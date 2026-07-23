Piscinas privadas, celebridades y lujo intimidante: los secretos de un resort de “The White Lotus”

Por Francesca Street, CNN

Kat Jamieson abrió las puertas corredizas de la habitación de su hotel junto a la piscina, en Saint-Tropez, y se encontró con una escena inesperada: cámaras y un equipo de filmación rodeaban a la actriz Laura Dern, quien interpretaba una escena frente al agua azul de la piscina.

“Llevaba un fabuloso caftán de Missoni”, contó Jamieson a CNN Travel.

Jamieson no podía creer lo que estaba viendo. No solo presenciaba el trabajo de una actriz ganadora del Oscar, sino que además había comprado exactamente el mismo caftán de Missoni el día anterior en la boutique del hotel.

“Iba a ponérmelo ese día, pero cuando la vi usándolo junto a la piscina, pensé: ‘Dios mío, somos gemelas’”.

Si la idea de que la tienda de regalos de un hotel venda una prenda de diseñador para la piscina de US$ 1.000 ya parece surrealista, mucho más lo es encontrarse con una actriz filmando una escena mientras los huéspedes observan. Pero eso solo resulta extraño para quienes no conocen el universo de “The White Lotus”, la serie de HBO.

El momento que vivió Jamieson ocurrió durante una estancia de una semana en el Château de la Messardière, una mansión palaciega del siglo XIX convertida en un extenso resort en la Costa Azul y administrada por la exclusiva cadena hotelera francesa Airelles. Este verano, la propiedad cumple una doble función: sigue operando como un hotel de lujo para clientes de alto poder adquisitivo y, al mismo tiempo, sirve como uno de los principales escenarios de filmación de la próxima temporada de la serie ganadora del Emmy, conocida por satirizar precisamente a ese exclusivo mundo.

Actualmente, se filma la cuarta temporada de la serie, que en entregas anteriores convirtió en protagonistas a hoteles tan exclusivos como el Four Seasons San Domenico Palace, en Taormina, Sicilia, y el Four Seasons Resort Koh Samui, en Tailandia.

Durante gran parte del año pasado circularon rumores sobre la posible ubicación de la nueva temporada. Lo único descartado eran los Alpes, ya que el creador de la serie, Mike White, ha dicho que detesta el frío. Cuando White puso su atención en la Riviera Francesa, surgieron versiones de que se hospedaba en el emblemático Hotel Negresco, en el paseo marítimo de Niza. También se mencionó repetidamente al Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, un hotel Four Seasons ubicado en la exclusiva comunidad de Saint-Jean-Cap-Ferrat, debido a su imponencia y a la preferencia que la franquicia había mostrado anteriormente por hoteles de esa cadena.

Finalmente, a principios de este año se confirmó que el Château de la Messardière sería el principal escenario de filmación de la temporada. También se confirmó la participación del Hotel Martinez, de estilo art déco y ubicado en Cannes, mientras HBO anunció que el Festival de Cine de Cannes serviría como telón de fondo de la historia. Diversos reportes también apuntan a que el Mandarin Oriental Lutetia, en París, aparecerá en la serie, aunque HBO sostiene que la acción permanecerá ambientada en la Riviera Francesa. (HBO pertenece a Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN).

Cuando se anunció que el Château de la Messardière sería parte de la serie, Jamieson, residente de Connecticut, ya tenía reservada su estancia. Fan desde hace años de “The White Lotus”, recibió la noticia con entusiasmo. Ella y su esposo, asesor de relaciones con inversionistas, pensaban que la filmación habría terminado antes de su llegada y nunca imaginaron que presenciarían una escena en pleno rodaje.

“No nos avisaron y no sé si fue porque todavía no conocían el calendario exacto”, comentó sobre el hotel. “Sé que estaban volviendo a filmar algunas escenas porque hubo un cambio de actriz, así que quizá simplemente tuvimos suerte de coincidir con esas nuevas grabaciones”.

El cambio consistió en que Laura Dern reemplazó a la actriz británica Helena Bonham Carter, quien originalmente formaba parte del elenco. La intensa cobertura mediática de esa sustitución refleja el enorme interés que sigue despertando “The White Lotus”, cuya fórmula combina actores consagrados y talentos emergentes, hoteles de lujo, huéspedes adinerados desconectados de la realidad, empleados que soportan sus excesos y, por supuesto, un asesinato.

