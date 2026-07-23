Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: fechas, figuras y deportes a seguir
Por Federico Leiva, CNN en Español
La 25° edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe comienza de manera oficial este viernes, con la ceremonia de apertura en Santo Domingo, República Dominicana, la sede de este año. Es el mayor evento deportivo de la región, como unos Juegos Olímpicos, pero regionales.
En esta ocasión, si bien hay una ciudad sede, los deportes llegarán a varias localidades diferentes del país, aunque tanto la ceremonia de apertura como la de clausura se realizarán en el mismo lugar: el Estadio Olímpico Felix Sánchez.
La bienvenida oficial será este viernes, pero competencias como el polo acuático y la gimnasia artística ya comenzaron. En total, habrá 40 deportes y 56 disciplinas en desarrollo hasta el 8 de agosto, el día de la ceremonia de clausura.
Entre los deportes estarán algunos clásicos como el atletismo, el baloncesto, el balonmano y el béisbol, y otros menos frecuentes como el ajedrez, el bowling y la gran estrella de esta edición: los esports o deportes electrónicos, donde unos 80 competidores buscarán las primeras medallas que esta disciplina entregue en la historia de los juegos. Aquí estará presente Raúl “AkaCorleone” Manríquez, un mexicano considerado pionero de los esports en América Latina.
En total participarán unos 6.000 atletas de 37 países y territorios diferentes.
Recibir a semejante cantidad de deportistas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe obligó a República Dominicana a invertir US$ 154,2 millones para la construcción y remodelación de decenas de instalaciones, según el Gobierno dominicano y el Comité Organizador.
Después de todo, es una edición especial, al conmemorarse 100 años de los primeros juegos, realizados en México en 1926.
Es la tercera vez que la competencia llega a República Dominicana, y los locales quieran que esta sea una para el recuerdo. Si bien no hay un estimativo del impacto económico y turístico que se espera en el país por los Juegos, los organizadores dicen que recibirán a “miles” de visitantes.
Por supuesto, la delegación local será la más numerosa, con 720 deportistas, ya que el país sede tiene derecho a participar en todas las disciplinas.
Sin embargo, el que va por todo es México, que ya se impuso en el medallero en las últimas dos ediciones: Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, donde dejó atrás a Colombia y Cuba. México llegó a Santo Domingo con una delegación de 636 deportistas, 322 hombres y 314 mujeres.
Entre ellos hay medallistas olímpicos y mundiales, como el saltador Osmar Olvera, la judoca Priscah Awiti y la arquera Alejandra Valencia.
Olvera ganó dos medallas olímpicas en París 2024 y es el claro favorito para repetir en trampolín de tres metros tanto a nivel individual como en la competición por equipos.
Awiti es subcampeona olímpica en 63 kilos y Valencia fue bronce en tiro con arco en Tokio 2020 y París 2024, por lo que el país llegó con atletas de primer nivel que también toman estos juegos como una muy necesaria preparación competitiva para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Entre las estrellas de otros países destacan la velocista dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz y el colombiano Yeison López, subcampeón olímpico campeón mundial y panamericano en levantamiento de pesas. El marchista guatemalteco Erick Barrondo llegaba como favorito, pero finalmente la prueba se suspendió por falta de competencia entre los hombres.
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