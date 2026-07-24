Audiencia preliminar del cantante d4vd arroja estremecedores detalles sobre la investigación de la muerte de una adolescente

Por Jason Kravarik, CNN

Una audiencia preliminar ha revelado nuevos detalles sobre parte de la evidencia que los fiscales dicen haber reunido contra d4vd en la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años: testimonio sobre manchas de sangre en diversos objetos de su garaje, compras de motosierras y mensajes de texto explícitos con la chica.

El cantante de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, está acusado de matar a la adolescente después de que ella amenazara con exponer su relación y perjudicar su lucrativa carrera como estrella musical en ascenso. El testimonio del viernes incluyó mensajes de texto entre ambos que, según los fiscales, muestran una relación sexual con la víctima, quien tenía apenas 13 años en ese momento, y que Celeste se practicó un aborto el año anterior a su muerte. Un juez está evaluando si hay pruebas suficientes para avanzar a juicio.

El cuerpo desmembrado de Celeste fue hallado en el maletero del Tesla de d4vd en septiembre de 2025, que estaba estacionado cerca de su casa alquilada en Los Ángeles. El músico se ha declarado inocente de asesinato en primer grado, abuso sexual continuado de un menor de 14 años y mutilación de restos humanos.

Esta semana se mostró en el tribunal video de cámara corporal de un registro de la casa de d4vd, así como imágenes gráficas del cuerpo desmembrado de Celeste. El tribunal también escuchó discusiones sobre motosierras y una caja de quema que d4vd presuntamente compró usando diferentes alias.

D4vd se sentó en la mesa de la defensa con un traje naranja y gafas de montura oscura, escuchando mientras criminalistas y detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles describían manchas de sangre en diversos objetos de su casa que, según dijeron, eran una posible coincidencia con Celeste, y describían fotos sexualmente explícitas que, según afirman, son de él y de la víctima; y mientras un médico forense adjunto describía las lesiones de la adolescente.

Sus abogados defensores trabajaron para cuestionar la evidencia y su recopilación, ofreciendo una ventana a lo que podría convertirse en parte de la estrategia de defensa de d4vd si el caso llega a juicio.

Estas son las conclusiones clave de la audiencia preliminar hasta ahora:

Los padres de Celeste Rivas Hernández estuvieron presentes cuando se mostraron en el tribunal fotos espeluznantes como evidencia. Mostraban restos humanos en avanzado estado de descomposición en varias bolsas retiradas del Tesla de d4vd.

“Ahí se ve la cabeza y el torso sin las extremidades”, dijo en el estrado el detective de la Policía de Los Ángeles Joshua Byers. La madre de Celeste bajó la cabeza y fue consolada por un empleado del condado.

“Ella dijo: ‘Quiero estar aquí para mostrar apoyo a Celeste’”, declaró posteriormente a los reporteros fuera del juzgado el martes Patrick Steinfeld, abogado civil de la familia.

Fue la primera vez que los padres vieron esas imágenes, añadió.

Otra foto mostraba fragmentos de plástico azul incrustados en una rodilla, que los fiscales sostienen que provienen de una piscina inflable que d4vd presuntamente utilizó mientras desmembraba el cuerpo.

También se mostraron fotos de la mano cercenada de Celeste. En una, le faltan el meñique y el dedo anular. La Fiscalía había dicho previamente que d4vd se los quitó porque tenían un tatuaje con su nombre, según un escrito presentado ante el tribunal. Más tarde, Byers testificó que las fotos de fichaje policial revelaron que d4vd tenía un tatuaje con el nombre “Celeste” en el dedo anular izquierdo.

La familia no estuvo presente el viernes para el testimonio del médico forense, que incluyó fotos gráficas de la autopsia, entre ellas dos heridas punzantes en el pecho y el abdomen que el médico forense determinó que causaron la muerte de la víctima.

En el tribunal se habló de decenas de fotos que los fiscales calificaron como material de abuso sexual infantil; las imágenes no se mostraron al público. El detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Corey Farell dijo que las imágenes se recuperaron del teléfono de d4vd y de datos de iCloud. Farell describió ante la sala casi 50 fotos que mostraban imágenes sexualmente explícitas, incluidas algunas en las que identificó a d4vd y a la víctima.

Farell dijo que los primeros mensajes en línea entre d4vd y Celeste se remontan a agosto de 2022, cuando ella tenía 11 años. Su relación sexual comenzó cuando Celeste tenía 13 años y se detalló en mensajes de texto gráficos que Farell leyó en voz alta en el tribunal.

