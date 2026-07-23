Trump activó un tribunal secreto para deportar a presuntos “terroristas extranjeros”. Qué implica este caso

Por Tierney Sneed, CNN

Un tribunal poco conocido encargado de tramitar casos de deportación de alta sensibilidad contra presuntos terroristas extranjeros permaneció inactivo desde su creación en 1996 y ni siquiera contaba con un sitio web para hacer seguimiento a sus procedimientos.

Pero este mes, el Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés) cobró vida con un caso sin precedentes presentado por el Gobierno de Trump, que busca nuevas estrategias de deportación.

Durante 30 años, un grupo rotativo de jueces asignados al tribunal estuvo preparado para conocer cualquier caso que llegara a sus manos. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno federal nunca había considerado que tenía un caso que requiriera acudir a este tribunal, ni que justificara poner a prueba la constitucionalidad de sus controvertidos procedimientos.

El tribunal otorga al Gobierno un amplio margen para mantener en secreto, incluso frente a la persona que intenta deportar, las razones por las que considera que un inmigrante es terrorista. Además, limita muchas de las vías que normalmente tienen los migrantes para impugnar su deportación.

Como, por diseño, la mayor parte de lo que ocurre en el tribunal permanece en secreto, se sabe poco sobre el caso histórico que el Departamento de Justicia presentó allí este mes. Lo que sí es público es una orden de la jueza del ATRC que supervisa el caso, en la que indica que no quedó convencida por los argumentos iniciales del Gobierno y exigió que esta semana se presentara información adicional.

Esto es lo que hay que conocer sobre el tribunal secreto y las nuevas preguntas que planteará su uso.

Desde que el Congreso creó el tribunal mediante una amplia ley conocida como la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, han persistido dudas sobre si sus procedimientos son constitucionales, lo que podría explicar por qué los gobiernos anteriores evitaron siquiera intentar presentar un caso ante él.

Los legisladores establecieron estos procedimientos confidenciales como una forma de proteger secretos de Estado que el Departamento de Justicia considera que representarían un riesgo para la seguridad nacional si se revelaran en un tribunal abierto.

Según la ley, los presuntos “terroristas extranjeros” —un término definido legalmente— reciben información muy limitada sobre las pruebas reunidas por el Gobierno para justificar su rápida deportación. Pero esas limitaciones han dado lugar a acusaciones de que el tribunal viola las garantías del debido proceso establecidas en la Quinta Enmienda, que protege no solo a los ciudadanos, sino también a los inmigrantes con estatus legal e incluso a quienes están en el país sin autorización.

“El ATRC era el último tribunal al que se habría querido recurrir”, dijo Andrew Arthur, quien supervisó casos de terrorismo como uno de los principales abogados del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000.

Durante su etapa en esa agencia (que fue eliminada con la creación del Departamento de Seguridad Nacional), el Gobierno determinó que los procedimientos migratorios convencionales ofrecían suficientes protecciones para la información clasificada en los casos relacionados con la seguridad nacional que presentaba. Además, Arthur señaló que era inevitable que, una vez se utilizara el ATRC, surgieran impugnaciones legales que obligaran a la Corte Suprema a pronunciarse.

No está claro exactamente por qué cambió ese cálculo, pero el Gobierno de Trump ha demostrado estar mucho más dispuesto a asumir riesgos cuando se trata de llevar los límites legales al extremo.

Arthur, actualmente investigador del Center for Immigration Studies, organización que promueve leyes migratorias más estrictas, especuló que el caso podría involucrar a “una persona respecto de la cual el Gobierno concluye que hizo algo muy grave, pero eso tan grave no es algo que pueda decirse en un tribunal abierto”.

“O bien es porque quieren establecer el ATRC como un tribunal independiente y ligeramente más rápido”, añadió.

A diferencia de otras medidas migratorias muy publicitadas del Gobierno, el Departamento de Justicia presentó el nuevo caso discretamente, con documentos bajo reserva judicial. El caso fue informado por primera vez por Court Watch.

“Este Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas disponibles para llevar ante la justicia a los terroristas extranjeros y expulsarlos de Estados Unidos, incluido este tribunal establecido por el Congreso en 1996”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia en un comunicado enviado a CNN.

Al comparar el recurso del Gobierno de Trump a este tribunal con la película Jurassic Park, el analista jurídico de CNN Steve Vladeck afirmó que “los velociraptores están poniendo a prueba las cercas”.

“Si pierden este caso, se trata de una sola persona a la que, presumiblemente, pueden someter al proceso ordinario de deportación”, dijo Vladeck. “Si ganan, piensen en el precedente que se crea”.

Varios aspectos del tribunal hacen que, en teoría, el proceso para deportar personas sea más rápido y que estas queden privadas de muchos de los mecanismos habituales para impugnar su expulsión.

La ley exige que los procedimientos se desarrollen “tan rápidamente como sea posible”. También impide presentar solicitudes de asilo y otros argumentos que las personas pueden utilizar para evitar la deportación conforme a la legislación migratoria ordinaria.

El proceso de apelación también es más rápido. Cualquier apelación debe presentarse ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington dentro de los 20 días siguientes a la decisión. Las apelaciones en los procedimientos migratorios ordinarios son mucho más lentas y pasan por varias etapas antes de llegar a un tribunal federal de apelaciones.

Pero, por otro lado, los expertos legales afirman que no es una herramienta que el Gobierno pueda utilizar para deportar a un gran número de inmigrantes. Los cinco jueces que integran el ATRC pertenecen al poder judicial establecido en el Artículo III de la Constitución, lo que los convierte en árbitros más independientes que los jueces de inmigración del poder ejecutivo que normalmente presiden los procedimientos de deportación.

