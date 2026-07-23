Cómo se han desmoronado cuatro afirmaciones clave de Trump sobre la guerra con Irán

Análisis por Daniel Dale, CNN

Varias de las afirmaciones clave del presidente Donald Trump sobre la guerra con Irán se han desmoronado.

Algunas de las aseveraciones de Trump eran obviamente falsas en el momento en que las hizo. Otras eran alardes que tenían fundamento en aquel entonces, pero dejaron de ser ciertas a medida que la guerra continuaba. Y otras eran comentarios sobre lo que supuestamente sucedería en un futuro cercano, pero que nunca pasó.

En las audiencias del Congreso del martes y miércoles, los demócratas interrogaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, sobre algunas de las declaraciones previas del Gobierno de Trump respecto a la guerra. A continuación, un repaso a cuatro afirmaciones de Trump:

Afirmaciones de Trump: Trump afirmó repetidamente esta primavera que las capacidades militares de Irán habían sido erradicadas por completo.

Por ejemplo, en marzo dijo: “Lo han perdido todo, incluyendo a sus líderes”. En abril afirmó: “No pueden defenderse”. En mayo declaró que el ejército iraní “ha desaparecido por completo” y que “lo hemos destruido totalmente”. A principios de julio, exclamó: “Miren, ya no les queda ejército”.

Cómo se desmoronaron las afirmaciones: Incluso después de las declaraciones de Trump, Irán fue capaz de lanzar ataques militares contra las fuerzas estadounidenses, los aliados de Estados Unidos en la región y los buques mercantes, y de matar y herir a militares estadounidenses.

Incluso antes de estos ataques iraníes, era evidente que Trump no decía la verdad sobre el estado de las fuerzas militares de Irán.

CNN informó en primavera que la inteligencia estadounidense había constatado que Irán seguía teniendo considerables capacidades militares y que estaba reconstruyendo rápidamente diversas capacidades que se habían debilitado durante la guerra.

Y Trump reconoció intermitentemente en varias ocasiones que Irán aún poseía “algunos” misiles y drones, aunque hizo hincapié en la gran cantidad de material iraní que había sido destruido.

Las afirmaciones de Trump: Trump dijo inicialmente que la guerra duraría apenas unas semanas.

“Siempre ha sido un proceso de unas cuatro semanas, así que, por muy fuerte que sea, es un país grande, tardaremos cuatro semanas o menos”, declaró en una entrevista a principios de marzo, publicó The Daily Mail.

En una entrevista con The New York Times ese mismo día, afirmó: “Bueno, teníamos previsto entre cuatro y cinco semanas”, y añadió: “No será difícil”. A finales de marzo, declaró: “Estimamos que tardaríamos aproximadamente entre cuatro y seis semanas en lograr nuestra misión” y que iban “muy adelantados con respecto al calendario previsto”.

Trump también hizo una serie de afirmaciones más vagas sobre que la guerra terminaría rápidamente, al comentar en marzo que terminaría “bastante rápido” y en mayo que “vamos a terminar esa guerra muy rápidamente”.

Cómo se desmoronaron las afirmaciones: al igual que las guerras anteriores de Estados Unidos, esta ha resultado mucho más difícil de concluir de lo que el presidente en el poder sugirió inicialmente. ç

Casi cinco meses después de que Trump lanzara la guerra, los combates continúan, y el miércoles amenazó con una escalada, prometiendo destruir un puente o una central eléctrica iraní cada vez que Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz.

﻿Declaraciones de Trump: el 13 de julio, Trump publicó que “el estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá ABIERTO, con o sin Irán”, declarando que Estados Unidos sería “a partir de ahora, conocido como “EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE HORMUZ””.

En una entrevista ese mismo día, manifestó: “Bueno, nos estamos apoderando del estrecho. No tienen nada”. Luego, el domingo, Trump hizo una afirmación aún más contundente: “Controlamos el estrecho. Ellos [Irán] no controlan nada”.

Cómo se desmoronaron las afirmaciones: como quedó claro cuando Trump hizo estas afirmaciones, Irán mantiene un control significativo sobre el estrecho de Ormuz, incluso mientras la Armada de Estados Unidos impone un bloqueo a los buques que navegan hacia o desde puertos iraníes.

Irán se atribuyó la responsabilidad de los ataques a buques en la zona del estrecho el lunes y el martes.

El Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por la Armada de Estados Unidos, informó el martes que el tráfico comercial en el estrecho “cayó a su nivel más bajo en tres semanas” durante las últimas 48 horas, que la “actividad de hostigamiento” iraní contra la actividad mercante en el estrecho “persistió” y que “los recientes ataques a buques cisterna en aguas omaníes influyeron aún más en el comportamiento de los operadores y contribuyeron a una densidad de tráfico significativamente reducida”.

Afirmaciones de Trump: en las últimas semanas, Trump ha intentado promover una narrativa triunfalista sobre los precios del petróleo.

En la segunda quincena de junio, en medio del alto el fuego con Irán vigente en ese momento, se jactó de que “los precios del petróleo han bajado muchísimo” y declaró que “pronto volverán a los niveles de hace cuatro meses”, antes de lanzar la guerra a finales de febrero.

Luego, el 8 de julio, afirmó: “Como ven, los precios del petróleo son más bajos que cuando empecé” y que “los precios del petróleo están cayendo en picado”.

Admitió que la reanudación de la violencia ese día haría que los precios “subieran un poco”, pero añadió: “Esto terminará muy rápido”. Y el domingo, en una publicación en redes sociales, aseguró que los precios del petróleo estaban entre los que “caían RÁPIDAMENTE”.

Cómo se desmoronaron las afirmaciones: los precios del petróleo, en efecto, bajaron significativamente a finales de junio y principios de julio con respecto a los máximos alcanzados en tiempos de guerra en marzo y abril, e incluso cayeron brevemente por debajo de los niveles previos a la guerra.

Sin embargo, volvieron a dispararse tras el colapso del alto el fuego y la reanudación de los ataques regulares entre Estados Unidos e Irán.

Ni la violencia ni el aumento de los precios del petróleo terminaron rápidamente después del 8 de julio, el día en que Trump afirmó que pensaba que el alto el fuego había terminado. Los precios del petróleo estaban aumentando, no “BAJANDO RÁPIDO”, la semana pasada y a comienzos de esta semana.

El miércoles, el crudo Brent, referencia mundial del petróleo, cerró a US$ 94,07 el barril, con un alza de aproximadamente el 3,4 % en el día, su precio de cierre más alto desde el 8 de junio.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cerró a US$ 86,83 el barril, con un alza de aproximadamente el 3 % en el día, su precio de cierre más alto desde el 11 de junio.

Tanto el crudo Brent como el WTI eran más caros que cuando Trump inició la guerra y que cuando regresó al cargo en enero de 2025.

Durante un discurso pronunciado el miércoles en Georgia, Trump reiteró que el precio del petróleo se desplomará, tal como sucedió hace tres semanas. Instó a los estadounidenses a que le dieran un poco de tiempo.

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Con información de John Towfighi, de CNN.