Aunque Jamieson y su esposo pudieron observar toda la escena que se desarrolló junto a la piscina desde la terraza de su habitación, no lograron descubrir demasiados detalles de la trama.

“Podíamos ver toda la filmación y la escena de Laura Dern desde nuestro patio privado”, recordó.

Nadie les pidió firmar acuerdos de confidencialidad, aunque el equipo solicitó que no grabaran mientras las cámaras estuvieran rodando. Sí podían tomar fotografías y videos durante las pausas. Lo único que Jamieson pudo deducir sobre la historia fue que había la clásica tensión característica de la serie.

“Parecía que Laura mantenía una conversación tensa con el otro actor junto a la piscina. Estaban muy concentrados hablando”, explicó. “Filmaron allí durante unas cinco horas, pero entre toma y toma podíamos atravesar el set. Fue una experiencia muy emocionante”.

Algunos huéspedes podrían molestarse porque una piscina estuviera cerrada durante su estancia, especialmente considerando que las suites cuestan entre US$ 3.000 y US$ 6.000 por noche en temporada alta. Sin embargo, el Château de la Messardière cuenta con tres grandes piscinas exteriores y una cubierta. Cuando CNN Travel visitó el hotel en mayo, todas lucían espectaculares, por lo que perder el acceso a una de ellas debido a una filmación de Hollywood no parecía representar un gran inconveniente.

“No nos molestó en absoluto”, dijo Jamieson. “Fue divertido poder observar una serie que llevamos años viendo. Mi esposo incluso preguntó si podía aparecer como extra. Le respondieron: ‘Lo sentimos, ya contratamos a muchos franceses’. Pero aun así fue muy entretenido formar parte del ambiente y observar todo”.

Mientras preparaban el escenario, la pareja vio cómo los característicos cojines naranjas de Airelles eran reemplazados por otros azules con la marca de “The White Lotus”.

“También colocaron alfombras protectoras porque los pisos son preciosos y el césped está impecable. Querían mantener todo en perfecto estado”, añadió Jamieson.

El Château de la Messardière ocupa unas 13 hectáreas en la cima de una colina y está lleno de rincones tranquilos y privados, con terrazas junto a la piscina y mesas de pícnic rodeadas de cojines desde donde se contemplan las colinas de Saint-Tropez, los jardines floridos del hotel y, a lo lejos, la bahía de Saint-Tropez.

Durante la visita de CNN Travel, el Orient Express Corinthian, considerado el velero más grande del mundo, se encontraba atracado en la zona para su viaje inaugural. Sus habitaciones cuestan alrededor de US$ 5.300 por noche. Entre los jardines también hay camas elásticas, canchas de tenis y un gimnasio al aire libre.

Jamieson cree que el tamaño del complejo permitió que algunos huéspedes ni siquiera se enteraran de que había un rodaje en marcha.

“Hicieron un gran trabajo siendo discretos y respetuosos”, afirmó. “El hotel nunca anunció nada. Si no fueras fan de la serie, probablemente ni lo habrías notado. Nosotros nos sentimos muy afortunados de haber podido ver aunque fuera una pequeña parte”.

De acuerdo con Jamieson, el equipo de “The White Lotus” también filmó en la bahía de Pampelonne, en Saint-Tropez, conocida por su arena dorada impecable, sus cálidas aguas de color azul turquesa y su hilera de exclusivos clubes de playa. La mayoría de los hoteles de Saint-Tropez están distribuidos entre el pueblo y las colinas cercanas, a unos 15 minutos en automóvil de la costa, aunque muchos cuentan con clubes de playa propios en Pampelonne. Los hoteles de lujo de la localidad trasladan a sus huéspedes hasta la playa con todo el estilo: el Château de la Messardière, por ejemplo, los lleva a su club de playa, Jardin Tropeziana, a bordo de automóviles Rolls-Royce.

“Una noche le preguntamos a nuestro conductor y nos contó que había participado como extra en la serie. Estaba muy emocionado”, recordó Jamieson. “Nos dijo: ‘No tuve que decir nada, solo filmaron cuando abría la puerta y conducía el Rolls-Royce’. Tengo muchas ganas de verlo cuando se estrene”.

