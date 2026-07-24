Irán convirtió el estrecho de Ormuz en un arma. Ahora sus vecinos comenzaron a construir nuevas alternativas

Análisis por Brett H. McGurk, CNN

Las guerras a menudo terminan en un lugar distinto de donde comienzan.

El conflicto actual con Irán se ha visto plagado de objetivos mal definidos y cambiantes, desde aspiraciones de cambio de régimen hasta objetivos más específicos de degradación de las capacidades nucleares y militares de Irán.

Tras casi seis meses, la situación se ha transformado en algo completamente distinto: una lucha por el control del estrecho de Ormuz y, con él, una de las arterias más importantes del mundo para el suministro energético global.

Irán ha demostrado tanto la capacidad como la voluntad de atacar a los buques mercantes que transitan por el estrecho, a menos que lo hagan bajo las normas que Teherán impone.

Estados Unidos, y gran parte del mundo, incluidos todos los estados del Golfo adyacentes al estrecho, lo han considerado, con razón, inaceptable.

El objetivo estratégico ahora se centra cada vez más en una sola cuestión: ¿Seguirá siendo el estrecho de Ormuz una vía marítima internacional, o adquirirá Irán la capacidad de determinar quién lo atraviesa y bajo qué condiciones?

Ceder el control a Irán le proporcionaría a su régimen decenas de miles de millones de dólares anuales en tasas de tránsito y la capacidad de regular el flujo de energía hacia el resto del mundo. Irán controlaría, de hecho, el termostato de la economía global.

Irán no está bloqueando físicamente el estrecho. Está lanzando drones y misiles de crucero contra buques civiles.

Esto basta para paralizar el comercio y desbaratar una creencia arraigada: que el estrecho de Ormuz seguiría siendo una vía marítima internacional incluso en tiempos de conflicto.

Durante la guerra de doce días en junio de 2025, por ejemplo, incluyendo los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes, el estrecho de Ormuz permaneció intacto.

Esa suposición, que se había mantenido durante mucho tiempo, se ha desmoronado y supone un enorme desafío para Estados Unidos y para el mundo.

Serví en la Casa Blanca cuando el grupo afín a Irán, los hutíes, utilizó misiles y drones iraníes para bloquear el Mar Rojo, empleando las mismas tácticas en el estrecho de Bab el-Mandeb.

Estados Unidos formó una coalición y lanzó una campaña aérea para debilitar las capacidades de los hutíes, pero no pudimos detener todos los lanzamientos ni restablecer la confianza de las navieras comerciales para transitar por la zona.

Los hutíes solo cesaron los ataques tras llegar a un acuerdo con Washington.

Hoy, Estados Unidos se enfrenta al mismo problema: una misión larga, costosa y extremadamente difícil para impedir que Irán ataque con drones y misiles de crucero que pueden ser disparados desde más de 1.000 kilómetros de distancia. Es una misión casi imposible.

Este problema es mucho peor. El estrecho de Bab el-Mandeb representa el 10 % del transporte marítimo mundial. Eso basta para impulsar un poco la inflación.

El estrecho de Ormuz representa el 20 % del comercio mundial de energía. Eso basta, como dijo el presidente Donald Trump antes de anunciar un efímero acuerdo con Irán, para provocar una “catástrofe económica”.

La estrategia de Irán consiste en elevar el precio de la energía a nivel mundial para presionar a la Casa Blanca a que ceda por completo el control del estrecho.

Sin embargo, sus tácticas, con ataques a buques civiles y en todo el Golfo, están generando una reacción a largo plazo que, a la larga, se volverá en su contra.

En todo Medio Oriente, Gobiernos y empresas energéticas están acelerando la construcción de oleoductos, puertos y corredores de transporte diseñados para trasladar petróleo, gas y mercancías rodeando el estrecho de Ormuz en lugar de a través de él. Estados Unidos ahora apoya directamente estas iniciativas.

El estrecho seguirá siendo importante. Pero, por primera vez en décadas, la región está invirtiendo seriamente en un futuro en el que quizás ya no sea indispensable.

El mapa energético de Medio Oriente se está rediseñando específicamente para reducir la influencia de Irán sobre este punto estratégico.

Analicemos la situación. Antes de la guerra, aproximadamente 23 millones de barriles de productos energéticos diarios transitaban por el estrecho de Ormuz.

