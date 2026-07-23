Hay 18 países de América Latina y el Caribe entre los afectados por los nuevos aranceles de EE.UU.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a 18 países de América Latina y el Caribe, a los que acusa de no haber tomado suficientes medidas para impedir que en sus territorios se produzcan algunos bienes derivados del trabajo forzado.

La medida, que en total abarca a 60 economías —como la Unión Europea como bloque—, fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), cuyo titular, Jamieson Greer, dijo en un comunicado que con este paso Estados Unidos busca combatir presuntos abusos a los derechos humanos y prácticas que distorsionan el comercio.

“El presidente (Donald) Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzado de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzado durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, señaló el funcionario.

La USTR ya había propuesto la imposición de estos aranceles a principios de junio. En esa ocasión, abrió un período para realizar investigaciones, recibir comentarios y llevar a cabo audiencias públicas entre el 7 y el 9 de julio. Terminado ese proceso, la institución decidió aplicar la medida.

De América Latina y el Caribe, Estados Unidos impondrá aranceles del 10 % a siete países: Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Trinidad y Tobago. Según la USTR, esas naciones hicieron algunos compromisos o tomaron algunas acciones para erradicar la producción de bienes derivados del trabajo forzado, sin hasta ahora haber tenido los resultados esperados por Estados Unidos.

En tanto, otros 11 países de la región recibirán aranceles del 12,5 %: Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Nicaragua, Perú, República Dominicacana, Uruguay y Venezuela.

Después del anuncio de la USTR, algunos países reaccionaron a la medida.

El Gobierno de México, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y donde Greer está de visita para revisar el tratado que ambos países tienen con Canadá (T-MEC), dijo que el representante ya le había informado que tomaría la decisión y buscó minimizar sus consecuencias, con el argumento de que no afecta la mayor parte de sus exportaciones a territorio estadounidense y de que aquellas que sí resultan afectadas ya tenían un arancel del 10 %.

“Para el caso particular de México, el nuevo anuncio mantiene la exención de arancel a exportaciones que cumplan con las reglas del T-MEC. En virtud de lo anterior, alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuarán con arancel cero. El 10 % que se prevé para México bajo la sección 301 es el mismo 10 % que teníamos hasta hoy bajo la sección 122. Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, señaló la Secretaría de Economía de México en un comunicado.

Los aranceles anunciados por Estados Unidos este jueves también incluyen a su otro socio dentro del T-MEC, Canadá, para el que la USTR impondrá una tasa arancelaria del 10 %.

El Gobierno de Brasil también reaccionó a la decisión de Estados Unidos en un tono distinto al de México.

En un comunicado, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la medida, que consideró carente de fundamentos legales y encaminada a sostener una política comercial proteccionista.

“Durante toda la investigación, el Ministerio de Trabajo y Empleo proporcionó explicaciones y abundante documentación sobre la legislación brasileña y las acciones de nuestras autoridades aduaneras para limitar las importaciones de bienes producidos por trabajo forzado”, dijo el Gobierno.

Además, Brasil informó que comenzará acciones para responder de manera recíproca y acudirá al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Desde que Trump comenzó su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025, su Gobierno y el de Lula da Silva ya han chocado por la intención de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos de Brasil.

La Cancillería de Colombia, otro país que ha tenido tensiones con Estados Unidos por la política arancelaria de Trump, dijo a CNN que por el momento no prevé emitir comentarios sobre el tema.

En tanto, el Gobierno de Chile rechazó la decisión. En un comunicado, señaló que “considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.

Hasta la noche de este jueves, otros gobiernos de la región aún no se habían pronunciado.

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Con información de Uriel Blanco y Cristopher Ulloa, de CNN.