Entre los clubes de playa de Pampelonne destaca Le Club 55, uno de los lugares favoritos de las celebridades y un establecimiento histórico que nació durante el rodaje de la película francesa de 1956 “Y Dios creó a la mujer”. Actualmente, los camastros en los clubes de playa de Saint-Tropez se cobran por hora y su precio varía según la fila en la que se encuentren y su cercanía al mar Mediterráneo.

El día en que CNN Travel visitó Pampelonne, la mayoría de los visitantes disfrutaban de una copa de vino rosado y descansaban bajo el sol más que nadando. Quienes decidían entrar al agua encontraban condiciones ideales: aguas cálidas y cristalinas con una hilera de superyates balanceándose en el horizonte.

El único inconveniente era un pensamiento inevitable: en “The White Lotus”, ese sería exactamente el momento en que un cadáver aparecería flotando hasta la orilla.

El director Mike White concibió “The White Lotus” durante la pandemia de covid-19 como una forma de aprovechar la sensación de aislamiento de una “burbuja” sanitaria para crear una serie irresistible para la audiencia. En la primera temporada, filmada en el Four Seasons Resort Maui at Wailea, en Hawai, White, el equipo de producción y el elenco, que incluía a Jennifer Coolidge y Sydney Sweeney, ocuparon un hotel sin huéspedes debido a la pandemia y rodaron toda la historia dentro del complejo.

Varios años después, ese modelo sigue siendo la esencia de la serie, aunque, una vez levantadas las restricciones sanitarias, las temporadas posteriores incorporaron cada vez más escenas fuera de los hoteles. La tercera temporada, por ejemplo, se filmó en varios resorts de Tailandia e incluyó numerosas secuencias en otros escenarios.

Aunque la serie ha ampliado sus horizontes, los actores siguen alojándose durante largas temporadas en los hoteles donde se filma la producción, lo que genera una dinámica poco habitual. Jason Isaacs, integrante del elenco de la tercera temporada, dijo a Vulture que la experiencia es “una mezcla entre un campamento de verano y ‘El señor de las moscas’, pero dentro de una jaula dorada”. Su compañera Aimee Lou Wood comentó a Variety que vivir y trabajar en el mismo lugar es “básicamente un reality show”.

Durante su estancia en el Château de la Messardière, Kat Jamieson comenzó a darse cuenta de que varios de los huéspedes del hotel en realidad formaban parte del elenco o del equipo de producción de “The White Lotus”.

“Una noche vimos a algunos de los actores cuando no estaban trabajando. Estaban riéndose y pasándola muy bien, porque muchos tienen poco más de 20 años. Fue muy bonito verlo. Da la impresión de que el elenco realmente se lleva muy bien y está disfrutando muchísimo de la experiencia”, contó.

Según Jamieson, “los actores convivían con el resto de los huéspedes de manera muy natural. Se mezclaban con los huéspedes sin llamar demasiado la atención. Algunos de ellos todavía están comenzando sus carreras, así que probablemente estuve sentada junto a alguno en la piscina o durante el desayuno sin darme cuenta”.

Parte del atractivo de “The White Lotus” radica precisamente en ese juego entre ficción y realidad. A Jamieson le encantó pensar que el personaje de Laura Dern probablemente había comprado su caftán de Missoni en la misma boutique del hotel donde ella había adquirido el suyo.

”Como huésped, entras a la boutique y pruebas las prendas que te llaman la atención. Yo elegí ese caftán y me pareció totalmente natural que ella también lo llevara”, explicó. “Demuestra que realmente se inspiraron en el lugar, porque además era la colección de Missoni de esta temporada. Missoni y Saint-Tropez son una combinación icónica”.

Una noche, Jamieson terminó descansando junto a la piscina al lado de la directora de fotografía de la serie.

“Estaba muy emocionada de conversar con mi esposo y conmigo”, recordó Jamieson, y explicó que la directora de fotografía le dijo que le hacía ilusión hablar con personas nuevas después de haber pasado un mes entero con el mismo grupo. “Fue muy amable. Estuvimos conversando sobre nuestra vida y nuestros viajes… Supongo que el hotel de Airelles fue realmente su base de operaciones durante todo un mes. Debe ser un sueño poder alojarse allí durante tanto tiempo”.

