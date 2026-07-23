“Se esfumó”: ataques contra el “Amazon de Rusia” acercan la guerra de Putin a casa

Por Nathan Hodge y Anna Chernova, CNN

Una serie de ataques ucranianos contra los almacenes del mayor minorista en línea de Rusia provocó pérdidas potenciales de inventario por cientos de millones de dólares y desató una ola de indignación entre los pequeños empresarios del país, que ya enfrentan dificultades.

Durante el fin de semana, drones ucranianos atacaron centros de distribución de Wildberries en Elektrostal, en la región de Moscú, y en Kotovsk, en la región de Tambov. Una segunda ola de ataques, ocurrida en la madrugada del miércoles, alcanzó almacenes logísticos en las regiones de Krasnodar y Stávropol, mientras que medios estatales informaron que otro ataque con drones obligó al cierre de un almacén de Wildberries en la región suroccidental de Vorónezh entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Los ataques contra Wildberries, el equivalente ruso del gigante del comercio electrónico Amazon, han acercado aún más la guerra de Moscú contra Ucrania a la vida cotidiana al afectar la rutina y el sustento de ciudadanos comunes. Además, intensifican la campaña ucraniana de guerra económica, que ha incluido sucesivas oleadas de ataques con drones de largo alcance contra refinerías y ha provocado largas filas para abastecerse de combustible en distintas partes de Rusia.

Los ataques también han dejado muertos. Según autoridades regionales, siete personas murieron en Kotovsk y una en Elektrostal. Al menos una persona más murió en los ataques más recientes en el sur de Rusia, según el gobernador de la región de Krasnodar.

Kyiv reconoció haber llevado a cabo los ataques contra los almacenes de Wildberries y afirmó que esas instalaciones son objetivos militares legítimos porque abastecen a las tropas rusas en el frente de Ucrania. En un comunicado publicado el sábado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo —sin mencionar a Wildberries— que fueron alcanzadas “importantes instalaciones logísticas” utilizadas “para suministrar componentes sancionados destinados a la producción de drones y equipos de navegación”.

El Gobierno de Rusia niega que Wildberries suministre productos al ejército ruso. Una búsqueda de “suministros militares” en el sitio web de Wildberries realizada este jueves arrojó más de 78.000 artículos, incluidos chalecos antibalas, botiquines de primeros auxilios y raciones. El sitio también ofrece equipos para drones, como gafas FPV y kits que pueden utilizarse en el campo de batalla.

El Kremlin sí reconoció el impacto económico de los ataques. En respuesta a preguntas este miércoles sobre posibles medidas para proteger a las empresas afectadas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo sobre Wildberries que “la situación es realmente difícil debido a las pérdidas sufridas tanto por la propia empresa como por los pequeños y medianos negocios”.

El impacto económico de los ataques aún no está claro. La edición rusa de Forbes citó estimaciones preliminares según las cuales Wildberries perdió hasta el 9% de su capacidad de almacenamiento y recuperar esa capacidad podría costarle hasta 33.000 millones de rublos (US$ 421 millones). Las pérdidas de mercancías de los vendedores podrían ascender, al menos, a 150.000 millones de rublos (US$ 1.900 millones), según el informe. El diario económico Kommersant estimó que los ataques con drones afectaron alrededor del 10% de la capacidad logística total de la empresa.

CNN contactó a Wildberries para conocer su postura sobre el impacto financiero de los ataques y sobre las acusaciones de que sus almacenes abastecen al ejército ruso.

Empresarios rusos que utilizan Wildberries para distribuir sus productos recurrieron a las redes sociales para quejarse de los ataques y del devastador impacto que han tenido en sus negocios.

“Alrededor del 40% de nuestro negocio se esfumó”, escribió un comerciante de moda en Threads.

“Por supuesto, comparado con las vidas humanas, esto es solo dinero. Lo más importante es que nosotros y nuestros seres queridos estamos sanos y salvos. Nunca habíamos almacenado un volumen tan grande de productos en los almacenes de la plataforma (Wildberries). Sin embargo, debido a los nuevos requisitos, tuvimos que trasladar urgentemente el inventario desde nuestro propio almacén, reempacarlo y enviarlo a Wildberries”.

Otro video que se volvió viral en cuentas ucranianas muestra a un comerciante ruso cuyos productos estaban almacenados en centros de Wildberries en las regiones de Krasnodar y Stávropol diciendo: “Solo quiero que termine esta OME (operación militar especial)”.

Varios comerciantes rusos también denunciaron que Wildberries modificó recientemente sus términos de servicio para establecer que la plataforma no asume responsabilidad por los daños derivados de ataques con drones.

En una entrevista publicada por el diario económico RBC, la fundadora de Wildberries, Tatyana Kim, dijo que la empresa está dialogando con las autoridades rusas sobre posibles alivios tributarios y otras medidas para ayudar a los vendedores afectados por los ataques.

“Hoy hablamos con una de las agencias, concretamente con el Servicio Federal de Impuestos, sobre la posibilidad de desarrollar medidas para aliviar la carga tributaria de los empresarios afectados”, dijo. “No se trata de eliminar por completo los impuestos, sino de la posibilidad de otorgar aplazamientos u otros mecanismos similares”, añadió Kim.

Los comentaristas ucranianos, por su parte, sostienen que las quejas sobre Wildberries no muestran el panorama completo: afirman que muchos rusos pasan por alto que fue Moscú quien lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, lo que finalmente derivó en la campaña ucraniana de ataques de largo alcance dentro de Rusia.

Kateryna Bohuslavska, quien publica en X como “Kate from Kharkiv”, escribió: “Otra avalancha de videos de rusos llorando por la ‘conmoción’ y la ‘injusticia’ de los ataques contra un almacén de Wildberries. Ni siquiera se les pasa por la cabeza lo injusto que fue para nosotros estar viviendo tranquilamente, sin molestar a nadie, en nuestro propio país y en nuestras propias casas, hasta que sus misiles comenzaron a destrozar nuestras ciudades en una fría mañana de invierno”.

Anton Gerashchenko, influencer ucraniano en redes sociales y exfuncionario, dijo que los rusos deberían señalar como responsable al presidente Vladimir Putin.

“Los rusos descubrieron que su país está librando una guerra. El siguiente paso es que entiendan quién es el responsable de todos los daños causados a Rusia (Putin)”, escribió en X.

“Wildberries ya no es solo un mercado en línea para vender ropa y artículos para el hogar. La plataforma vende armas, chalecos antibalas, drones, componentes para drones y fibra óptica utilizada en drones. Todos estos artículos se emplean en la guerra contra Ucrania y contribuyen a matar ucranianos. Por eso estas instalaciones son objetivos militares legítimos para las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Es poco probable que los rusos dirijan públicamente su indignación contra Putin, sobre todo en un país donde no se tolera la disidencia y las críticas al ejército están prohibidas. Pero los ataques contra Wildberries están haciendo que la guerra llegue a los rusos de una forma distinta.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.