“Hablaron de encuentros sexuales pasados y de encuentros sexuales futuros. Hablaron de su relación, de su relación futura”, dijo Farell.

Los mensajes de texto entre d4vd y Celeste los mostraban hablando de sexo, así como a Celeste hablando de tomar Plan B, un anticonceptivo de emergencia, de hacerse un aborto y de potencialmente tener hijos en el futuro.

Otros mensajes revelaron planes para mudarse a vivir juntos en lo que la pareja llamó “Operación Asombrosa”.

Mensajes posteriores muestran que la relación se deterioraba, con Celeste diciendo que estaba molesta por haberse hecho el aborto. “Maté a mi primer hijo por ti”, le escribió a d4vd, según el testimonio.

A lo largo del testimonio, la fiscal adjunta de distrito Beth Silverman preguntó sobre la edad de la víctima.

“Tenía 13”, dijo Farell en numerosas ocasiones. D4vd tenía 18 y 19 durante el período de tiempo del que se habló.

Byers, el detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, testificó que d4vd hizo que se enviaran artículos a su casa bajo dos alias diferentes. Algunos de los artículos, alega la Fiscalía, se usaron durante el desmembramiento de la víctima.

Bajo el nombre “Travion Davis”, d4vd supuestamente pidió en Amazon una alfombrilla ignífuga, una pala, una piscina inflable y varias motosierras. Dos de esas motosierras fueron recuperadas en la casa y no mostraron evidencia de rastros de sangre. Una tercera motosierra, comprada en Home Depot, no fue encontrada por las fuerzas del orden.

Una pala y la alfombrilla tampoco fueron encontradas, dijo Byers.

D4vd pidió una llamada caja de quema bajo el alias “Victoria Martinez”, testificó Byers.

“Un dispositivo que puede usarse para crear una temperatura lo suficientemente alta como para quemar artículos… Es como un minicrematorio… para quemar artículos hasta dejarlos en nada”, dijo Byers.

La caja de quema fue encontrada sin abrir en su caja original y no fue analizada por técnicos de evidencias. Los abogados defensores cuestionaron por qué nunca se analizó para “ADN de contacto”, o rastros de evidencia dejados por alguien que pudo haber manipulado la caja, dado que otras personas habían entrado y salido de la casa.

Varias muestras de sangre encontradas en el Tesla de d4vd y en su casa alquilada produjeron una coincidencia estadísticamente fuerte con la víctima, testificó un criminalista del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Entre las coincidencias había dos manchas rojas encontradas en el maletero del Tesla y una en el interior del coche. En la casa, una mancha de sangre en una alfombrilla que cubría el piso del garaje y manchas en una máquina de remo y en el enchufe del cargador del Tesla coincidieron estadísticamente con el ADN de Celeste, dijo Samantha Tosch, la criminalista del Departamento de Policía de Los Ángeles que analizó las muestras.

Pero la defensa buscó impugnar la certeza de algunos de los hallazgos del Departamento de Policía de Los Ángeles. En particular, una bolsa de basura negra con ADN de cuatro personas, incluido d4vd. En esa muestra, se consideró que algunos eran contribuyentes más probables que otros, y las pruebas no pudieron determinar la probabilidad exacta de d4vd, una distinción con la que Tosch estuvo de acuerdo.

La defensa también planteó preguntas sobre la decisión de no recolectar y analizar las motosierras encontradas en la casa que la criminalista determinó en el lugar que no tenían rastros de sangre.

“¿No las recolectó para analizarlas en busca de… marcas en la hoja que pudieran ser consistentes con un desmembramiento?”, preguntó la abogada defensora Blair Berk.

El detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Byers dijo: “si esas motosierras se usaron para desmembrar un cuerpo, no habría forma de que no tuvieran sangre” en ellas.

La línea de preguntas podría ser una ventana a parte de la estrategia de defensa de d4vd en el juicio.

“Si de alguna manera puede demostrar que la evidencia está contaminada o fue recolectada de manera indebida, quizá cree una duda razonable en la mente de al menos un jurado”, dijo a CNN el abogado y analista legal David Ring.

Una pieza clave de evidencia en el caso es la tarjeta de identificación del pasaporte desechada de Celeste, encontrada a casi 135 km de Los Ángeles, y un golpe de suerte puede ser la única razón por la que se encontró.

El agente Sean Buenrostro, de la Patrulla de Caminos de California, testificó que un empleado estatal que hacía control de tráfico a lo largo de la autopista 154, al norte de Santa Bárbara, encontró la tarjeta de identificación cuando se bajó de la carretera hacia la tierra y la maleza más allá del arcén.