Para un hotel, recibir a un equipo de filmación durante un mes representa un enorme desafío. Muchos de los resorts de la Riviera Francesa cierran durante el invierno, pero filmar fuera de temporada también resulta complicado. Uno de los principales motivos es que la imagen soleada y luminosa forma parte de la identidad visual de la serie. Los espectadores quieren ver a Laura Dern caminando junto a una piscina bajo el sol con un caftán de Missoni, no abrigada con un suéter.

Esta situación también se complica porque numerosos huéspedes adinerados consideran la Riviera Francesa como su segundo hogar durante el verano. Karin Perrault, gerente de relaciones con los huéspedes del Hotel Byblos, un histórico hotel de cinco estrellas de Saint-Tropez donde Mick Jagger y Bianca Jagger celebraron su boda en 1971, asegura que el Byblos recibe clientes habituales que permanecen hasta dos meses durante la temporada estival, “e incluso un poco más”.

Sentada junto a la piscina del Byblos —que, a diferencia del Château de la Messardière, solo tiene una, aunque también alberga la famosa discoteca Les Caves du Roy, frecuentada por celebridades como Leonardo DiCaprio y Lady Gaga—, Perrault contó a CNN Travel que reciben frecuentes solicitudes para realizar filmaciones, pero siempre las rechazan.

”Necesitan determinadas fechas que son muy difíciles de gestionar porque coinciden con la llegada de nuestros huéspedes habituales”, explicó.

De manera anecdótica, todo indica que el Château de la Messardière tuvo que reorganizar parte de su operación para acomodar la producción de este año. La pareja irlandesa formada por Gabby Seputyte y Ben Hauer tenía reservada una estancia en el hotel para finales de abril. En una conversación con CNN Travel en mayo, mientras disfrutaban de un Aperol Spritz y una copa de vino rosado en la terraza del Bar 1904 del hotel (cuyo vino de la casa es el Château d’Estoublon “Roseblood”, copropiedad del dueño de Airelles, Stéphane Courbit, y del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy), recordaron que recibieron un correo electrónico inesperado antes de su viaje:

“Cancelaron nuestra reserva”, contó Hauer. Explicó que el hotel no les dio un motivo específico, aunque sospechan que la decisión obedeció a una combinación del mal tiempo registrado en abril y “la filmación de la serie”.

A la pareja, residente en Dublín, le ofrecieron hospedarse en el hotel boutique hermano, Airelles Pan Deï Palais, ubicado en el centro de Saint-Tropez, o reprogramar su estancia para finales de mayo con una mejora de categoría. Eligieron la segunda opción y, al igual que Jamieson, quedaron encantados con el vínculo del hotel con “The White Lotus”, aunque el rodaje hubiera alterado sus planes de vacaciones.

“Hace mucho tiempo que soy fan de la serie”, dijo Seputyte.

“Me alegra haber reservado este hotel antes de que siquiera se anunciara, porque probablemente ahora será imposible conseguir una habitación. Ya era un lugar muy popular”, dijo Hauer. “Basta con mirar cualquiera de los otros hoteles donde filmaron las temporadas anteriores: después de la serie, multiplicaron por cuatro su popularidad”.

Gran parte del humor de “The White Lotus” surge de la actitud de privilegio de sus huéspedes adinerados, de sus exigencias extravagantes y de su desconexión con la realidad.

En la primera temporada, por ejemplo, Shane, el personaje interpretado por Jake Lacy, se obsesiona porque durante su luna de miel no recibe la codiciada “Suite Pineapple”. Esa frustración termina desencadenando un enfrentamiento con el gerente del hotel que deriva en una tragedia con tintes de comedia.

Durante su recorrido por la Riviera Francesa, CNN Travel escuchó conversaciones que parecían sacadas directamente de la serie. En el Hotel Byblos, algunos huéspedes hablaban con total naturalidad sobre sus próximos paseos en helicóptero sobre Saint-Tropez. En el elegante hotel AREV, un cliente explicaba con todo detalle a un empleado exactamente por qué le fascinaban los inodoros japoneses del establecimiento, mientras el trabajador asentía pacientemente.

