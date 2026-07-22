¿Quién ganará el Balón de Oro? Estos son los posibles candidatos y los pros y contras de cada uno

Por Federico Leiva, CNN en Español

Si alguien esperaba que el Mundial 2026 empezara a perfilar al Balón de Oro de este año, la realidad es que la Copa del Mundo solo sembró más dudas. El torneo de la FIFA añadió un par de nombres que no estaban en carpeta a la pelea, pero ninguno de manera rutilante. Por eso hoy, a semanas de que se inicie la temporada 2026/2027 en las ligas europeas y a tres meses de que se entregue el prestigioso galardón de la revista France Football, hay varios candidatos, pero ningún nombre que se imponga sobre el resto.

¿Puede repetir Dembélé? ¿Se mete Messi en la pelea por su buen Mundial? ¿O el título realza la figura de Rodri otra vez? ¿Mbappé o Kane serán elegidos a fuerza de goles? Son todas preguntas válidas, sin respuesta por ahora. La decisión, que se conocerá en octubre, recaerá en 100 periodistas de distintos países, pero ya sabemos que cada candidato tiene sus pros y contras.

El flamante Balón de Oro del Mundial construyó en suelo norteamericano una sólida candidatura. Allí se vio a un Rodri muy similar al que ganó el galardón en 2024 y, al igual que ese año, llevó a su selección a un título importante. Aquella vez fue la Eurocopa y ahora la Copa del Mundo. Sin embargo, su año en el Manchester City no tuvo brillo: el nivel del equipo no lo ayudó, ya que apenas ganó una copa local, pero a nivel individual tampoco logró sobresalir. Aun así, manejó los hilos de la Roja y seguro es el candidato de muchos.

El ganador de la Bota de Oro en la Copa Mundial de la FIFA 2026 inscribe su nombre entre los posibles candidatos a fuerza de goles. Además de marcar más goles que nadie en el torneo disputado en Norteamérica, también fue el máximo goleador de la Champions League y de la Liga de España. Sin embargo, su selección terminó cuarta y su equipo, el Real Madrid, tuvo uno de los peores años deportivos en casi dos décadas. En este caso, lo grupal daña sus posibilidades.

Ocho goles y cuatro asistencias en un Mundial con 38/39 años en la espalda meterían a cualquiera en la discusión seria por el Balón de Oro, y seguramente solo por eso estemos hablando de Lionel Messi en este punto. Su año a nivel clubes fue bueno, con un título en la MLS y siendo goleador del torneo con 35 tantos, pero… es la MLS. Si bien los organizadores del Balón de Oro aclaran que no hay restricciones de liga a la hora de elegir un candidato, es casi una regla no escrita: para llevarse el premio hay que jugar en una liga competitiva. Si Messi hubiera ganado la Copa del Mundo, otro sería el cantar, pero la derrota y su floja actuación en la final le restan varios puntos.

El vigente Balón de Oro hizo méritos para mantenerse en la pelea, pero es indudable que está un par de escalones más abajo que hace un año, cuando peleó cabeza a cabeza con Lamine Yamal. Es cierto que volvió a salir campeón de la Liga de Francia y de la Champions League, pero empezó la temporada lesionado, su protagonismo se diluyó un poco en un superquipo como el PSG y en la selección francesa estuvo a la sombra de Mbappé. Aun así, sus 20 goles en la temporada seguro lo ponen en el top 10.

Si de goles hablamos, tenemos que hablar de Harry Kane, no solo por los que hace, si no por los que le facilita a sus compañeros. Terminó el año con el Bayern Munich con más goles que partidos jugados: 64 en 51 encuentros. A nivel individual, como Mbappé, cumple con los requisitos para llevarse el Balón de Oro por primera vez en su carrera, e incluso fue campeón con su club en la liga local, a diferencia del hombre del Real Madrid. Sin embargo, quedarse a las puertas de la final de la Champions League y del Mundial seguro minó un poco sus posibilidades, que igual son muchas.

Lamine Yamal ya es campeón del mundo con 19 años, pero no es ningún secreto que su Mundial no fue todo lo rutilante que se esperaba. Marcó solo un gol, ante Arabia Saudita, y fue importante ante Francia (le hacen el penal que abre el partido), pero está claro que jugadores como Rodri y Olmo se destacaron mucho más. El título con el Barcelona le suma puntos, pero las lesiones y la derrota en cuartos de la Champions le restan unos cuantos. Su 2024/2025 fue mejor, y de eso no hay dudas.

Posiblemente, el mejor jugador del PSG bicampeón de la Champions. El georgiano brilló con su regate, se puso el equipo al hombro en aquellas semifinales ante el Bayern Munich y también le hicieron el penal que significó el empate en la final ante el Arsenal.

Sin embargo, hizo menos goles que Dembélé en la temporada y, sobre todo, no jugó el Mundial, por lo que cuesta pensar que alcanzará el sitio de privilegio a la hora de la votación, aunque por su juego y desequilibrio merece estar en la conversación.

El enorme Mundial que hizo junto a una sorprendente Noruega realzaron una figura que no había sido tan deslumbrante en la temporada. Haaland tuvo un año de goleador más, como acostumbra, con 38 goles en el Manchester City, pero Kane, por ejemplo, terminó convirtiendo más. El noruego no brilla si no es por el gol y los Citizens tampoco lo ayudaron a nivel grupal, ya que se quedaron sin títulos importantes, más que una copa local. Puede que entre en el top 10, pero el podio parece quedarle lejos.

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