“En el pasado ha encontrado varias cosas interesantes en los arcenes de la autopista, así que solo estaba mirando alrededor”, dijo Buenrostro. “Una vez que encontró la tarjeta, buscó el nombre en Google… empezó a ver artículos de noticias. Cuando se dio cuenta de lo que había encontrado, llamó a nuestro despacho”.

Detectives del LAPD llegaron unos días después para buscar más en la zona, pero no encontraron más evidencia.

D4vd hizo tres viajes separados a la zona rural del condado de Santa Bárbara en los meses posteriores a la desaparición de Celeste, incluido el último día en que fue vista con vida, alegan los fiscales.

Usando el análisis celular de un teléfono que presuntamente pertenecía a d4vd y un módem dentro de su Tesla, los fiscales alegan que el 23 de abril de 2025 —el día en que creen que Celeste murió— d4vd condujo a la misma zona a lo largo de la autopista 154 donde más tarde se encontraría su identificación.

El detective del Departamento de Policía de Los Ángeles y analista de telefonía celular William Roecker testificó que la noche en que d4vd presuntamente hizo ese viaje, realizó una llamada saliente al número de Celeste, a las 12:04 a. m., mientras conducía hacia el norte.

Los fiscales han sostenido que d4vd hizo la llamada, y otros mensajes de texto, al teléfono de Celeste para aparentar que estaba preocupado por su paradero y “para preparar su defensa”, según un escrito presentado ante el tribunal.

Siguieron dos viajes más al condado de Santa Bárbara: uno entre el 8 y el 9 de mayo, y otro el 31 de mayo, testificó Roecker, citando datos celulares. Durante uno de esos viajes, dijo Roecker, los registros de Tesla muestran que el vehículo se detuvo en una estación de carga al norte de la zona donde se encontró la tarjeta de identificación de Celeste.

La defensa argumentó que los datos celulares no son una ciencia exacta y que, en cualquier caso, no hay prueba de que d4vd fuera quien realmente hizo los viajes.

En un video de cámara corporal reproducido en el tribunal de antes de que ella muriera, d4vd le dijo a un agente del Sheriff que no sabía que Celeste era menor de edad cuando la conoció.

“Me dijo que tenía 18, todos dicen que tiene 13”, dijo mientras mostraba a los agentes fotos que tenía de Celeste en su teléfono, incluido un volante de persona desaparecida que se publicó en su ciudad natal de Lake Elsinore, California.

El intercambio ocurrió durante una verificación de bienestar en febrero de 2024 en una casa de West Hollywood en la que vivía d4vd. Los agentes estaban dando seguimiento al reporte de persona desaparecida, pero no encontraron a Celeste en la casa y quedaron satisfechos con el nivel de cooperación de d4vd. Celeste regresó a casa poco después de la verificación de bienestar.

En las imágenes de la cámara corporal, un agente le dijo a d4vd: “Espero que la encuentren”.

“Yo también”, respondió.

D4vd convirtió un pasatiempo de videojuegos que se hizo viral en una auténtica carrera musical al crear canciones para que los gamers las usaran en videos. Su éxito revelación de 2022, “Romantic Homicide”, entró en la lista de Billboard y, en esencia, lanzó su estrellato.

Un lucrativo contrato discográfico podría haberle pagado a d4vd hasta US$ 19 millones si se cumplían todos los aspectos del contrato, incluida la publicación de álbumes futuros, testificó Louis Poimiroo, un ejecutivo financiero de Interscope Records. Interscope se había retirado del acuerdo a finales de 2025, añadió, lo cual fue en algún momento después de que se encontrara un cuerpo en el maletero del Tesla de d4vd.

El gerente financiero de d4vd, Ben Greger, testificó que el artista recibió entre US$ 10 millones y US$ 11,5 millones entre 2023 y 2025.

Las finanzas son relevantes porque la Fiscalía alega que d4vd mató a Celeste en parte para proteger sus finanzas. Esa “circunstancia especial” vinculada al cargo de asesinato que enfrenta es un factor que permite a los tribunales imponer penas más severas, como cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

Los fiscales aún no han dicho si solicitarán la pena de muerte. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha emitido una moratoria estatal sobre la pena de muerte, prohibiendo las ejecuciones durante su mandato, aunque los fiscales aún pueden solicitar la pena capital.

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Con información de Taylor Romine, de CNN.