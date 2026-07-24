Intensas lluvias en Chile dejan al menos 13 muertos y más de 3.500 de damnificados

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Las precipitaciones en Chile no dieron tregua. Favorecido por el fenómeno de El Niño, un sistema frontal afectó a diez regiones del país austral y dejó un saldo de 13 personas fallecidas, 4 desaparecidos, más de 3.500 damnificados y al menos 61.000 personas aisladas.

Las lluvias, calificadas como históricas por los expertos para un país en sequía, comenzaron el 14 de julio y se mantuvieron de forma intermitente en gran parte de Chile, provocando el desborde de ríos, aluviones, calles anegadas y cortes en el suministro de agua potable y energía eléctrica.

“Se han juntado distintos factores como el viento, la lluvia, la nieve, las marejadas, afectando de distintas maneras a las 10 regiones que abarca este frente, inédito por la duración y la extensión, además de la intensidad”, aseguró el presidente José Antonio Kast el martes en una rueda de prensa.

Las regiones más afectadas son Coquimbo, la provincia del Huasco y la comuna de Tierra Amarilla, en el norte de Chile, donde las autoridades también suspendieron las clases en los colegios.

Por su parte, el Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó este miércoles que el gobierno continúa trabajando junto a policías y Fuerzas Armadas para recuperar la conectividad de rutas, el despeje de escombros y distintos apoyos para las familias afectadas.

En tanto, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), su directora, Alicia Cebrián, informó que aún hay más de 176 mil clientes sin luz en la región de Coquimbo y más de 20 mil sin agua potable entre Atacama y la Araucanía.

“Se han gestionado más de 183 toneladas de elementos de ayuda que han sido enviadas a través de vuelos de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con elementos que nos han solicitado los mismos municipios: cajas de alimentos, agua, herramientas, mascarillas, entre otros”, aseguró Cebrián.

Sobre los pronósticos oficiales para los próximos días, la directora del SENAPRED señaló que “este sistema frontal ya se encuentra en territorio argentino. Habrá un ingreso de altas presiones (en Chile), es decir, las condiciones estarán estables y sin precipitaciones en estas regiones (Atacama y Coquimbo)”.

Respecto a la zona centro y sur de Chile, Cebrián agregó que se espera un nuevo sistema frontal a partir de este jueves 23 de julio, aunque aclaró que serán lluvias “normales” y dentro del rango de lo esperado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.