Mientras tanto, en el idílico Club Dauphin del Four Seasons Grand-Hôtel du Cap-Ferrat —un restaurante construido sobre los acantilados con vista a la piscina infinita de Cap-Ferrat— dos mujeres pidieron copas de vino local de Provenza y luego las rechazaron de inmediato porque, según dijeron, “2022 fue un año terrible para el rosado”. (Momento en que esta periodista buscó frenéticamente en Google “¿qué salió mal con el rosado de 2022?” debajo de la mesa mientras seguía disfrutando felizmente de la misma copa de vino rosado).

Muchos de los hoteles de la región —entre ellos el Château de la Messardière, el Hotel Martinez y el Grand-Hôtel du Cap-Ferrat— obtuvieron recientemente un codiciado lugar en la lista oficial de “Palace” de Francia, una distinción reservada para establecimientos cuyo nivel de servicio y hospitalidad supera incluso al de un hotel tradicional de cinco estrellas.

El servicio en estos establecimientos de ultralujo está en otro nivel. Por ejemplo, es habitual que los huéspedes reciban varios obsequios durante su estancia. CNN Travel observó a huéspedes con ropa deportiva disfrutando del extenso bufé de desayuno del Grand-Hôtel du Cap-Ferrat mientras llevaban botellas de agua con la marca Four Seasons dentro de grandes bolsos de playa de paja entregados por el hotel. Esos bolsos incluso cuentan con asientos propios en las mesas de la terraza.

Y estos hoteles no entregan obsequios económicos: se trata de pijamas de lujo, velas aromáticas, estuches de cuero y elegantes sombreros de paja. Cuando Hauer le pidió matrimonio a Seputyte durante su estancia en el Château de la Messardière, contó que al regresar a la habitación encontraron globos en forma de corazón, una botella de champán Veuve Clicquot de 2015, un pastel y una fotografía enmarcada de ambos después de la propuesta, tomada por el personal del hotel durante el almuerzo de ese mismo día. Él no había avisado al hotel de sus planes y no podía creer el nivel de detalle de la sorpresa.

El estilo de vida de cinco estrellas de la Riviera es fácil de adoptar: suites con piscinas privadas, mariscos frescos y deliciosos, y hermosas vistas desde terrazas apartadas. Todo es espectacular y todo funciona a la perfección. Por eso, cuando algo no sale exactamente como estaba previsto, el inconveniente destaca mucho más que en cualquier otro lugar.

Durante el viaje de CNN Travel hubo algunos momentos que llevaron a pensar: “¿Qué diría Shane, el personaje de la primera temporada?”. Desde que un chofer del hotel dejó al periodista en el estacionamiento de una playa pública, a 25 minutos a pie del exclusivo club de playa del hotel en Saint-Tropez al que se dirigía, hasta llegar solo a una nueva habitación y encontrarse, sin explicación aparente, con un pastel de chocolate que decía: “Feliz aniversario de bodas”.

Mike White es un experto en encontrar humor en este tipo de situaciones y en aprovechar las particularidades de cada destino elegido. El productor de la serie, David Bernad, ha insinuado que el guionista eligió la Riviera Francesa como escenario después de vivir “una experiencia muy específica con un mesero y un maître”, y que aquel momento reflejaba el estereotipo del lugar. “Fue un momento realmente divertido”.

La próxima temporada también promete centrarse específicamente en la fama y las celebridades, una combinación perfecta para la Riviera Francesa. Saint-Tropez se convirtió en el centro del cine francés durante las décadas de 1950 y 1960, transformándose de un tranquilo pueblo pesquero en un destino mundial para celebridades. Los huéspedes VIP son habituales en la región y, según Karin Perrault, gerente de relaciones con huéspedes del Hotel Byblos, todos los hoteles de la zona están acostumbrados a recibir a figuras famosas y atender sus necesidades específicas.

“Siempre tenemos a nuestros agentes de seguridad recorriendo el lugar”, explicó. “Las autoridades de Saint-Tropez también trabajan muy duro para que este sitio se sienta seguro… Es un pueblo pequeño, pero cuenta con propiedades hermosas, por lo que representa una gran inversión y todo funciona en armonía”.

