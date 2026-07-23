EE.UU. advierte que operativos rusos atacan los correos electrónicos de científicos nucleares y contratistas de defensa

Por Sean Lyngaas, CNN

Un grupo de hackers rusos ha pasado el último año atacando a científicos nucleares, contratistas de defensa y empleados del Gobierno en una campaña de ciberespionaje, según investigadores del sector privado y advertencias emitidas este jueves por agencias de inteligencia.

Los objetivos de la campaña sugieren un interés en la tecnología de fusión nuclear y en obtener información de inteligencia que pueda ayudar al Kremlin en su guerra contra Ucrania.

La empresa estadounidense de seguridad de correo electrónico Proofpoint, que investigó parte de la actividad, dijo que los hackers atacaron servidores de correo utilizados por “instalaciones nucleares y la base industrial de defensa” en Estados Unidos. Los atacantes estaban “apuntando a entidades y usuarios con interés en la fusión nuclear”, dijo a CNN Greg Lesnewich, investigador de Proofpoint. Según explicó, probablemente buscaban “ver qué avances han logrado los pares de Rusia en este ámbito”.

La advertencia de las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos y de más de una decena de sus aliados alertó sobre una campaña de espionaje rusa “en curso” que probó técnicas de piratería informática en Ucrania antes de emplearlas contra países de la OTAN. Si aparecen nuevas víctimas, la advertencia podría ayudar a Estados Unidos y a sus aliados a evaluar los daños y determinar qué información de inteligencia lograron obtener los operativos rusos.

Los hackers utilizaron un método de explotación de software poco común que solo requiere que un objetivo con un sistema de correo electrónico vulnerable abra un mensaje, sin necesidad de hacer clic en enlaces. Según la advertencia federal, la vulnerabilidad permite robar tres meses de comunicaciones por correo electrónico de la víctima, además del directorio completo de correos electrónicos de toda la organización.

El Departamento de Energía, que supervisa múltiples laboratorios de investigación centrados en la energía nuclear, no respondió a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos de Proofpoint. El FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) informaron que sus funcionarios no estaban disponibles de inmediato para entrevistas sobre la advertencia federal.

La Embajada de Rusia en Washington no respondió a una solicitud de comentarios.

Según Estados Unidos y sus aliados, la actividad cibernética tuvo como objetivos a Gobiernos federales y locales, organismos encargados del cumplimiento de la ley y los sectores de defensa, educación y energía, aunque no ofrecieron detalles específicos.

“El actor probablemente esperaba obtener información estratégica sobre datos militares occidentales, logística y decisiones políticas”, dijo Sherrod DeGrippo, vicepresidenta de inteligencia de amenazas de la división Unit 42 de la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks, que también sigue la actividad del grupo.

La actividad demuestra una “creciente tendencia entre los grupos rusos de amenazas cibernéticas a atacar primero a usuarios ucranianos, tanto como objetivo prioritario como banco de pruebas para técnicas cibernéticas maliciosas antes de un despliegue global más amplio”, señaló la alerta gubernamental. “Con base en el éxito de esta y campañas anteriores, es muy probable que el grupo (ruso) continúe atacando” sistemas de correo electrónico utilizados por organizaciones occidentales.

“Es especialmente preocupante que estos matones hayan probado sus métodos con víctimas en Ucrania antes de atacar a miembros de la OTAN”, dijo en un comunicado el ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis.

El nivel de detalle de la advertencia, que incluye información no divulgada previamente por empresas de ciberseguridad, sugiere una amplia recopilación de inteligencia sobre el grupo de espionaje ruso por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados.

Las autoridades también han perseguido a los hackers. En noviembre, las autoridades de Tailandia arrestaron a un presunto integrante del grupo, un ciudadano ruso de unos 30 años, quien fue extraditado y compareció por primera vez ante un tribunal en Boston el mes pasado.

Tras un período inicial de menor actividad después de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania en 2022, “hemos visto, probablemente durante el último año aproximadamente, un aumento de los ataques cibernéticos rusos dirigidos contra Estados Unidos”, dijo este mes a CNN Brett Leatherman, director adjunto de la división cibernética del FBI.

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