epstein con la industria del modelaje son objeto de investigaciones en curso, incluida una pesquisa penal iniciada este año en París que examina información relacionada con Siad, según el fiscal jefe de la ciudad.

Siad también se enfrentaba a acusaciones de abuso. Una modelo lo acusó asimismo de violación cuando trabajaba en Francia en 1990. Siad negó la acusación.

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Katie Polglase, Barbara Arvanitidis, Elina Baudier Kim, Curt Devine e Isabelle Chapman de CNN contribuyeron a la elaboración de este informe.