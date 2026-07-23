Muerte de un hombre por disparos de la policía provoca investigación y protestas en Wisconsin

Por Julianna Bragg, CNN

Un hombre murió por disparos durante un forcejeo con agentes de policía en Madison, Wisconsin, después de que, según las autoridades, sacara un cuchillo e hiriera a un funcionario.

El enfrentamiento está siendo investigado por el estado y ha provocado la indignación de los manifestantes.

La policía recibió un aviso el miércoles por la tarde sobre una persona que supuestamente estaba revisando vehículos estacionados y, al llegar, encontraron a un hombre de unos 30 años, declaró el jefe de policía de Madison, John Patterson, durante una rueda de prensa el miércoles.

Según la policía, los agentes intentaron interceptar al sospechoso, pero huyó en bicicleta a través de los patios traseros de las casas cercanas.

Los agentes volvieron a encontrar al individuo a menos de tres kilómetros del Capitolio estatal y “se produjo un forcejeo”, declaró Patterson.

El hombre sacó un cuchillo de hoja fija e hirió a un agente, descrito como un “veterano”, cuando intentaban arrestarlo, añadió el jefe de policía.

Un video grabado por un transeúnte desde un coche cercano muestra a los agentes en el suelo en una intersección, forcejeando con un hombre al que luego levantan.

Un agente parece haber usado una pistola Taser mientras el hombre vuelve a caer al suelo y otro lo patea mientras un tercero lo sujeta con la rodilla.

Un cuarto agente dispara entonces contra el hombre a quemarropa. Se oyen tres disparos cuando el hombre deja de moverse, según muestra el video. No está claro qué ocurrió antes de que comenzara la grabación.

Los agentes habían utilizado una pistola Taser, pero “no fue efectiva”, declaró Patterson.

El agente que había sido herido por el cuchillo disparó su arma, alcanzando al hombre y causándole heridas que ponían en peligro su vida.

El hombre, cuya identidad no se ha revelado públicamente, fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.

Según el jefe de policía, ninguno de los agentes implicados llevaba cámaras corporales, y añadió que, lamentablemente, el departamento no cuenta con “un despliegue generalizado de cámaras corporales en Madison”.

Mientras las imágenes del incidente circulan en las redes sociales, Patterson afirmó que estas solo muestran una perspectiva de lo sucedido.

Añadió que la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin, que dirige la investigación de forma independiente, revisará todas las grabaciones publicadas en línea o enviadas directamente a la agencia para evaluar la situación.

Las autoridades también están investigando si el hombre se cayó de su bicicleta o si fue sacado físicamente por los agentes cuando lo encontraron cerca de la intersección de las calles Williamson y South Baldwin, en el lado este de la ciudad, indicó el jefe de policía.

Un segundo agente resultó herido en el incidente, aunque Patterson afirmó que se desconocen las causas de la lesión. Añadió que las autoridades no creen que la herida haya sido provocada por el cuchillo del hombre.

Los cuatro agentes implicados han sido suspendidos temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación, declaró Patterson.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Policía de Madison para obtener información adicional y fue remitida a un informe de incidentes.

Patterson comenzó la conferencia de prensa del miércoles reconociendo que el tiroteo fue un incidente traumático que “ha ocurrido en un barrio que ha sufrido muchos traumas en el pasado”.

En esa misma calle, en 2015, un policía blanco disparó y mató a Tony Robinson, un joven mestizo de 19 años que estaba desarmado, lo que provocó grandes protestas. No se ha revelado la raza de la víctima ni del agente implicado en el tiroteo del miércoles.

Grupos comunitarios y activistas sociales afroamericanos han condenado la última muerte, mientras que manifestantes pacíficos se reunieron el miércoles en Madison, coreando “Sin justicia no hay paz”.

En un comunicado en el que expresaba sus condolencias, la alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, declaró que el estado llevaría a cabo una investigación independiente.

“Comprendo la ira, el dolor y el miedo que siente la gente, porque yo también los siento. Como ciudad, como comunidad, como sociedad, debemos mejorar”, escribió Rhodes-Conway. “Cualquier tiroteo en el que participe un agente de policía debe investigarse rigurosamente, y este lo será. Si bien aún no conocemos todos los detalles, nuestra comunidad merece total transparencia y rendición de cuentas”.

El miércoles por la noche, la gente se reunió en el lugar donde el hombre murió a tiros para celebrar una vigilia con flores y velas.

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Con información de Jillian Sykes, Amanda Jackson y Jennifer Feldman, de CNN.