Era el único punto estratégico para las exportaciones de Iraq, Kuwait, Qatar y Bahréin, y la principal ruta de tránsito para los productos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Ahora los Gobiernos se preparan para un futuro en el que el estrecho de Ormuz se cierre periódicamente o siga siendo comercialmente inestable. Esto cambia las reglas del juego.

En lugar de un único punto estratégico indispensable, los Estados están invirtiendo en un sistema de múltiples rutas de exportación que pueden reducir gradualmente la influencia de Irán.

Estos proyectos no reemplazarán la totalidad del petróleo que transitaba por el estrecho de Ormuz antes de la guerra, pero reducirán significativamente su importancia.

Goldman Sachs estimó recientemente que las rutas alternativas, tanto existentes como nuevas, podrían transportar para finales de 2028 alrededor del 60 % del petróleo que normalmente se transporta a través del estrecho.

Consideremos los siguientes proyectos que se pusieron en marcha a raíz de la guerra:

Arabia Saudita (9 millones): la última vez que Irán disputó el estrecho de Ormuz fue hace cuatro décadas, durante la guerra Irán-Iraq. En aquel entonces, Arabia Saudita decidió invertir miles de millones de dólares en un oleoducto que atravesaría su territorio de este a oeste, desde las provincias productoras de petróleo hasta el mar Rojo. Durante la crisis actual, este oleoducto proporcionó alivio al mercado mundial con aproximadamente 7 millones de barriles de exportaciones diarias. Desde entonces, Arabia Saudita ha anunciado una ampliación de este sistema de oleoductos para añadir entre 1 y 2 millones de barriles diarios para finales de 2029, elevando el desvío total desde Ormuz hasta los 9 millones de barriles diarios.

la última vez que Irán disputó el estrecho de Ormuz fue hace cuatro décadas, durante la guerra Irán-Iraq. En aquel entonces, Arabia Saudita decidió invertir miles de millones de dólares en un oleoducto que atravesaría su territorio de este a oeste, desde las provincias productoras de petróleo hasta el mar Rojo. Durante la crisis actual, este oleoducto proporcionó alivio al mercado mundial con aproximadamente 7 millones de barriles de exportaciones diarias. Desde entonces, Arabia Saudita ha anunciado una ampliación de este sistema de oleoductos para añadir entre 1 y 2 millones de barriles diarios para finales de 2029, elevando el desvío total desde Ormuz hasta los 9 millones de barriles diarios. Emiratos Árabes Unidos (3,6 millones): los Emiratos Árabes Unidos también cuentan con un puerto y un oleoducto al sur del estrecho de Ormuz, que actualmente suministra hasta 1,8 millones de barriles a los mercados mundiales. El país ha anunciado un ambicioso programa de expansión para duplicar esta capacidad a finales de 2027, alcanzando un total de 3,6 millones de barriles diarios.

los Emiratos Árabes Unidos también cuentan con un puerto y un oleoducto al sur del estrecho de Ormuz, que actualmente suministra hasta 1,8 millones de barriles a los mercados mundiales. El país ha anunciado un ambicioso programa de expansión para duplicar esta capacidad a finales de 2027, alcanzando un total de 3,6 millones de barriles diarios. Iraq-Siria (2-3 millones): la semana pasada, el nuevo primer ministro de Iraq visitó la Casa Blanca y anunció inversiones por valor de decenas de miles de millones de dólares por parte de empresas petroleras estadounidenses, en coordinación con Siria, para rehabilitar oleoductos inactivos e integrar otros nuevos que permitan exportar petróleo iraquí y kuwaití al Mediterráneo. El enviado de Trump para Iraq y Siria, Tom Barrack, afirmó que el objetivo de estos proyectos es convertir el oleoducto de Ormuz en algo secundario, con una fecha de finalización prevista para 2030. No iría tan lejos, pero trasladar los vastos recursos energéticos de Iraq hacia el oeste, en lugar de hacia el sur, a través de Ormuz, supondría un cambio radical.

