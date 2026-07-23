La tormenta tropical Bertha tocará tierra por última vez en el Golfo, mientras crece la amenaza de inundaciones en el este

Por Dakota Smith y Briana Waxman, meteorólogos de CNN

Bertha tocará tierra por última vez en la costa noroeste del Golfo más tarde este jueves, trayendo consigo ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical y lluvias a partes del litoral de Texas y Louisiana. Sin embargo, la amenaza más significativa de inundaciones por lluvias se está desarrollando a cientos de km de distancia, en el este.

La tormenta tropical, desorganizada y de estructura asimétrica, se encontraba centrada justo al sur de la costa de Louisiana la mañana del jueves, con vientos máximos sostenidos de 72 km/h. Bertha se desplazará cerca o a lo largo de las costas de Louisiana y el norte de Texas durante la tarde del jueves, antes de adentrarse más en territorio texano por la noche.

Mientras tanto, una masa de humedad tropical asociada a Bertha está alimentando lluvias torrenciales a lo largo de un frente frío que se extiende por el sureste de Virginia, partes de las Carolinas y el norte de Georgia.

Dicha humedad seguirá intensificando el riesgo de inundaciones hasta el viernes en esas zonas, lo que podría provocar inundaciones más graves que las que se registran cerca de la propia Bertha. Algunas áreas de Carolina del Norte ya han acumulado la cantidad de lluvia habitual de un mes en apenas unos días, y se esperan más precipitaciones.

Las fuertes lluvias de la mañana del jueves desencadenaron avisos de inundaciones repentinas en el sureste de Virginia, el este de Carolina del Norte y el este de Tennessee; sin embargo, hasta el momento no se han reportado inundaciones de consideración.

La noche del miércoles también se emitieron avisos de inundaciones repentinas para la zona centro-norte de Carolina del Norte —incluidas las ciudades de Greensboro y Winston-Salem—, donde fuertes tormentas descargaron hasta 15 cm de lluvia en un lapso de 12 horas. No se registraron inundaciones en la zona, donde una sequía grave y un régimen de lluvias prolongadas —más que intensas— han contribuido a mitigar el riesgo hasta ahora.

Se prevé que Bertha mantenga la intensidad de tormenta tropical hasta llegar a la costa norte de Texas o al suroeste de Louisiana a última hora del jueves, para luego disiparse sobre Texas entre la noche del jueves y el viernes.

La estructura irregular de Bertha, con su actividad tormentosa concentrada principalmente sobre el Golfo, implica que las ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical afectarán a la costa norte de Texas y al suroeste de Louisiana, mientras que gran parte de las precipitaciones se dirigirán hacia el sur de Texas.

Está vigente un aviso de tormenta tropical —por vientos sostenidos de 62 km/h o más— que abarca desde la costa norte de Texas (incluida Galveston) hasta la zona centro-sur de Louisiana, donde se esperan condiciones de tormenta tropical para el jueves.

Más al sur, la tormenta podría dejar entre 2 y 4 pulgadas5 y 10 cm de lluvia en algunas zonas de la costa central de Texas en el Golfo y en el sur de Texas hasta la noche del jueves. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas aisladas, aunque el hecho de que el suelo esté seco debería ayudar a mitigar una amenaza mayor.

Bertha es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que ha tenido un comienzo lento en comparación con años recientes, a medida que el fenómeno de El Niño se intensifica en partes de la cuenca.

La humedad de Bertha comenzó a canalizarse hacia un frente de lento movimiento que se extendió por el sureste y el sur de Virginia el miércoles, preparando el escenario para la actual amenaza de inundaciones.

El miércoles por la mañana, las tormentas provocaron inundaciones repentinas al norte de Knoxville, Tennessee, después de que cayeran hasta 13 cm de lluvia en unas pocas horas.

Se esperan más lluvias hasta el viernes. Las lluvias en el sur de Virginia y Carolina del Norte son necesarias para ayudar a calmar las condiciones de sequía allí, pero demasiada lluvia repetida sobre las mismas áreas durante horas o días podría provocar rápidamente peligrosas inundaciones repentinas.

Existe un riesgo de nivel 3 de 4 de inundaciones por lluvia para una parte de la frontera entre Virginia y Carolina del Norte desde el jueves hasta el viernes por la mañana.

Las tormentas del jueves por la tarde podrían provocar precipitaciones de hasta 5 cm por hora, una intensidad que puede abrumar rápidamente los sistemas de drenaje e inundar áreas urbanas. Atlanta, Birmingham, Alabama y Charlotte, Carolina del Norte, se encuentran entre las ciudades en riesgo.

La amenaza de inundaciones continuará el viernes, con un riesgo de nivel 2 de 4 que se extiende desde la costa de Carolina del Norte hasta Carolina del Sur, el norte de Georgia y el noreste de Alabama.

Partes del área de riesgo de nivel 2 podrían elevarse al nivel 3 a medida que los modelos de pronóstico obtengan una imagen más clara de dónde exactamente se producirán las lluvias más intensas.

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