Dado que un presunto terrorista extranjero dispone de muy pocos elementos para cuestionar los argumentos del Departamento de Justicia, la ley básicamente “traslada esa responsabilidad al juez”, explicó Vladeck, profesor de Derecho en Georgetown que ha escrito anteriormente sobre el tribunal. “Todo el proceso siempre estuvo pensado para que los jueces fueran especialmente escépticos, pero creo que los acontecimientos de los últimos 18 meses harán aún más probable que lo sean”.

Teniendo en cuenta el funcionamiento del tribunal, “realmente no tiene mucho sentido que el Gobierno intente utilizarlo para deportaciones masivas”, dijo J. Wells Dixon, abogado sénior del Center for Constitutional Rights, quien ha litigado casos relacionados con inmigración y seguridad nacional.

Los observadores prevén que establecer la constitucionalidad de este proceso acelerado llevará tiempo. Incluso mientras el tribunal permaneció sin utilizar durante décadas tras su creación, los expertos jurídicos debatieron durante años si ofrece a los inmigrantes una notificación adecuada del proceso y una oportunidad real para responder.

“¿De verdad vamos a decir que pueden ser deportados basándose en pruebas que nunca llegan a ver?”, dijo Vladeck.

Una vez que el Gobierno determina que recurrir a los procedimientos ordinarios de deportación supondría un riesgo para la seguridad nacional, puede presentar una petición ante el tribunal, lo que le da derecho a exponer la mayor parte de su caso in camera y ex parte; es decir, que solo el juez tenga acceso al conjunto completo de las pruebas y que esa información permanezca oculta para la persona objeto del proceso.

“A lo largo de todo el marco legal del ATRC resulta evidente el propósito del Congreso al crear este tribunal: proporcionar un foro mediante el cual el secretario de Justicia de Estados Unidos pueda deportar a extranjeros residentes que probablemente sean terroristas sin verse obligado a revelar secretos de Estado”, señala un artículo publicado en 2011 en la revista jurídica de la Universidad de Duke, escrito por John Dorsett Niles.

Una vez que el juez aprueba la solicitud inicial, la ley exige una audiencia pública y establece procedimientos para que el presunto terrorista extranjero cuente con representación legal, aunque existen disposiciones de confidencialidad que limitan la defensa que pueden ejercer sus abogados.

Los residentes permanentes legales son quienes tienen más derechos dentro de los procedimientos del tribunal. Aunque no tienen derecho a revisar directamente las pruebas del Gobierno, la ley exige el nombramiento de un abogado especial que pueda acceder a esa información clasificada e impugnarla en nombre del inmigrante. Sin embargo, ese abogado especial no puede compartir con su cliente los detalles de las pruebas, lo que supone un obstáculo para la defensa que puede ofrecer.

Quienes tienen vínculos más débiles con Estados Unidos —como los inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización o los inmigrantes documentados con estatus temporal— pueden recibir resúmenes muy generales de las pruebas que presenta el Gobierno. Sin embargo, el Gobierno ni siquiera está obligado en todos los casos a proporcionar ese resumen general.

Además de las dudas sobre el debido proceso que plantean estos procedimientos, también hay aspectos de la ley que creó el tribunal que entran en tensión con las prohibiciones de la Cuarta Enmienda contra los registros e incautaciones irrazonables, dijo Dixon.

La ley, por ejemplo, establece que el presunto terrorista no puede solicitar la exclusión de pruebas obtenidas ilegalmente por el Gobierno.

“Cuando el Congreso crea nuevos tribunales destinados a privar a las personas de las garantías que ofrecen los tribunales ordinarios del Artículo III, el único resultado previsible y garantizado son años de litigios adicionales”, afirmó Dixon.

El Gobierno de Trump presentó su solicitud en julio, según la página del Centro Judicial Federal que explica el funcionamiento del tribunal. Además de la carátula de la solicitud del Departamento de Justicia, el único documento público del caso es una orden del 16 de julio emitida por la jueza Joan Ericksen, quien es la jueza principal del ATRC desde 2025 y preside el nuevo caso. La orden señala que ese día se celebró una audiencia ante ella.

Los jueces integran el tribunal por períodos escalonados de cinco años y son designados por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. La ley exige que cada uno provenga de un circuito diferente, es decir, de las regiones que abarca cada tribunal federal de apelaciones. Roberts no respondió a una consulta enviada por CNN a la Corte Suprema sobre qué otros criterios considera para realizar esas designaciones.

Ericksen es jueza sénior del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Minnesota, estado que se convirtió en el epicentro de las tensiones entre el poder judicial y el poder ejecutivo durante el aumento de las operaciones de control migratorio en Minneapolis a comienzos de este año.

El ATRC sesionará en el edificio de los tribunales federales de Washington, donde funcionan el Tribunal de Distrito y la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, así como el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, pero los funcionarios judiciales no pudieron ofrecer detalles sobre la audiencia del 16 de julio.

La orden de Ericksen sugiere que había vacíos en el caso del Gobierno, al hacer una vaga referencia a las dudas que tenía sobre la forma en que las presuntas acciones de la persona estaban relacionadas con las leyes que el Gobierno invocaba.

La jueza dio plazo al Gobierno hasta el miércoles para presentar información adicional y señaló que creía que “el Gobierno podría beneficiarse de la oportunidad de realizar una consideración más detenida”.

Hasta la mañana de este jueves, ese documento no figuraba en el sitio web público del tribunal.

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