la semana pasada, el nuevo primer ministro de Iraq visitó la Casa Blanca y anunció inversiones por valor de decenas de miles de millones de dólares por parte de empresas petroleras estadounidenses, en coordinación con Siria, para rehabilitar oleoductos inactivos e integrar otros nuevos que permitan exportar petróleo iraquí y kuwaití al Mediterráneo. El enviado de Trump para Iraq y Siria, Tom Barrack, afirmó que el objetivo de estos proyectos es convertir el oleoducto de Ormuz en algo secundario, con una fecha de finalización prevista para 2030. No iría tan lejos, pero trasladar los vastos recursos energéticos de Iraq hacia el oeste, en lugar de hacia el sur, a través de Ormuz, supondría un cambio radical. Iraq-Turquía (1M): los proyectos en Iraq incluyen la rehabilitación de este oleoducto existente, aunque a menudo inactivo, que va desde Kirkuk en Iraq hasta Ceyhan en la costa turca del Mediterráneo. Afectado durante años por disputas políticas entre Ankara y Bagdad, la nueva demanda mundial está impulsando nuevamente esta ruta de exportación como un recurso esencial y lucrativo.

los proyectos en Iraq incluyen la rehabilitación de este oleoducto existente, aunque a menudo inactivo, que va desde Kirkuk en Iraq hasta Ceyhan en la costa turca del Mediterráneo. Afectado durante años por disputas políticas entre Ankara y Bagdad, la nueva demanda mundial está impulsando nuevamente esta ruta de exportación como un recurso esencial y lucrativo. Iraq-Jordania (1-2,5 millones): el Gobierno iraquí también está acelerando los planes para la construcción de un oleoducto hacia Jordania. Esta infraestructura conectaría Basora con Haditha, en el oeste de Iraq, con un ramal hacia el puerto jordano de Aqaba, y exportaría el petróleo a través del Mar Rojo a los mercados internacionales. Si bien el proyecto se venía discutiendo desde hace tiempo, los Gobiernos jordano e iraquí anunciaron a principios de este mes planes para acelerar su desarrollo debido a la crisis en el estrecho de Ormuz.

Todo esto es solo el comienzo, ya que estos y otros proyectos se pondrán en marcha para evitar el estrecho de Ormuz. Arabia Saudita también está considerando una ruta septentrional para los envíos a Aqaba o más al norte, a través de Turquía, para abastecer el Mediterráneo.

Existe un importante precedente histórico. Tras el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos propuso un ambicioso oleoducto que atravesaría Azerbaiyán, Georgia y Turquía hasta el Mediterráneo.

Conocido como el proyecto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC), requería miles de millones de dólares de inversión y años de diplomacia estadounidense constante a lo largo de varias administraciones.

Al principio, muchos expertos descartaron el BTC por considerarlo demasiado ambicioso (se extiende a lo largo de más de 1.600 kilómetros), demasiado costoso y políticamente inviable. La historia demostró lo contrario.

Una vez finalizado en 2006, el proyecto BTC redujo de forma permanente la dependencia de las rutas de exportación controladas por Rusia y demostró que la infraestructura energética puede remodelar la política mundial tanto como las alianzas militares.

Por el contrario, Europa optó por la estrategia opuesta, manteniendo una fuerte dependencia de la energía y los oleoductos rusos.

Posteriormente, Moscú transformó esa dependencia en una ventaja estratégica, una lección que los actuales estados del Golfo parecen decididos a no repetir en lo que respecta a Irán.

Estas nuevas redes de alianzas y oleoductos se enfrentarán a desafíos y contratiempos.

Irán podría atacar los oleoductos ya construidos y retrasar su construcción. Podrían producirse retrasos en la construcción, en la burocracia o en la financiación. Pero, en conjunto, revelan una dirección estratégica que difícilmente se revertirá.

Las capitales de Medio Oriente que antes daban por sentado que el estrecho de Ormuz permanecería siempre abierto, ahora se preparan para la posibilidad de que no lo haga.

Las rutas de exportación resilientes y redundantes se han convertido en imperativos de seguridad nacional, respaldadas por el liderazgo y los fondos soberanos, con el apoyo y la asistencia de Estados Unidos.

La estrategia de Irán se basa, en última instancia, en la premisa de que el mundo no tiene una alternativa práctica al estrecho de Ormuz.

Es posible que, al convertir este paso en un instrumento militar, convenza a sus vecinos de construir una región que ya no dependa de él.

Ese es un resultado que Washington —y sus aliados— deberían ayudar activamente a conseguir.

The-CNN-Wire

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