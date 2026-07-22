¿Qué es Pickaxe Mountain, la instalación secreta de Irán que, según Trump, Estados Unidos atacará “muy pronto”?

Por Jessie Yeung, CNN

El presidente Donald Trump sigue afirmando que Estados Unidos atacará la instalación de “Pickaxe Mountain” en Irán, centrando así la atención en el presunto emplazamiento nuclear subterráneo donde Israel cree que Teherán ha almacenado parte de sus reservas de uranio enriquecido y centrifugadoras avanzadas de enriquecimiento.

“Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto”, declaró Trump el martes.

En respuesta, Teherán advirtió que cualquier ataque estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes se consideraría una expansión del conflicto en la región, según informaron los medios estatales a primera hora del miércoles.

Esto es lo que sabemos sobre “Pickaxe Mountain”.

“Pickaxe Mountain” es una instalación fuertemente fortificada situada a gran profundidad bajo tierra en el centro del país, poco más de 1,5 km al sur de la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz —previamente bombardeada por Estados Unidos e Israel—, lo que la convierte en un objetivo difícil tanto para estos países como para cualquier posible operación terrestre.

La instalación está enterrada a al menos 100 metros bajo una gran montaña llamada Kuh-e Kolang Gaz La (donde “Kolang” se traduce como “pico” o “zapapico”), según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS, por sus siglas en inglés).

La construcción de la instalación comenzó en 2020; en aquel momento, Irán notificó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU que se trataría de una futura planta para el ensamblaje de las centrifugadoras utilizadas en la fabricación de combustible nuclear.

La instalación está rodeada de gran misterio: no existen planos disponibles públicamente y los expertos obtienen información principalmente mediante el análisis de imágenes por satélite. Gracias a estas imágenes, el ISIS señaló en un informe reciente que se sabe que la instalación cuenta con varios complejos de túneles, un amplio perímetro de seguridad y entradas reforzadas con hormigón para protegerse de posibles ataques aéreos.

Se cree que la instalación aún no está operativa, ya que las obras continúan. Es posible que estos esfuerzos se hayan intensificado durante el último año, acelerándose la construcción después de que Israel y Estados Unidos atacaran otras instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025. Entre las instalaciones atacadas figuraba el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, situado a pocos kilómetros de “Pickaxe Mountain”.

Existen varias razones posibles para este aumento de la actividad en el emplazamiento de “Pickaxe”, según el CSIS. Irán podría estar fabricando centrifugadoras, tal como comunicó a la ONU que haría; podría estar ampliando su misión, trasladando operaciones desde las otras instalaciones destruidas, o bien podría estar creando una instalación secreta para enriquecer uranio, un componente clave para fabricar armas nucleares.

La inteligencia israelí cree que Irán trasladó parte de sus reservas de uranio enriquecido y centrifugadoras de enriquecimiento avanzadas a la instalación de Pickaxe Mountain tras los ataques de junio del año pasado, según declaró a CNN una fuente israelí conocedora del asunto.

Durante aquel conflicto de 12 días, Israel atacó tres instalaciones nucleares iraníes clave —Natanz, Isfahán y Fordow— y acabó con la vida de varios científicos de alto nivel que participaban en la investigación y el desarrollo nuclear. Estados Unidos se sumó a la ofensiva hacia el final del conflicto y atacó esas mismas tres instalaciones con bombas mucho más potentes; tras estos ataques, Trump afirmó que las capacidades nucleares de Irán habían quedado “aniquiladas”. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Israel atacaron Pickaxe Mountain.

Posteriormente, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de la ONU sugirieron que partes del programa nuclear iraní permanecían intactas, aunque dañadas. Desde entonces, tanto Estados Unidos como Israel comparten el objetivo de lograr que Irán se deshaga de sus reservas de uranio altamente enriquecido —que ascienden a casi 450 kilogramos— o bien de arrebatárselas.

CNN había informado anteriormente que Irán había intensificado drásticamente los esfuerzos para blindar su depósito de uranio de grado casi armamentístico, haciendo colapsar deliberadamente los túneles y colocando minas explosivas trampa en las entradas.

Al ser consultado el martes sobre si Irán había trasladado sus centrifugadoras avanzadas a Pickaxe Mountain, Trump pareció restar importancia a los informes israelíes al declarar: “No tenemos constancia de ello”.

A principios de julio, una fuente de alto nivel de los servicios de seguridad en Teherán declaró a CNN que las afirmaciones sobre actividades nucleares en Pickaxe Mountain eran falsas.

Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente energéticos y pacíficos, y planea construir más centrales nucleares para satisfacer la demanda interna de energía y liberar más petróleo para la exportación.

Las opiniones de los analistas están divididas.

Andrea Stricker, experta en no proliferación, declaró a CNN que Trump debería actuar para inhabilitar Pickaxe Mountain e impedir así que Irán “restaure su capacidad de enriquecimiento o su opción de desarrollar armas nucleares, y que acceda a los miles de centrifugadoras que constituyen los restos de su programa nuclear”.

Si bien una operación terrestre resultaría compleja, el informe del ISIS señalaba varias vías posibles para llevar a cabo un ataque.

Dicha instalación secreta requeriría sistemas de ventilación, calefacción y refrigeración, así como logística de suministros, suministro eléctrico y personal; todos estos elementos presentan “vulnerabilidades que, al parecer, Estados Unidos e Israel podrían aprovechar”, según el informe. Sin embargo, es posible que los ataques no tengan el impacto deseado, ya que es probable que la parte principal de la instalación se encuentre a gran profundidad.

James Acton, codirector de la iniciativa sobre política nuclear del Carnegie Endowment, publicó en X que duda que Estados Unidos pueda hacer mucho más que derrumbar los túneles de acceso a la instalación de Pickaxe Mountain. “Eso no cambia las reglas del juego”, afirmó Acton.

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Davis Winkie, Tal Shalev, Mohammed Tawfeeq y Catherine Nicholls de CNN contribuyeron a este informe.