Aunque las celebridades que vacacionan en la Riviera Francesa suelen buscar mantenerse discretas, durante el Festival de Cine de Cannes su presencia queda inevitablemente bajo los reflectores. El Hotel Martinez de Cannes fue confirmado por HBO como el escenario del ficticio “White Lotus Cannes” y, en la vida real, el Martinez funciona como uno de los principales puntos de encuentro para celebridades durante el festival anual de cine, gracias a su cercanía con el famoso Boulevard de la Croisette de Cannes.

Thomas Page, periodista de CNN que ha cubierto el Festival de Cine de Cannes desde 2017, considera que el Martinez es la “elección perfecta” para una temporada filmada alrededor del festival. Señala la famosa escalera del hotel, con su “hermosa geometría”, como una ubicación evidente para el rodaje. Page también sugiere que los clubes de playa de Cannes, donde se celebran fiestas privadas que se prolongan hasta las primeras horas de la mañana, podrían ofrecer el escenario ideal para algunos de los típicos momentos dramáticos de “The White Lotus”.

“Estás a pocos pasos del mar, en el límite de esas fiestas”, explicó. “Es exactamente el tipo de escenario donde los acontecimientos podrían desbordarse; las cosas podrían terminar mal para alguien, potencialmente”.

Mientras tanto, el nombre ficticio confirmado del Château de la Messardière, “White Lotus du Cap”, sugiere que el resort podría representar una versión ficticia del Grand-Hôtel du Cap-Ferrat o, más probablemente, del Hotel du Cap-Eden-Roc, en Antibes, donde las celebridades suelen hospedarse durante el festival y que Vanity Fair describió recientemente como “el glamuroso centro de poder de Cannes”.

Con el festival de cine como telón de fondo, versiones no confirmadas sugieren que la serie podría girar alrededor de dos equipos de filmación rivales: uno alojado en el “White Lotus Cannes” y otro en el “White Lotus du Cap”. Recientemente, los cineastas fueron vistos recreando la atmósfera de Cannes después del festival, a finales de mayo.

Esta reciente filmación en Cannes coincidió con las vacaciones en la Riviera Francesa del promotor inmobiliario estadounidense y aficionado al cine Michael Banovac. Para su sorpresa y entusiasmo, mientras cenaba al aire libre en el Ristorante Federal de Cannes, Banovac se encontró sentado junto al actor de la cuarta temporada Steve Coogan.

“Simplemente empezamos a conversar y le pregunté un poco sobre ‘The White Lotus’”, contó Banovac a CNN Travel.

“Él estuvo filmando esta semana pasada en un yate en la Costa Azul, cerca de Cannes. Van a integrar escenas entre Saint-Tropez, Cannes y un poco de París… Y después tendrán algo de filmación en Mónaco, no sé exactamente dónde. Pero eso es más o menos lo que pude entender”.

Coogan se mostró reservado sobre los detalles exactos de la trama, pero Banovac se entusiasmó por obtener algunos indicios sobre la dirección que tomará la serie.

“He visto todas las temporadas y he estado en la mayoría de los hoteles, excepto en los de Tailandia”, dijo. “Los escenarios son muy lujosos y elegantes”.

Banovac también esperaba que el Four Seasons Grand-Hôtel du Cap-Ferrat tuviera un papel protagónico y tiene sus propias teorías sobre por qué la producción tomó otro rumbo y eligió el Château de la Messardière.

“Mike White necesitaba un lugar que pudieran alquilar por completo, que ofreciera privacidad y que también permitiera involucrar a muchos extras locales en el hotel. Creo que por eso eligieron ese hotel en Saint-Tropez, que es un poco más apartado”, explicó.

Durante sus 10 días recorriendo la Riviera Francesa, Banovac aseguró que constantemente terminaba conversando sobre la serie. Durante la estancia de CNN en el sur de Francia, el nombre de “The White Lotus” también apareció repetidamente en las terrazas de hoteles con brisa marina y en las playas bañadas por el sol.

Banovac considera que la Costa Azul encaja perfectamente con la próxima temporada de la serie.

“El tema principal, por lo que entiendo, es la fama y la relevancia”, dijo, al sugerir que los hoteles de la región, famosos por sí mismos, son el escenario ideal. “Cuando estén en estos hoteles tan extravagantes, creo que la historia se conectará con la belleza, la extravagancia, la opulencia y también con la relevancia”.

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